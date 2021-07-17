https://ru.sputnik.md/20210717/kishinevu-ispolnilos-585-let-chto-segodnya-budet-v-gorode-35557952.html
Кишиневу исполнилось 585 лет — что сегодня будет в городе
Кишиневу исполнилось 585 лет — что сегодня будет в городе
В 1436 году название города было впервые упомянуто в известных исторических документах — эта дата считается днем рождения столицы Молдовы. 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T11:56+0300
2021-07-17T11:56+0300
2021-07-22T12:27+0300
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Столица Молдовы в субботу отмечает юбилей — впервые в письменных документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года, в грамоте молдавских воевод Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии. В ней говорится об уточнении границ жалованных воеводам земель у реки Реут.Эту дату принято считать днем рождения города. С этой знаменательной датой кишиневцев поздравил генеральный примар Ион Чебан."Столь солидный возраст — не только повод для гордости каждого жителя города, это и большая ответственность за нашу историю, традиции, культуру. У Кишинева огромный потенциал. У нас масштабные задачи и большие перспективы развития всех сфер городского хозяйства, реализации приоритетных инфраструктурных проектов, повышения уровня и качества жизни горожан", — написал глава городской администрации в соцсетях.К этой дате в Кишиневе был приурочен фестиваль "Te salut, Chișinău!". Суббота стала четвертым днем праздничного мероприятия.В 11.00 на аллее проспекта Мирча чел Бэтрын, в сквере Михая Эминеску, в парке "Алунелул", "парке афганцев" и в парке "Долина Роз" начались флешмобы в честь юбилея Кишинева.С 11.00 до 17.00 в сквере у Кафедрального собора работает художественная выставка-продажа и презентация народных костюмов. А на улице Пушкина у собора развернулась эко-ярмарка.В 12.00 здесь выступит этнофольклорный ансамбль Moştenitorii, в 14.00 начнется детская программа "Девочка с сюрпризами".В 12.00 в Музее истории Кишинева состоится мероприятие под названием "Что происходит в городе, остается в городе!".С 16.00 до 19.00 на пешеходной улице будет работать выставка художников.С 19.00 до 23.00 на пешеходной улице пройдет концерт "Ода Кишиневу" на площадке на соединении с проспектом Г. Виеру.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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примэрия, юбилей, кишинев, в молдове, новости
Кишиневу исполнилось 585 лет — что сегодня будет в городе
11:56 17.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
В 1436 году название города было впервые упомянуто в известных исторических документах — эта дата считается днем рождения столицы Молдовы.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Столица Молдовы в субботу отмечает юбилей — впервые в письменных документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года, в грамоте молдавских воевод Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии. В ней говорится об уточнении границ жалованных воеводам земель у реки Реут.
Эту дату принято считать днем рождения города. С этой знаменательной датой кишиневцев поздравил генеральный примар Ион Чебан.
"Столь солидный возраст — не только повод для гордости каждого жителя города, это и большая ответственность за нашу историю, традиции, культуру. У Кишинева огромный потенциал. У нас масштабные задачи и большие перспективы развития всех сфер городского хозяйства, реализации приоритетных инфраструктурных проектов, повышения уровня и качества жизни горожан", — написал глава городской администрации в соцсетях.
К этой дате в Кишиневе был приурочен фестиваль "Te salut, Chișinău!". Суббота стала четвертым днем праздничного мероприятия.
В 11.00 на аллее проспекта Мирча чел Бэтрын, в сквере Михая Эминеску, в парке "Алунелул", "парке афганцев" и в парке "Долина Роз" начались флешмобы в честь юбилея Кишинева.
С 11.00 до 17.00 в сквере у Кафедрального собора работает художественная выставка-продажа и презентация народных костюмов. А на улице Пушкина у собора развернулась эко-ярмарка.
В 12.00 здесь выступит этнофольклорный ансамбль Moştenitorii, в 14.00 начнется детская программа "Девочка с сюрпризами".
В 12.00 в Музее истории Кишинева состоится мероприятие под названием "Что происходит в городе, остается в городе!".
С 16.00 до 19.00 на пешеходной улице будет работать выставка художников.
С 19.00 до 23.00 на пешеходной улице пройдет концерт "Ода Кишиневу" на площадке на соединении с проспектом Г. Виеру.
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