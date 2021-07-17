https://ru.sputnik.md/20210717/dtp-v-hyncheshtah-legkovoj-avtomobil-uletel-v-kyuvet-posle-lobovogo-udara-35563096.html
ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара
ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара
На дорогах страны продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия — к счастью, несмотря на сильный удар, обошлось без жертв. 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T20:57+0300
2021-07-17T20:57+0300
2021-07-20T16:10+0300
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Хынчештском районе на участке между селами Хоржешть и Кэрпинень.По сообщению полиции, столкнулись микроавтобус Volkswagen и Renault Megane. Авария произошла после того, как водитель микроавтобуса попытался обогнать трактор, но в лоб столкнулся с Renault, который следовал противоположным курсом.В результате удара легковая машина слетела с трассы под откос и перевернулась. Сообщается, что травмы получил пассажир автобуса. Жертв удалось избежать.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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происшествия, автокатастрофа, полиция, дтп, в молдове, общество, новости
ДТП в Хынчештах: легковой автомобиль улетел в кювет после лобового удара
20:57 17.07.2021 (обновлено: 16:10 20.07.2021)
На дорогах страны продолжают происходить дорожно-транспортные происшествия — к счастью, несмотря на сильный удар, обошлось без жертв.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Хынчештском районе на участке между селами Хоржешть и Кэрпинень.
По сообщению полиции, столкнулись микроавтобус Volkswagen и Renault Megane. Авария произошла после того, как водитель микроавтобуса попытался обогнать трактор, но в лоб столкнулся с Renault, который следовал противоположным курсом.
В результате удара легковая машина слетела с трассы под откос и перевернулась. Сообщается, что травмы получил пассажир автобуса. Жертв удалось избежать.
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