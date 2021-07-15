https://ru.sputnik.md/20210715/Srazyatsya-li-taliby-i-turki-v-Afganistane-35534964.html

Сразятся ли талибы и турки в Афганистане?

Сразятся ли талибы и турки в Афганистане?

Вопреки жесткой позиции талибов, Турция намерена остаться в Афганистане после 31 августа на"своих условиях", для охраны международного аэропорта Кабул. 15.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-15T21:00+0300

2021-07-15T21:00+0300

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При этом вероятное вооруженное противостояние турецких войск с "Талибаном"* – при материально-технической поддержке США и НАТО – может привести к дальнейшему, непредсказуемому разделению афганской территории на зоны влияния правительства ИРА и самопровозглашенного "Исламского эмирата". Если у Анкары и Вашингтона хватит влияния, сил и ресурсов.Турецкий министр обороны Хулуси Акар во вторник рассказал журналистам об афганских планах: "Наша цель – продолжать вносить свой вклад в безопасность, мир и благополучие наших афганских братьев". И ответил на вопросы об эксплуатации и безопасности международного аэропорта имени Хамида Карзая (Кабул). Рассмотрим основные тезисы.Хулуси Акар отметил, что Турция 20 лет действует в ИРА в интересах своих афганских партнеров: никаких боевых миссий, только консультации, техническое обслуживание и ремонт, включая эксплуатацию столичного аэропорта. Если авиагавань не будет нормально работать, Афганистан станет изолированным государством, возникнут серьезные проблемы в международных отношениях. Растущее влияние талибов проблемой не является, турецкая сторона внимательно следит за событиями в Афганистане и степенью безопасности границ Таджикистана и Узбекистана. С учетом военно-политической ситуации в Афганистане продолжаются "очень конструктивные и очень позитивные переговоры" между Турцией и США – по линям военных ведомств и технических специалистов, при участии афганского правительства, НАТО и ЕС.Акар явно дистанцируется от Дохинского соглашения США с "Талибаном"*. Логика ясна: если Турция не участвовала в боевых операциях альянса, просто обеспечивала техническое обслуживание и ремонт, охраняла аэропорт, вроде бы ничего не мешает продолжению этой отдельной "мирной миссии" в Афганистане и после 31 августа.Но талибы с этим не согласны, и считают военными интервентами, то есть объектами "джихада", подразделения всех стран НАТО, включая Турцию. Однако афганскую столицу пока контролируют правительственные силы. Есть искушение остаться, и тогда международный аэропорт Кабул автоматически получит опцию "запасного аэродрома" Пентагона и НАТО – на случай совсем уж непредсказуемого (апокалиптического) развития событий в Афганистане и соседних странах.Миссия невыполнимаОбъективно турецкое военное присутствие в аэропорту Кабул возможно лишь при достижении договоренности между действующим афганским правительством и "Талибаном"*, а не в связке Анкара – Вашингтон. Соглашение с талибами крайне маловероятно. Если представить, что стороны конфликта все-таки договорились, турецким подразделениям в Кабуле неизбежно станут помогать (материально-технически и логистикой) коллеги из США и НАТО, то есть миссия станет международной (турецкие ресурсы ограничены, страна участвует в нескольких военных конфликтах одновременно).Поддержку миссии "аэропорт Кабул" американский и турецкий президенты обсуждали еще в июне. Схема пролонгации присутствия США и НАТО после 31 августа – достаточно прозрачна. Поэтому талибы 13 июля официально и ультимативно заявили, что турецкие войска в Афганистане нарушают Дохинское соглашение, суверенитет и территориальную целостность страны, а также пообещали Турции проблемы и даже джихад.В гипотетическом конфликте турецких войск с талибами огромные издержки и потери Анкары не компенсирует вероятное американское поощрение в виде допуска (возвращения) к программе производства и эксплуатации истребителей F-35. У Анкары, Вашингтона и Кабула очень мало оснований для оптимизма. Боевики "Талибана"* стремительно развивают успех, к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменистаном, Узбекистаном и Пакистаном. "Политический офис" движения 12 июля сообщил о контроле над 85% территории Афганистана. В административном измерении это более половины из 398 районов страны. Статистика удручающая. Взятие Кабула талибы считают лишь вопросом времени.Талибы заявили о возможности заключения трехмесячного перемирия при условии освобождения 7000 заключенных соратников и исключения из "черного списка" ООН. Однако мы помним, что пролоббированное американцами освобождение первых 5000 талибов весной привело лишь к новой вспышке боевых действий. За минувшие десятилетия "ученики" совершенно разучились трудиться в поле и на производстве, привыкли "зарабатывать" деньги с оружием в руках, то есть убивать сограждан. Кабул еще не взят, и опытные боевики в цене. Даже если ООН вычеркнет "Талибан"* из списка террористических организаций, семь тысяч выпущенных из афганских тюрем "истинных мусульман" террористами по сути быть не перестанут. И это лишь малая часть афганских проблем.Прокси-битва за АфганистанТурецкий министр обороны Хулуси Акар 15 июля сделал еще одно интересное заявление – о том, что сегодняшние межгосударственные конфликты отошли от традиционной конструкции, приняли "асимметричную" форму. Прямое противостояние стран уходит в прошлое, возникает новое поле борьбы, в котором негосударственные субъекты постепенно усиливают свое влияние, и во главе их стоит прокси-терроризм: "Террористические организации стали наиболее важным элементом поля борьбы, которую они ведут, как негосударственные субъекты, по доверенности… Эти организации также адаптировались и эволюционировали к текущим условиям, чтобы усилить свое влияние".Если развить эту мысль, война с "прокси-террористами" в Афганистане также предполагает межгосударственную борьбу, и миссия Турции не такая уж мирная. Можно предположить, что защита "афганских братьев" может быть направлена против сопредельных с Афганистаном вероятных противников Анкары – Ирана, Пакистана, Китая, Индии (в любом сочетании). Полагаю, страны Центральной Азии стоят особняком, поскольку воспринимаются турками как "свои". Как бы то ни было, основной куратор и выгодоприобретатель проекта "Талибан"* – Пакистан – наверняка более других недоволен турецкой "миссией" в Кабуле.На афганском направлении сложно переоценить растущее китайское влияние – экономическое и военно-политическое. Китай намерен развивать дипломатические отношения с "Талибаном"*. В обмен на лояльность Пекин предложил талибам взаимовыгодное сотрудничество, "ученикам" необходимо всего лишь отказаться от сотрудничества с уйгурским "Исламским движением Восточного Туркестана". Взаимопонимание достигнуто. И турецкое военное присутствие в кабульском аэропорту вряд ли входит в планы китайских товарищей.Параллельно Пекин активен и в Центральной Азии. Министр иностранных дел КНР Ван И 12 – 16 июля совершенно неслучайно совершает визиты сразу в три сопредельные с Афганистаном страны – Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Одна из основных тем переговоров – быстро меняющаяся афганская ситуация. И сегодня в Ташкенте обсуждаются не только совместные экономические, гуманитарные проекты.Днем ранее, в Душанбе Ван И заявил, что Китаю и Таджикистану следует развивать более существенное сотрудничество в области безопасности, объединить усилия по противостоянию вызовам и рискам, совместно предотвращать вмешательство внешних сил.В Ашхабаде 13 июля Ван И подчеркнул готовность Китая "укреплять традиционное и нетрадиционное сотрудничество в области безопасности", содействуя туркменской стороне в обеспечении национальной безопасности. Во всех трех столицах в разных формах доминировало китайское предложение совместно "предотвращать вмешательство и вред со стороны внешних сил".Очевидно, с внутренними силами в регионе разберутся без помощи Турции (США и НАТО). К примеру, Россия предупредила движение "Талибан"* о "больших потерях" в случае перехода границы и нанесения урона безопасности российских союзников в Центральной Азии. Кроме того, Россия, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в августе – сентябре проведут серию совместных учений спецназа близ афганских границ.Поднимают народ на борьбу с "Талибаном"* на севере Афганистана – маршал Абдул-Рашид Дустум и сын легендарного "Панджшерского льва" Ахмада Шаха Масуда. Между тем, США более чем на 95% завершили вывод войск из Исламской республики, и подкрепить "турецкий проект" в Кабуле попросту нечем. Полагаю, до перестрелки с "янычарами" в здании столичного аэропорта дело не дойдет.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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колумнистика, турки, талибы, афганистан, политика, в мире, новости