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Гагаузия готовится вновь открыть ковид-центр: для кого подводят кислород
Гагаузия готовится вновь открыть ковид-центр: для кого подводят кислород
Инфекционное отделение Чадыр-Лунгской районной больницы находится в процессе модернизации. В здании, которое готовят к открытию, устанавливают кислородную... 14.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-14T20:15+0300
2021-07-21T11:17+0300
коронавирус
больница
чадыр-лунга
общество
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новости
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КОМРАТ, 14 июл - Sputnik, Максим Топал. Обновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге был закрыт лишь месяц назад из-за небольшого числа пациентов. Пока здание не принимало пациентов с коронавирусом, в нем было решено провести специализированные работы по обеспечению подачи кислорода в каждую палату.На эти цели Исполнительным комитетом Гагаузии было выделено почти 174 тысячи леев.По словам менеджера чадыр-лунгской районной больницы Натальи Попазогло, учреждение располагает кислородными концентраторами, однако, они не пригодны для тяжелых больных.Концентраторы кислорода используются лишь для больных средней тяжести. В случае если пациент находится в тяжёлом состоянии, необходимы кислородные баллоны. Согласно техники безопасности, их нельзя держать в палатах.Монтажные работы уже начались, внутренние работы будут проведены в течение трёх дней, после чего будет произведена установка кислородной рампы.Как рассказала начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светланы Дулевой, пандемия коронавируса "многому нас научила" и показала, что одной из "основных проблем" при лечении пациентов с Covid-19 было обеспечение людей кислородом."[На тот момент] мы исходили из тех возможностей, которые у нас были, и обеспечивали пациентов кислородными баллонами и концентраторами кислорода. Но самым удачным решением является поточная подача кислорода. В Комрате совместно с Минздравом мы установили кислородную станцию, а в Чадыр-Лунге решили провести кислород абсолютно в каждую палату", - сказала Светлана Дулева.В настоящее время пациенты с коронавирусом из Гагаузии госпитализируются в республиканские учреждения. Но вскоре ковид-центры автономии могут быть открыты."Нам придется вновь открыть ковид-центры в Комрате и Чадыр-Лунге, если республиканские учреждения перестанут справляться с потоком больных. Конечно, мы надеемся, что удастся этого избежать, но это маловероятно. Наши медучреждения должны быть готовы к приему пациентов", - заключила Светлана Дулева.Инфекционное отделение Чадыр-Лунгской районной больницы насчитывает 24 койко-места для пациентов.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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больница, чадыр-лунга, в молдове, новости

Гагаузия готовится вновь открыть ковид-центр: для кого подводят кислород

20:15 14.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
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© Photo : Miroslav RotariConcentrator de oxigen
Concentrator de oxigen - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Инфекционное отделение Чадыр-Лунгской районной больницы находится в процессе модернизации. В здании, которое готовят к открытию, устанавливают кислородную станцию, позволяющую на более высоком уровне оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам.
КОМРАТ, 14 июл - Sputnik, Максим Топал. Обновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге был закрыт лишь месяц назад из-за небольшого числа пациентов. Пока здание не принимало пациентов с коронавирусом, в нем было решено провести специализированные работы по обеспечению подачи кислорода в каждую палату.
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На эти цели Исполнительным комитетом Гагаузии было выделено почти 174 тысячи леев.
По словам менеджера чадыр-лунгской районной больницы Натальи Попазогло, учреждение располагает кислородными концентраторами, однако, они не пригодны для тяжелых больных.
Концентраторы кислорода используются лишь для больных средней тяжести. В случае если пациент находится в тяжёлом состоянии, необходимы кислородные баллоны. Согласно техники безопасности, их нельзя держать в палатах.
"Тяжелым" пациентам нужен централизованный кислород, чтобы в любой момент можно было подключить пациента, а не бежать врачам за тяжелыми баллонами. Теперь к каждой палате будет подведена трубочка, по которой будет подаваться кислород", - сказала Попазогло.
Монтажные работы уже начались, внутренние работы будут проведены в течение трёх дней, после чего будет произведена установка кислородной рампы.
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Как рассказала начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светланы Дулевой, пандемия коронавируса "многому нас научила" и показала, что одной из "основных проблем" при лечении пациентов с Covid-19 было обеспечение людей кислородом.
"[На тот момент] мы исходили из тех возможностей, которые у нас были, и обеспечивали пациентов кислородными баллонами и концентраторами кислорода. Но самым удачным решением является поточная подача кислорода. В Комрате совместно с Минздравом мы установили кислородную станцию, а в Чадыр-Лунге решили провести кислород абсолютно в каждую палату", - сказала Светлана Дулева.
В настоящее время пациенты с коронавирусом из Гагаузии госпитализируются в республиканские учреждения. Но вскоре ковид-центры автономии могут быть открыты.
© Sputnik / Maxim TopalОбновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге
Обновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге - Sputnik Молдова, 1920, 20.07.2021
Обновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
"Нам придется вновь открыть ковид-центры в Комрате и Чадыр-Лунге, если республиканские учреждения перестанут справляться с потоком больных. Конечно, мы надеемся, что удастся этого избежать, но это маловероятно. Наши медучреждения должны быть готовы к приему пациентов", - заключила Светлана Дулева.
Инфекционное отделение Чадыр-Лунгской районной больницы насчитывает 24 койко-места для пациентов.
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