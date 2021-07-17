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ЦИК рассмотрит финансовые отчеты партий в воскресенье
ЦИК рассмотрит финансовые отчеты партий в воскресенье
Центризбирком работает без выходных: обнаружено, что финансовые перечисления унионистам превышают разрешенный предел. 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T19:32+0300
2021-07-20T16:10+0300
финансирование
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия перенесла на воскресенье рассмотрение отчетов о доходах и расходах конкурентов на парламентских выборах.По сообщению членов Центризбиркома, при рассмотрении отчетов были выявлены финансовые операции, которые превышают максимально допустимый порог. Речь идет о партии "Альянс за объединение румын" (AUR).В то же время представители политформирования опровергают эти предположения и заявляют, что представили в ЦИК документы, которые подтверждают их правоту.Как сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил, все партии, которые участвовали в выборах, строго придерживались законодательства в области финансирования предвыборной кампании.Только AUR приняла перечисление, превышающее 22,8 тысячи леев, – это выше верхнего предела пожертвований, установленного для поддержки партий.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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финансирование, выборы, цик, в молдове, общество, новости

ЦИК рассмотрит финансовые отчеты партий в воскресенье

19:32 17.07.2021 (обновлено: 16:10 20.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausComisia Electorală Centrală a Republcii Moldova
Comisia Electorală Centrală a Republcii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Центризбирком работает без выходных: обнаружено, что финансовые перечисления унионистам превышают разрешенный предел.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия перенесла на воскресенье рассмотрение отчетов о доходах и расходах конкурентов на парламентских выборах.
По сообщению членов Центризбиркома, при рассмотрении отчетов были выявлены финансовые операции, которые превышают максимально допустимый порог. Речь идет о партии "Альянс за объединение румын" (AUR).
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В то же время представители политформирования опровергают эти предположения и заявляют, что представили в ЦИК документы, которые подтверждают их правоту.
Как сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил, все партии, которые участвовали в выборах, строго придерживались законодательства в области финансирования предвыборной кампании.
Только AUR приняла перечисление, превышающее 22,8 тысячи леев, – это выше верхнего предела пожертвований, установленного для поддержки партий.
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