Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210716/Nalogi-dlya-Pridnestrovya-ili-Kak-Kishinev-sobiraetsya-nastupat-na-region-35549378.html
Налоги для Приднестровья, или Как Кишинев собирается "наступать" на регион
Налоги для Приднестровья, или Как Кишинев собирается "наступать" на регион
Чем может обернуться введение таможенных сборов на импорт товаров в Приднестровье? И почему Молдова двадцать лет не взимала налоги с импорта топлива на левый... 16.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-16T17:20+0300
2021-07-20T16:51+0300
сепаратизм
налоги
приднестровье
политика
в молдове
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/907/10/9071089_0:80:1421:879_1920x0_80_0_0_63fbc5ca8bb5ad516f1d0ea5be0645b0.jpg
КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В Приднестровье готовятся к экономическому давлению новых властей Молдовы на регион. В Кишиневе на возможные активные шаги нового правительства смотрят по-другому и называют их давно назревшими мерами по упорядочиванию импорта и борьбе с контрабандой.&nbsp;Вице-спикер уходящего парламента и политический союзник теперь уже правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Александр Слусарь потребовал от нового кабмина в качестве одной из первоочередных мер обложить налогами топливо, импортируемое в Приднестровье.&nbsp;Он требует, чтобы правительство PAS в числе первых своих решений прекратило этот "обман, заключающийся в предательстве интересов Республики Молдова".Это заявление можно было бы оставить без внимания, но оно хорошо накладывается на риторику первых лиц правящей PAS и президента Майи Санду и их стратегию приднестровского урегулирования.Беспошлинный импортПриднестровские компании, которые зарегистрированы в государственных органах Молдовы, действительно ввозят на территорию Приднестровья большой перечень различных товаров через таможенную территорию Молдовы, регистрируя импорт в молдавских таможенных органах.&nbsp;Для этого есть законные основания. Еще в 2001 году правительство правившей тогда в Молдове Партии коммунистов приняло постановление № 1001, согласно которому товары, ввозимые в Приднестровье, официально ввозятся туда без уплаты налогов и сборов в молдавский бюджет, а экономические агенты левобережья могут быстро и без лишних затрат получить официальную регистрацию в Молдове и осуществлять внешнеэкономическую деятельность на законных основаниях.Таким образом, власти Молдовы начали решать вопрос легализации внешней торговли приднестровского региона и борьбы с контрабандой.&nbsp;Позже, в 2005 году, было принято еще одно постановление молдавского правительства – о регулировании трафика грузов и услуг​, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья.&nbsp;Эти два документа до сих пор являются основой для легальной внешней торговли экономических агентов Левобережья.Взгляд из КишиневаМежду тем в молдавской экспертной среде к инициативам об "упорядочивании импорта товаров в Приднестровье" относятся с осторожностью, хоть и признают, что такая необходимость назрела.&nbsp;Бывший вице-премьер по реинтеграции и эксперт в вопросах приднестровского урегулирования Александру Фленкя говорит о том, что вопрос поставки товаров, в том числе топлива в Приднестровье, - комплексный, и состоит из целого ряда составляющих.Что касается импорта нефтепродуктов в Приднестровский регион, то, по словам Фленкя, ситуацию нужно рассматривать и с точки зрения обеспечения контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы.&nbsp;По его словам, бесконтрольный импорт товаров в Приднестровье действительно приводит к появлению контрабандных схем.Фленкя считает, что постановления правительства от 2001 года нельзя рассматривать отдельно от процесса урегулирования и последующей нормативно-правовой базы."Постановление № 1001 лишь заложило основы для начала легализации работы экономических агентов в Приднестровье. После было 815-е постановление, оно неоднократно менялось. Эти документы создали самые общие предпосылки для легализации. Далее Молдова предпринимала последовательные шаги по восстановлению единства таможенного пространства", — рассказывает Фленкя.&nbsp;Однако и он признает, что акцизы на нефтепродукты за топливо для Приднестровья можно вводить тогда, когда не будет опасности двойного налогообложения.Тем не менее эксперт признает, что в Тирасполе не готовы обсуждать то, что в Молдове называют упорядочиванием импорта."В таком случае Кишинев должен очень аккуратно, взвешенно и продуманно подходить и решать эти вопросы в одностороннем порядке. Но таким образом, чтобы не навредить экономическим агентам, работающим легально, но отсекать контрабандные схемы", — говорит Фленкя.Бывший вице-премьер по реинтеграции признает, что введение новых мер контроля и налогового администрирования может вызвать проблемы для процесса урегулирования."Когда речь идет о сложных и комплексных вопросах, простых решений не бывает. Понятно, что нужно быть взвешенными. Все зависит от имплементации, от того, как это будет внедряться... У любого необдуманного шага могут быть серьезные последствия, все нужно делать вдумчиво, хорошо просчитывая риски", — добавляет экс-член правительства Молдовы.Взгляд из ПриднестровьяВ&nbsp;Приднестровье же к возможным нововведениям относятся с куда большим скепсисом.&nbsp;Дипломат, бывший заместитель руководителя приднестровского внешнеполитического ведомства Игорь Шорников считает, что тема борьбы с коррупцией в Приднестровье в Кишиневе возникла слишком рано.В том, что давление на Приднестровье будет, по словам Шорникова, сходятся все эксперты. Вопрос только в сроках и в методах.&nbsp;"Методы экономического подавления — это старый сценарий Кишинева. Эти рычаги есть, но до сих пор они не использовались. Возможно, из-за затянувшегося на десять лет политического кризиса. Сейчас власть консолидировалась и наработки, которые давно уже имеются у правительства Молдовы, будут применяться", — говорит приднестровский специалист.&nbsp;В приднестровском регионе, рассказывает бывший тираспольский чиновник, топливо дешевле — и на то есть свои причины.Он считает, что в Тирасполе к мерам экономического воздействия со стороны Кишинева давно готовы, но признает, что других вариантов, кроме как апеллировать к посредникам в процессе урегулирования, у приднестровской власти нет."Давление такого рода, оно недопустимо, но кроме как апеллировать к России, других вариантов особо нет. В формате "5+2" больше никто по политическим мотивам реагировать не будет. Разве что ОБСЕ занимает обычно более взвешенную позицию", — говорит эксперт из Приднестровья.По его словам, в Приднестровье хорошо понимают, что рассчитывать на понимание Евросоюза и США не приходится, потому что политические силы, пришедшие к власти в Кишиневе, много лет поддерживаются западными партнерами.&nbsp;Игорь Шорников говорит, что приднестровцы привыкли к молдавским "политическим качелям" и частой смене власти. Он напомнил, что последний раз правые в Молдове единолично получали власть только в начале 90-х, что привело к вооруженному конфликту.Эксперт уверен, что опасаться возобновления вооруженных действий не следует, но мер экономического воздействия со стороны Кишинева Приднестровью не избежать.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210709/abzalov-pochemu-pridnestrove-ne-tekhas-35428341.html
https://ru.sputnik.md/20210630/manastyrly-kogda-mayya-sandu-reshit-vopros-pridnestrovya-35290182.html
https://ru.sputnik.md/20210618/ekspert-problemy-zhiteley-pridnestrovya-mertvaya-tema-dlya-politikov-35158951.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/907/10/9071089_70:0:1349:959_1920x0_80_0_0_41567fa99376e31684a193e23448ef8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сепаратизм, налоги, приднестровье, политика, в молдове, новости

Налоги для Приднестровья, или Как Кишинев собирается "наступать" на регион

17:20 16.07.2021 (обновлено: 16:51 20.07.2021)
2384
© Sputnik / Rodion ProcaZona de securitate
Zona de securitate - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Чем может обернуться введение таможенных сборов на импорт товаров в Приднестровье? И почему Молдова двадцать лет не взимала налоги с импорта топлива на левый берег Днестра, а теперь намерена это сделать.
КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В Приднестровье готовятся к экономическому давлению новых властей Молдовы на регион. В Кишиневе на возможные активные шаги нового правительства смотрят по-другому и называют их давно назревшими мерами по упорядочиванию импорта и борьбе с контрабандой. 
Вице-спикер уходящего парламента и политический союзник теперь уже правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Александр Слусарь потребовал от нового кабмина в качестве одной из первоочередных мер обложить налогами топливо, импортируемое в Приднестровье. 
"Напоминаю, что ежегодно 2 компании из Тирасполя (Sheriff и Tiroiltreid), имеющие лицензии НАРЭ, импортируют через Молдову в Приднестровье около 50 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн бензина. Без уплаты ни копейки акциза или НДС. Национальный бюджет ежегодно теряет из-за этого щедрого шага в сторону сепаратистского региона более 0,5 миллиарда леев. Большая часть топлива поступает в оперативную группу российских войск, расположенную на левом берегу Днестра", — пишет Слусарь.
Он требует, чтобы правительство PAS в числе первых своих решений прекратило этот "обман, заключающийся в предательстве интересов Республики Молдова".
Это заявление можно было бы оставить без внимания, но оно хорошо накладывается на риторику первых лиц правящей PAS и президента Майи Санду и их стратегию приднестровского урегулирования.

Беспошлинный импорт

Приднестровские компании, которые зарегистрированы в государственных органах Молдовы, действительно ввозят на территорию Приднестровья большой перечень различных товаров через таможенную территорию Молдовы, регистрируя импорт в молдавских таможенных органах. 
Политолог Дмитрий Абзалов - Sputnik Молдова, 1920, 09.07.2021
Абзалов: почему Приднестровье - не Техас
9 июля, 17:00
535
Для этого есть законные основания. Еще в 2001 году правительство правившей тогда в Молдове Партии коммунистов приняло постановление № 1001, согласно которому товары, ввозимые в Приднестровье, официально ввозятся туда без уплаты налогов и сборов в молдавский бюджет, а экономические агенты левобережья могут быстро и без лишних затрат получить официальную регистрацию в Молдове и осуществлять внешнеэкономическую деятельность на законных основаниях.
Таким образом, власти Молдовы начали решать вопрос легализации внешней торговли приднестровского региона и борьбы с контрабандой. 
Позже, в 2005 году, было принято еще одно постановление молдавского правительства – о регулировании трафика грузов и услуг​, являющихся предметом внешнеторговой деятельности экономических агентов Приднестровья. 
Эти два документа до сих пор являются основой для легальной внешней торговли экономических агентов Левобережья.

Взгляд из Кишинева

Между тем в молдавской экспертной среде к инициативам об "упорядочивании импорта товаров в Приднестровье" относятся с осторожностью, хоть и признают, что такая необходимость назрела. 
Бывший вице-премьер по реинтеграции и эксперт в вопросах приднестровского урегулирования Александру Фленкя говорит о том, что вопрос поставки товаров, в том числе топлива в Приднестровье, - комплексный, и состоит из целого ряда составляющих.
"Эту ситуацию нужно рассматривать комплексно и подходить к ней так же. Как с точки зрения урегулирования приднестровского конфликта, так и с точки зрения урегулирования конфликта в целом", - отмечает он. 
Что касается импорта нефтепродуктов в Приднестровский регион, то, по словам Фленкя, ситуацию нужно рассматривать и с точки зрения обеспечения контроля на приднестровском участке молдавско-украинской границы. 
"Две недели назад должна была быть запущена вторая фаза таможенного контроля на пункте пропуска "Кучурган", ее отложили до января. Это дает нам полгода на пересмотр подходов страны к импорту целого ряда товаров, так, чтобы не создать социально-экономический кризис ни в регионе, ни в стране в целом, но с другой стороны — обеспечить должный контроль", — говорит эксперт.
По его словам, бесконтрольный импорт товаров в Приднестровье действительно приводит к появлению контрабандных схем.
Сергей Манастырлы - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
Манастырлы: когда Майя Санду решит вопрос Приднестровья
30 июня, 17:00
540
Фленкя считает, что постановления правительства от 2001 года нельзя рассматривать отдельно от процесса урегулирования и последующей нормативно-правовой базы.
"Постановление № 1001 лишь заложило основы для начала легализации работы экономических агентов в Приднестровье. После было 815-е постановление, оно неоднократно менялось. Эти документы создали самые общие предпосылки для легализации. Далее Молдова предпринимала последовательные шаги по восстановлению единства таможенного пространства", — рассказывает Фленкя. 
Однако и он признает, что акцизы на нефтепродукты за топливо для Приднестровья можно вводить тогда, когда не будет опасности двойного налогообложения.
"Меры по упорядочиванию импорта должны вводиться таким образом, чтобы на экономических агентов с левого берега не возлагалось бремя двойного налогообложения. Для этого есть инструменты, подходы и наработки в правительстве", — говорит он. 
Тем не менее эксперт признает, что в Тирасполе не готовы обсуждать то, что в Молдове называют упорядочиванием импорта.
"В таком случае Кишинев должен очень аккуратно, взвешенно и продуманно подходить и решать эти вопросы в одностороннем порядке. Но таким образом, чтобы не навредить экономическим агентам, работающим легально, но отсекать контрабандные схемы", — говорит Фленкя.
Бывший вице-премьер по реинтеграции признает, что введение новых мер контроля и налогового администрирования может вызвать проблемы для процесса урегулирования.
"Когда речь идет о сложных и комплексных вопросах, простых решений не бывает. Понятно, что нужно быть взвешенными. Все зависит от имплементации, от того, как это будет внедряться... У любого необдуманного шага могут быть серьезные последствия, все нужно делать вдумчиво, хорошо просчитывая риски", — добавляет экс-член правительства Молдовы.

Взгляд из Приднестровья

В Приднестровье же к возможным нововведениям относятся с куда большим скепсисом. 
Дипломат, бывший заместитель руководителя приднестровского внешнеполитического ведомства Игорь Шорников считает, что тема борьбы с коррупцией в Приднестровье в Кишиневе возникла слишком рано.
"Мне казалось до выборов, что заниматься Приднестровьем они будут попозже. Сначала попытаются побороться с коррупцией внутри страны, а когда не получится, могут переключиться на Приднестровье", — говорит Шорников.
В том, что давление на Приднестровье будет, по словам Шорникова, сходятся все эксперты. Вопрос только в сроках и в методах. 
"Методы экономического подавления — это старый сценарий Кишинева. Эти рычаги есть, но до сих пор они не использовались. Возможно, из-за затянувшегося на десять лет политического кризиса. Сейчас власть консолидировалась и наработки, которые давно уже имеются у правительства Молдовы, будут применяться", — говорит приднестровский специалист. 
В приднестровском регионе, рассказывает бывший тираспольский чиновник, топливо дешевле — и на то есть свои причины.
"В Приднестровье контролирующие органы стараются держать под контролем цены на топливо, потому что за повышением цены на топливо идет повышение цен на все товары. Речь не о том, что в Приднестровье какие-то особые условия, а о том, что не все в порядке на топливном рынке Молдовы", — рассказывает Шорников.
Тирасполь Екатерининский парк - Sputnik Молдова, 1920, 18.06.2021
Эксперт: проблемы жителей Приднестровья - "мертвая" тема для политиков
18 июня, 07:30
214
Он считает, что в Тирасполе к мерам экономического воздействия со стороны Кишинева давно готовы, но признает, что других вариантов, кроме как апеллировать к посредникам в процессе урегулирования, у приднестровской власти нет.
"Давление такого рода, оно недопустимо, но кроме как апеллировать к России, других вариантов особо нет. В формате "5+2" больше никто по политическим мотивам реагировать не будет. Разве что ОБСЕ занимает обычно более взвешенную позицию", — говорит эксперт из Приднестровья.
По его словам, в Приднестровье хорошо понимают, что рассчитывать на понимание Евросоюза и США не приходится, потому что политические силы, пришедшие к власти в Кишиневе, много лет поддерживаются западными партнерами. 
Игорь Шорников говорит, что приднестровцы привыкли к молдавским "политическим качелям" и частой смене власти. Он напомнил, что последний раз правые в Молдове единолично получали власть только в начале 90-х, что привело к вооруженному конфликту.
Эксперт уверен, что опасаться возобновления вооруженных действий не следует, но мер экономического воздействия со стороны Кишинева Приднестровью не избежать.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
17:44Козак: Киев обновить Минские соглашения не предлагал
17:20Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
17:00Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского
16:25В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина
15:48Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра
15:28Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
14:27Ливни с градом в Гагаузии: пострадали зерновые культуры и фруктовые сады
14:25Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
14:15Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ
14:08В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые
14:00Гибель юноши на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских силовиков
13:45На слово больше: девиз Олимпийских игр изменился
13:30Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо
13:15Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре
13:00Один из двух ковид-центров Гагаузии возобновил работу
12:57Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы, ливни и град
12:43В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь
12:14Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги