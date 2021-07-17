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Где в Кишиневе 17 июля находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 17 июля находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу. 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T10:57+0300
2021-07-21T11:17+0300
коронавирус
кишинев
вакцина
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общество
новости
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской примэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в субботу: У горожан есть возможность сделать прививку в двух передвижных пунктах до конца июля. Мобильные пункты легко узнать по надписям на внешнем корпусе троллейбуса и автобуса.Эти два мобильных пункта вакцинации начали работать в Кишиневе и его пригородах с 26 мая. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии&gt;&gt;&gt;Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Александр Исаев
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Где в Кишиневе 17 июля находятся мобильные пункты вакцинации

10:57 17.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМобильный пункт вакцинации на Мунчешть Ботаника
Мобильный пункт вакцинации на Мунчешть Ботаника - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают свою работу.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать. В кишиневской примэрии сообщили, где они будут находиться с 10.00 до 18.00 в субботу: 
  • троллейбус находится на проспекте Дечебал, рядом с памятником Сергею Лазо;
  • автобус отправился в Колоницу, на улицу Хипократе, 3, рядом с центром здоровья.
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У горожан есть возможность сделать прививку в двух передвижных пунктах до конца июля. Мобильные пункты легко узнать по надписям на внешнем корпусе троллейбуса и автобуса.
Эти два мобильных пункта вакцинации начали работать в Кишиневе и его пригородах с 26 мая. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
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В ожидании открытия прививочного центра - Sputnik Молдова, 1920, 04.05.2021
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Мэр Кишинева призывает горожан как можно скорее пройти вакцинацию
4 мая, 10:01
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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