https://ru.sputnik.md/20210715/Vozmozhen-delta-shtamm-v-Gagauzii-tyazhelee-stali-perenosit-koronavirus-35534603.html
Возможен дельта-штамм: в Гагаузии тяжелее стали переносить коронавирус
Возможен дельта-штамм: в Гагаузии тяжелее стали переносить коронавирус
Врачи не исключают того, что мутировавшая "версия" коронавирусной инфекции уже пересекла границы Молдовы. 15.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-15T18:45+0300
2021-07-15T18:45+0300
2021-07-21T11:17+0300
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КОМРАТ, 15 июл - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа - за последние 14 дней было выявлено 62 новых случая. Из них 48 – в Комратском районе и почти половина новых случаев коронавируса - в Комрате.Особенностью новых случаев заражения COVID-19 стало гораздо более тяжелое течение болезни."Те, кто заболел коронавирусом сейчас, очень тяжело его переносят. Практически все заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения Кишинева", - сказала заведующая эпидемиологическим отделением Центра общественного здоровья Комрата Татьяна Аврамова.Специалисты не исключают, что осложнения при коронавирусе могут быть вызваны его новой формой, активно распространяющейся в Индии, Великобритании и России."На летние каникулы из России и некоторых других стран к нам, в Гагаузию, все чаще приезжают наши соотечественники, которые вполне могут быть переносчиками нового штамма коронавируса. У нас уже есть пять случаев болезни, ввезенной из-за рубежа. ПЦР-тесты этих людей были отправлены в одну из лабораторий Германии", - рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.Он подчеркнул, что новая "версия" вируса "намного более контактная", а "динамика течения заболевания идет стремительно – это означает, что через два-три дня после появления симптомов человек может умереть".Чтобы снизить риск заболеть "обновленным" коронавирусом, следует укреплять иммунитет витаминами, правильно питаться, носить в общественных местах маски и соблюдать социальную дистанцию.Кроме того, важно не отказываться от вакцинации – Гагаузия в настоящее время находится на последнем месте в стране по темпам иммунизации.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Возможен дельта-штамм: в Гагаузии тяжелее стали переносить коронавирус
18:45 15.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
Врачи не исключают того, что мутировавшая "версия" коронавирусной инфекции уже пересекла границы Молдовы.
КОМРАТ, 15 июл - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа - за последние 14 дней было выявлено 62 новых случая. Из них 48 – в Комратском районе и почти половина новых случаев коронавируса - в Комрате.
Особенностью новых случаев заражения COVID-19 стало гораздо более тяжелое течение болезни.
"Те, кто заболел коронавирусом сейчас, очень тяжело его переносят. Практически все заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения Кишинева", - сказала заведующая эпидемиологическим отделением Центра общественного здоровья Комрата Татьяна Аврамова.
Специалисты не исключают, что осложнения при коронавирусе могут быть вызваны его новой формой, активно распространяющейся в Индии, Великобритании и России.
"На летние каникулы из России и некоторых других стран к нам, в Гагаузию, все чаще приезжают наши соотечественники, которые вполне могут быть переносчиками нового штамма коронавируса. У нас уже есть пять случаев болезни, ввезенной из-за рубежа. ПЦР-тесты этих людей были отправлены в одну из лабораторий Германии", - рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.
Он подчеркнул, что новая "версия" вируса "намного более контактная", а "динамика течения заболевания идет стремительно – это означает, что через два-три дня после появления симптомов человек может умереть".
Чтобы снизить риск заболеть "обновленным" коронавирусом, следует укреплять иммунитет витаминами, правильно питаться, носить в общественных местах маски и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, важно не отказываться от вакцинации – Гагаузия в настоящее время находится на последнем месте в стране по темпам иммунизации.
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