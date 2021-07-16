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Журавлев: как PAS будет развивать отношения с Россией

Журавлев: как PAS будет развивать отношения с Россией

Эксперт объяснил смысл западного вектора, при котором страны СНГ выбирают дружбу с Западом, а кормит их Восток. 16.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-16T18:00+0300

2021-07-16T18:00+0300

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Журавлев: как PAS будет развивать отношения с Россией Журавлев: как PAS будет развивать отношения с Россией

Весь смысл западного вектора в странах СНГ сводится к очень простой схеме – дружить будем с Западом, а кормить нас должен Восток. Украина при Януковиче тоже хотела спонсорскую поддержку в обмен на беспошлинную поставку товаров, но при этом с 2014 года подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Вот тут та же схема, вид сбоку.Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев."На одном мероприятии в начале 2000 годов французский дипломат сказал, что кормить Молдову и Приднестровье не интересно, поэтому берите за них ответственность на себя. То есть? Запад именно этого хочет", - считает эксперт.Журавлев напомнил, что вечные суды по вопросу ущемления интересов Украины тоже сводятся к тому, чтобы платили русские. Русские уже не хотят платить за любовь Украины, тогда пусть платят за ненависть. То же самое и в Молдове.Журавлев напомнил, что любая прозападная ориентация в странах СНГ двойственна не потому, что люди негодяи, а потому, что в этой ситуации по-другому не получается. "Запад не хочет их кормить. Даже элиты. А жить как-то надо. И кормить смогут только русские", - заключил собеседник.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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