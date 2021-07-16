https://ru.sputnik.md/20210716/Nalogi-dlya-Pridnestrovya-ili-Kak-Kishinev-sobiraetsya-nastupat-na-region-35549378.html

Налоги для Приднестровья, или Как Кишинев собирается "наступать" на регион

Налоги для Приднестровья, или Как Кишинев собирается "наступать" на регион

Чем может обернуться введение таможенных сборов на импорт товаров в Приднестровье? И почему Молдова двадцать лет не взимала налоги с импорта топлива на левый... 16.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-16T17:20+0300

2021-07-16T17:20+0300

2021-07-20T16:51+0300

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КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В Приднестровье готовятся к экономическому давлению новых властей Молдовы на регион. В Кишиневе на возможные активные шаги нового правительства смотрят по-другому и называют их давно назревшими мерами по упорядочиванию импорта и борьбе с контрабандой. Вице-спикер уходящего парламента и политический союзник теперь уже правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Александр Слусарь потребовал от нового кабмина в качестве одной из первоочередных мер обложить налогами топливо, импортируемое в Приднестровье. Он требует, чтобы правительство PAS в числе первых своих решений прекратило этот "обман, заключающийся в предательстве интересов Республики Молдова".Это заявление можно было бы оставить без внимания, но оно хорошо накладывается на риторику первых лиц правящей PAS и президента Майи Санду и их стратегию приднестровского урегулирования.Беспошлинный импортПриднестровские компании, которые зарегистрированы в государственных органах Молдовы, действительно ввозят на территорию Приднестровья большой перечень различных товаров через таможенную территорию Молдовы, регистрируя импорт в молдавских таможенных органах. Для этого есть законные основания. Еще в 2001 году правительство правившей тогда в Молдове Партии коммунистов приняло постановление № 1001, согласно которому товары, ввозимые в Приднестровье, официально ввозятся туда без уплаты налогов и сборов в молдавский бюджет, а экономические агенты левобережья могут быстро и без лишних затрат получить официальную регистрацию в Молдове и осуществлять внешнеэкономическую деятельность на законных основаниях.Таким образом, власти Молдовы начали решать вопрос легализации внешней торговли приднестровского региона и борьбы с контрабандой. Позже, в 2005 году, было принято еще одно постановление молдавского правительства – о регулировании трафика грузов и услуг​, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья. Эти два документа до сих пор являются основой для легальной внешней торговли экономических агентов Левобережья.Взгляд из КишиневаМежду тем в молдавской экспертной среде к инициативам об "упорядочивании импорта товаров в Приднестровье" относятся с осторожностью, хоть и признают, что такая необходимость назрела. Бывший вице-премьер по реинтеграции и эксперт в вопросах приднестровского урегулирования Александру Фленкя говорит о том, что вопрос поставки товаров, в том числе топлива в Приднестровье, - комплексный, и состоит из целого ряда составляющих.Что касается импорта нефтепродуктов в Приднестровский регион, то, по словам Фленкя, ситуацию нужно рассматривать и с точки зрения обеспечения контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы. По его словам, бесконтрольный импорт товаров в Приднестровье действительно приводит к появлению контрабандных схем.Фленкя считает, что постановления правительства от 2001 года нельзя рассматривать отдельно от процесса урегулирования и последующей нормативно-правовой базы."Постановление № 1001 лишь заложило основы для начала легализации работы экономических агентов в Приднестровье. После было 815-е постановление, оно неоднократно менялось. Эти документы создали самые общие предпосылки для легализации. Далее Молдова предпринимала последовательные шаги по восстановлению единства таможенного пространства", — рассказывает Фленкя. Однако и он признает, что акцизы на нефтепродукты за топливо для Приднестровья можно вводить тогда, когда не будет опасности двойного налогообложения.Тем не менее эксперт признает, что в Тирасполе не готовы обсуждать то, что в Молдове называют упорядочиванием импорта."В таком случае Кишинев должен очень аккуратно, взвешенно и продуманно подходить и решать эти вопросы в одностороннем порядке. Но таким образом, чтобы не навредить экономическим агентам, работающим легально, но отсекать контрабандные схемы", — говорит Фленкя.Бывший вице-премьер по реинтеграции признает, что введение новых мер контроля и налогового администрирования может вызвать проблемы для процесса урегулирования."Когда речь идет о сложных и комплексных вопросах, простых решений не бывает. Понятно, что нужно быть взвешенными. Все зависит от имплементации, от того, как это будет внедряться... У любого необдуманного шага могут быть серьезные последствия, все нужно делать вдумчиво, хорошо просчитывая риски", — добавляет экс-член правительства Молдовы.Взгляд из ПриднестровьяВ Приднестровье же к возможным нововведениям относятся с куда большим скепсисом. Дипломат, бывший заместитель руководителя приднестровского внешнеполитического ведомства Игорь Шорников считает, что тема борьбы с коррупцией в Приднестровье в Кишиневе возникла слишком рано.В том, что давление на Приднестровье будет, по словам Шорникова, сходятся все эксперты. Вопрос только в сроках и в методах. "Методы экономического подавления — это старый сценарий Кишинева. Эти рычаги есть, но до сих пор они не использовались. Возможно, из-за затянувшегося на десять лет политического кризиса. Сейчас власть консолидировалась и наработки, которые давно уже имеются у правительства Молдовы, будут применяться", — говорит приднестровский специалист. В приднестровском регионе, рассказывает бывший тираспольский чиновник, топливо дешевле — и на то есть свои причины.Он считает, что в Тирасполе к мерам экономического воздействия со стороны Кишинева давно готовы, но признает, что других вариантов, кроме как апеллировать к посредникам в процессе урегулирования, у приднестровской власти нет."Давление такого рода, оно недопустимо, но кроме как апеллировать к России, других вариантов особо нет. В формате "5+2" больше никто по политическим мотивам реагировать не будет. Разве что ОБСЕ занимает обычно более взвешенную позицию", — говорит эксперт из Приднестровья.По его словам, в Приднестровье хорошо понимают, что рассчитывать на понимание Евросоюза и США не приходится, потому что политические силы, пришедшие к власти в Кишиневе, много лет поддерживаются западными партнерами. Игорь Шорников говорит, что приднестровцы привыкли к молдавским "политическим качелям" и частой смене власти. Он напомнил, что последний раз правые в Молдове единолично получали власть только в начале 90-х, что привело к вооруженному конфликту.Эксперт уверен, что опасаться возобновления вооруженных действий не следует, но мер экономического воздействия со стороны Кишинева Приднестровью не избежать.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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сепаратизм, налоги, приднестровье, политика, в молдове, новости