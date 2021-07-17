https://ru.sputnik.md/20210717/dtp-v-hyncheshtah-legkovoj-avtomobil-uletel-v-kyuvet-posle-lobovogo-udara-35563096.html

ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара

ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара

На дорогах страны продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия — к счастью, несмотря на сильный удар, обошлось без жертв. 17.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-17T20:57+0300

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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Хынчештском районе на участке между селами Хоржешть и Кэрпинень.По сообщению полиции, столкнулись микроавтобус Volkswagen и Renault Megane. Авария произошла после того, как водитель микроавтобуса попытался обогнать трактор, но в лоб столкнулся с Renault, который следовал противоположным курсом.В результате удара легковая машина слетела с трассы под откос и перевернулась. Сообщается, что травмы получил пассажир автобуса. Жертв удалось избежать.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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происшествия, автокатастрофа, полиция, дтп, в молдове, общество, новости