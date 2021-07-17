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Новая трасса из Украины пройдет мимо Одесской области и Приднестровья

Новая трасса из Украины пройдет мимо Одесской области и Приднестровья

Планируется, что добраться из Молдовы на Украину и обратно можно будет не только через территорию Одесского региона. 17.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-17T13:22+0300

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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Строительство новой трассы, соединяющей Украину и Молдову, пройдет через территорию Киевской, Житомирской и Винницкой областей.Новая автодорога пройдет в обход Одесской области и Приднестровья. Частью проекта станет строительство пограничного мостового перехода через Днестр возле населенных пунктов Ямполь и Косэуць, сообщила Государственная служба автодорог Украины.О создании новой трассы президенты двух стран договорились в январе 2021 года, когда Майя Санду посетила Украину с визитом.Сообщается также, что одновременно со строительством моста будут реабилитированы уже существующие автодороги. Минимальная общая продолжительность нового пути из Киева в Кишинев составит около 570 километров. Доехать из одной столицы в другую можно будет за пять часов, считают авторы проекта.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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украина, молдова, мост, новости, в мире, общество