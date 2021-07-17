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Новая трасса из Украины пройдет мимо Одесской области и Приднестровья
Новая трасса из Украины пройдет мимо Одесской области и Приднестровья
Планируется, что добраться из Молдовы на Украину и обратно можно будет не только через территорию Одесского региона. 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T13:22+0300
2021-07-23T17:29+0300
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Строительство новой трассы, соединяющей Украину и Молдову, пройдет через территорию Киевской, Житомирской и Винницкой областей.Новая автодорога пройдет в обход Одесской области и Приднестровья. Частью проекта станет строительство пограничного мостового перехода через Днестр возле населенных пунктов Ямполь и Косэуць, сообщила Государственная служба автодорог Украины.О создании новой трассы президенты двух стран договорились в январе 2021 года, когда Майя Санду посетила Украину с визитом.Сообщается также, что одновременно со строительством моста будут реабилитированы уже существующие автодороги. Минимальная общая продолжительность нового пути из Киева в Кишинев составит около 570 километров. Доехать из одной столицы в другую можно будет за пять часов, считают авторы проекта.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Александр Исаев
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украина, молдова, мост, новости, в мире, общество

Новая трасса из Украины пройдет мимо Одесской области и Приднестровья

13:22 17.07.2021 (обновлено: 17:29 23.07.2021)
685
© Photo : Ministerul Transporturilor și Infrastucturii DrumurilorСтроительство дороги
Строительство дороги - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
© Photo : Ministerul Transporturilor și Infrastucturii Drumurilor
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Планируется, что добраться из Молдовы на Украину и обратно можно будет не только через территорию Одесского региона.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Строительство новой трассы, соединяющей Украину и Молдову, пройдет через территорию Киевской, Житомирской и Винницкой областей.
Новая автодорога пройдет в обход Одесской области и Приднестровья. Частью проекта станет строительство пограничного мостового перехода через Днестр возле населенных пунктов Ямполь и Косэуць, сообщила Государственная служба автодорог Украины.
Ремонт дороги на улице Албишоара - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
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О создании новой трассы президенты двух стран договорились в январе 2021 года, когда Майя Санду посетила Украину с визитом.
Сообщается также, что одновременно со строительством моста будут реабилитированы уже существующие автодороги. Минимальная общая продолжительность нового пути из Киева в Кишинев составит около 570 километров. Доехать из одной столицы в другую можно будет за пять часов, считают авторы проекта.
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