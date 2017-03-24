Столица утопает в грязи и мусоре, а генпримар пытается списать вину за состояние города на систему утилизации отходов из советского прошлого. Как избавить город от мусора, и что было бы с Киртоакэ, если бы он возглавлял главный город республики во времена СССР? Ответ на этот вопрос дал эколог Владимир Гараба.