Какие еще старые кладбища Кишинева оказались под угрозой чистки, рассказал корреспонденту Sputnik профильный чиновник Ион Штефэницэ.
В субботу, 25 марта, зрители телеканала НТВ познакомятся с новыми конкурсантами международного вокального конкурса "Ты супер!".
Столица утопает в грязи и мусоре, а генпримар пытается списать вину за состояние города на систему утилизации отходов из советского прошлого. Как избавить город от мусора, и что было бы с Киртоакэ, если бы он возглавлял главный город республики во времена СССР? Ответ на этот вопрос дал эколог Владимир Гараба.
Биолог Рустам Сагитов в эфире радио Sputnik рассказал о проблемах Балтийского моря, а также о мерах, которые должны предпринять страны бассейна этого водоема для сохранения флоры и фауны Балтики.
С 29 марта начинается официальная процедура выхода Великобритании из состава Евросоюза. Какая судьба постигнет молдавских трудовых мигрантов после Brexit-а, и что делать тем гражданам Молдовы, которые при оформлении румынских паспортов нацеливались ехать на заработки в Туманный Альбион.
Глава Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану рассказал о трудовой миграции, демографическом кризисе и переписи населения 2014 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о запросах Молдовы по делу об "отмывании" 21 миллиарда долларов.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что, если не будет остановлена румынизация, Молдова исчезнет.
Педагоги продолжают протестовать в центре Кишинева, требуя повышения заработной платы.
Молодая мать – уроженка Молдовы рассказала о том, что она пережила во время родов в одной из больниц Великобритании.
Советники и примары из Хынчешт объявили в пятницу о выходе из Партии коммунистов.
Некоторым бюджетникам в Республике Молдова, возможно, пересмотрят зарплаты: о каких категориях идет речь.
Это нужно знать каждому: налоговая внесла изменения в процедуру подачи декларации о доходах для физически лиц.
С кем на этот раз Гимпу решил "делать унирю", выяснял корреспондент Sputnik.
Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял посла США в Москве Джона Теффта.
Беременную девушку из Молдовы задушил в Италии предположительно ее бывший парень, также выходец из РМ.
Как стало известно Sputnik из достоверных источников, на последнем заседании правящего альянса Михай Гимпу предложил выдвинуть молодую либералку Алину Зотю вице-спикером парламента Молдовы.
Прокуроры по борьбе с организованной преступностью рассказали новые детали дела по контрабанде, обналичиванию и отмыванию больших сумм денег.
Сотрудники СИБ и прокуроры выявили преступную группировку, которая занималась контрабандой, обналичиванием и отмыванием огромных сумм денег.
Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал о том, что получил приглашение от президента Молдовы Игоря Додона встретиться 30 марта в предместье Кишинева.
У здания парламента Великобритании 22 марта произошла стрельба, а на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль въехал в людей. Есть жертвы. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом. Подробности читайте и смотрите в сюжете Sputnik Молдова.
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Полиция Лондона сообщила о 50 раненых в результате теракта в Лондоне и назвала имя четвертого человека, погибшего на Вестминстерском мосту.
Абсолютное большинство зарубежных СМИ, освещая трагические события, развернувшиеся в британской столице, скорбит по погибшим.
Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил в четверг журналистам, что Румыния готова участвовать в проходящем в Молдове процессе приватизации.
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Примар Цынцэрен Инна Пашкан заявила в беседе с корреспондентом Sputnik, что свалку близ этого села нельзя расконсервировать.
Уроженец Кишинева Авигдор Либерман возглавляет партию "Наш дом - Израиль", которая хочет сделать День Победы госпраздником в Израиле.
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