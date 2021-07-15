https://ru.sputnik.md/20210715/Kalashnikov---o-smene-vlasti-v-Kishineve-posmotrim-kakimi-budut-deystviya-35534531.html

Калашников - о смене власти в Кишиневе: посмотрим, какие будут действия

Калашников - о смене власти в Кишиневе: посмотрим, какие будут действия

Как в российской Госдуме оценивают результаты прошедших в Молдове выборов и чего ждут от нового правительства. Об этом Sputnik Молдова рассказал глава комитета... 15.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-15T19:21+0300

2021-07-15T19:21+0300

2021-07-22T14:29+0300

россия

парламентские выборы

выборы

санду

калашников

политика

в молдове

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1d/32207177_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_b27e35e9b90b8c79f9f216c709cad880.jpg

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Российская Федерация готова к любому развитию отношений c Республикой Молдова после парламентских выборов и будет внимательно следить за шагами новой молдавской власти. Об этом Sputnik Молдова рассказал председатель комитета Государственной думы России по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников."Посмотрим, какими будут действия Санду в дальнейшем, в отношении НАТО, в отношении экономики, не больно она там нужна, на Западе. Россия всегда ее выручала - и с точки зрения продукции, и с точки зрения мигрантов", — говорит Калашников.По словам политика, активная антироссийская позиция вполне может пошатнуть доверие граждан Молдовы к президенту и новой власти.Леонид Калашников считает, что в отношениях Москвы и Кишинева были разные времена, поэтому в России готовы к любому развитию событий.Тем не менее российский депутат выразил надежду на то, что у Молдовы и России и при новой власти будут неплохие отношения."Вот только одно дело - предвыборная риторика, другое - реальные действия. Вот Додон предпринял действие, сделал Молдову наблюдателем в ЕАЭС. Я хочу понять, как она будет себя вести. Будет открывать пункты НАТО, побежит силой решать приднестровский вопрос, посмотрим", — говорит Калашников.По мнению Леонида Калашникова, Россия должна помогать Молдове и проводить более активную политику на этом направлении.Выборы в МолдовеВ воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог. Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210629/opasnost-nato-dlya-moldovy-i-vostochnoy-evropy-35291858.html

https://ru.sputnik.md/20210604/overchuk-eaes-prines-mnogo-vygody-novym-stranam-uchastnitsam-35003023.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

парламентские выборы, выборы, санду, калашников, в молдове, новости