https://ru.sputnik.md/20210714/semi-medsotrudnikov-umershikh-ot-covid-19-poluchat-posobiya-35517757.html

Семьи медсотрудников, погибших от COVID-19, получат пособия

Семьи медсотрудников, погибших от COVID-19, получат пособия

Единовременные пособия получат родные сотрудников государственных медучреждений, которые умерли от осложнений коронавируса. 14.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-14T15:53+0300

2021-07-14T15:53+0300

2021-07-21T11:13+0300

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КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Из государственного интервенционного фонда будут выделены 2,3 миллионов леев Минздраву на выплату 23 единовременных пособий в размере 100 тысяч леев семьям умерших от коронавируса сотрудников государственных медучреждений."Надеюсь, что хотя бы немного этим мы поможем гражданам. Хочется верить, что такая практика сохранится и будет действовать и при новом правительстве", – заявил в ходе заседания временного правительства врио премьер-министра Аурелиу Чокой. Согласно проекту выплаты получат семьи погибших водителей скорой помощи, бывших работников районной больницы Чадыр-Лунги, а также родные врачей и медсестер в Сынжерейской районной больнице.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20201222/Izmeneniya-s-2021-goda-chto-proizoydet-s-zarplatami-i-posobiyami-32994624.html

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