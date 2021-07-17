Олимпийская сборная Молдовы
10:33 17.07.2021 (обновлено: 11:45 21.07.2021)
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Смотрите в инфографике Sputnik, кто и в каких видах спорта представит Молдову на Олимпийских играх в Токио.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли 20 спортсменов. Они поборются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – 6. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емильянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
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Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании выступят Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Самой юной в команде стала 15-летняя Анна Дулче (стрельба из пневматического пистолета).
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально откроются 23 июля, однако первые соревнования пройдут уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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© Sputnik / Vadim RusuСборная Молдовы на Олимпиаде в Токио
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© Sputnik / Vadim Rusu
Сборная Молдовы на Олимпиаде в Токио
© Sputnik / Vadim RusuЛегкоатлетка Димитриана Безеде на Играх выступит в толкании ядра.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Легкоатлетка Димитриана Безеде на Играх выступит в толкании ядра.
© Sputnik / Vadim RusuЛегкоатлетка Александра Емильянова будет бороться в состязаниях по метанию диска.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Легкоатлетка Александра Емильянова будет бороться в состязаниях по метанию диска.
© Sputnik / Vadim RusuНа своей четвертой в карьере Олимпиаде Залина Петривская поборется за медали в метании молота.
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© Sputnik / Vadim Rusu
На своей четвертой в карьере Олимпиаде Залина Петривская поборется за медали в метании молота.
© Sputnik / Vadim RusuСергей Маргиев в третий раз выступит на Олимпиаде в метании молота.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Сергей Маргиев в третий раз выступит на Олимпиаде в метании молота.
© Sputnik / Vadim RusuАндриан Мардаре представит республику в соревнованиях копьеметателей.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Андриан Мардаре представит республику в соревнованиях копьеметателей.
© Sputnik / Vadim RusuЛилия Фиськович выйдет на дистанцию марафона.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Лилия Фиськович выйдет на дистанцию марафона.
© Sputnik / Vadim RusuСергей Тарновский представит Молдову на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Сергей Тарновский представит Молдову на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке.
© Sputnik / Vadim RusuМария Олэрашу стартует на дистанции 500 метров в каноэ-двойке и в индивидуальном спринте на 200 метров.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Мария Олэрашу стартует на дистанции 500 метров в каноэ-двойке и в индивидуальном спринте на 200 метров.
© Sputnik / Vadim RusuДаниела Кочу стартует на дистанции 500 метров в каноэ-двойке и в индивидуальном спринте на 200 метров.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Даниела Кочу стартует на дистанции 500 метров в каноэ-двойке и в индивидуальном спринте на 200 метров.
© Sputnik / Vadim RusuАлександра Мырка на Олимпиаде выступит в индивидуальных соревнованиях.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Александра Мырка на Олимпиаде выступит в индивидуальных соревнованиях.
© Sputnik / Vadim RusuДан Олару на Олимпиаде также выступит в индивидуальных соревнованиях.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Дан Олару на Олимпиаде также выступит в индивидуальных соревнованиях.
© Sputnik / Vadim RusuДзюдоист Денис Виеру поборется за награды в весе до 66 килограммов.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Дзюдоист Денис Виеру поборется за награды в весе до 66 килограммов.
© Sputnik / Vadim RusuДзюдоист Виктор Стерпу выступит в весе до 73 килограммов.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Дзюдоист Виктор Стерпу выступит в весе до 73 килограммов.
© Sputnik / Vadim RusuАлексей Саньков на своей второй Олимпиаде выступает на дистанциях 200 метров вольным стилем и 200 метров баттерфляем.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Алексей Саньков на своей второй Олимпиаде выступает на дистанциях 200 метров вольным стилем и 200 метров баттерфляем.
© Sputnik / Vadim RusuТатьяна Салкуцан представит страну в плавании на 100 и 200 метров на спине.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Татьяна Салкуцан представит страну в плавании на 100 и 200 метров на спине.
© Sputnik / Vadim RusuТяжелоатлет Марин Робу стал последним молдавским представителем Молдовы, получившим олимпийскую квоту. Он выступает в весовой категории до 73 килограммов.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Тяжелоатлет Марин Робу стал последним молдавским представителем Молдовы, получившим олимпийскую квоту. Он выступает в весовой категории до 73 килограммов.
© Sputnik / Vadim RusuТяжелоатлетка Елена Кылчик выйдет на помост в весовой категории до 87 килограммов.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Тяжелоатлетка Елена Кылчик выйдет на помост в весовой категории до 87 килограммов.
© Sputnik / Vadim RusuБорец греко-римского стиля Виктор Чобану выступит в весе до 60 килограммов.
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© Sputnik / Vadim Rusu
Борец греко-римского стиля Виктор Чобану выступит в весе до 60 килограммов.
© Sputnik / Vadim RusuВ женской борьбе цвета молдавского флага защищает чемпионка Европы 2020 года Анастасия Никита (вес до 57 килограммов).
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© Sputnik / Vadim Rusu
В женской борьбе цвета молдавского флага защищает чемпионка Европы 2020 года Анастасия Никита (вес до 57 килограммов).
© Sputnik / Vadim RusuСамая юная представительница Молдовы в Токио 15-летняя Анна Дулче представляет Молдову в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).
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© Sputnik / Vadim Rusu
Самая юная представительница Молдовы в Токио 15-летняя Анна Дулче представляет Молдову в стрельбе из пневматического пистолета (10 метров).