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Семьи медсотрудников, погибших от COVID-19, получат пособия
Семьи медсотрудников, погибших от COVID-19, получат пособия
Единовременные пособия получат родные сотрудников государственных медучреждений, которые умерли от осложнений коронавируса. 14.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-14T15:53+0300
2021-07-21T11:13+0300
коронавирус
общество
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Из государственного интервенционного фонда будут выделены 2,3 миллионов леев Минздраву на выплату 23 единовременных пособий в размере 100 тысяч леев семьям умерших от коронавируса сотрудников государственных медучреждений."Надеюсь, что хотя бы немного этим мы поможем гражданам. Хочется верить, что такая практика сохранится и будет действовать и при новом правительстве", – заявил в ходе заседания временного правительства врио премьер-министра Аурелиу Чокой. Согласно проекту выплаты получат семьи погибших водителей скорой помощи, бывших работников районной больницы Чадыр-Лунги, а также родные врачей и медсестер в Сынжерейской районной больнице.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии&gt;&gt;&gt;Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20201222/Izmeneniya-s-2021-goda-chto-proizoydet-s-zarplatami-i-posobiyami-32994624.html
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в молдове, новости

Семьи медсотрудников, погибших от COVID-19, получат пособия

15:53 14.07.2021 (обновлено: 11:13 21.07.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Единовременные пособия получат родные сотрудников государственных медучреждений, которые умерли от осложнений коронавируса.
КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Из государственного интервенционного фонда будут выделены 2,3 миллионов леев Минздраву на выплату 23 единовременных пособий в размере 100 тысяч леев семьям умерших от коронавируса сотрудников государственных медучреждений.
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 22.12.2020
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22 декабря 2020, 21:36
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"Надеюсь, что хотя бы немного этим мы поможем гражданам. Хочется верить, что такая практика сохранится и будет действовать и при новом правительстве", – заявил в ходе заседания временного правительства врио премьер-министра Аурелиу Чокой. 
Согласно проекту выплаты получат семьи погибших водителей скорой помощи, бывших работников районной больницы Чадыр-Лунги, а также родные врачей и медсестер в Сынжерейской районной больнице.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 12.04.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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Санду: Молдова закупит более 700 тысяч доз вакцины от COVID-19
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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