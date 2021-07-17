https://ru.sputnik.md/20210717/kishinevu-ispolnilos-585-let-chto-segodnya-budet-v-gorode-35557952.html

Кишиневу исполнилось 585 лет — что сегодня будет в городе

Кишиневу исполнилось 585 лет — что сегодня будет в городе

В 1436 году название города было впервые упомянуто в известных исторических документах — эта дата считается днем рождения столицы Молдовы. 17.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-17T11:56+0300

2021-07-17T11:56+0300

2021-07-22T12:27+0300

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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Столица Молдовы в субботу отмечает юбилей — впервые в письменных документах Кишинев упоминается 17 июля 1436 года, в грамоте молдавских воевод Ильи и Стефана Оанчя логофету, главе господарской канцелярии. В ней говорится об уточнении границ жалованных воеводам земель у реки Реут.Эту дату принято считать днем рождения города. С этой знаменательной датой кишиневцев поздравил генеральный примар Ион Чебан."Столь солидный возраст — не только повод для гордости каждого жителя города, это и большая ответственность за нашу историю, традиции, культуру. У Кишинева огромный потенциал. У нас масштабные задачи и большие перспективы развития всех сфер городского хозяйства, реализации приоритетных инфраструктурных проектов, повышения уровня и качества жизни горожан", — написал глава городской администрации в соцсетях.К этой дате в Кишиневе был приурочен фестиваль "Te salut, Chișinău!". Суббота стала четвертым днем праздничного мероприятия.В 11.00 на аллее проспекта Мирча чел Бэтрын, в сквере Михая Эминеску, в парке "Алунелул", "парке афганцев" и в парке "Долина Роз" начались флешмобы в честь юбилея Кишинева.С 11.00 до 17.00 в сквере у Кафедрального собора работает художественная выставка-продажа и презентация народных костюмов. А на улице Пушкина у собора развернулась эко-ярмарка.В 12.00 здесь выступит этнофольклорный ансамбль Moştenitorii, в 14.00 начнется детская программа "Девочка с сюрпризами".В 12.00 в Музее истории Кишинева состоится мероприятие под названием "Что происходит в городе, остается в городе!".С 16.00 до 19.00 на пешеходной улице будет работать выставка художников.С 19.00 до 23.00 на пешеходной улице пройдет концерт "Ода Кишиневу" на площадке на соединении с проспектом Г. Виеру.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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примэрия, юбилей, кишинев, в молдове, новости