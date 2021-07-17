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Сергей Сырбу, не попав в парламент, хочет стать доктором наук
Сергей Сырбу, не попав в парламент, хочет стать доктором наук
Сменив за свою карьеру в парламенте несколько политформирований, Сырбу собирается работать юристом и писать диссертацию. 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T17:14+0300
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Сергей Сырбу не собирается в дальнейшем бороться за место в парламенте или вести политическую деятельность. Об этом бывший депутат заявил в телевизионном интервью.По словам Сырбу, он думает о том, чтобы вернуться к работе юриста и собирается писать докторскую диссертацию. "Пришло время других людей, а я уступлю им дорогу", — сказал он.Сергей Сырбу находился в парламенте 11 лет, за это время успел сменить несколько политформирований. Из ПКРМ он перешел в Демократическую партию, вместе с депутатским мандатом. После бегства Плахотнюка и массовых уходов депутатов из фракции ДПМ возглавил парламентское формирование Pentru Moldova, а на выборах вошел в список партии "Шор".В списке Сырбу баллотировался под девятым номером, однако партия "Шор" получила в законодательном органе только шесть мандатов.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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шор, парламент, сергей сырбу, в молдове, общество, новости

Сергей Сырбу, не попав в парламент, хочет стать доктором наук

17:14 17.07.2021 (обновлено: 16:13 20.07.2021)
293
© Sputnik / OsmatescoСергей Сырбу
Сергей Сырбу - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Osmatesco
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Сменив за свою карьеру в парламенте несколько политформирований, Сырбу собирается работать юристом и писать диссертацию.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Сергей Сырбу не собирается в дальнейшем бороться за место в парламенте или вести политическую деятельность. Об этом бывший депутат заявил в телевизионном интервью.
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12 июля, 20:11
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По словам Сырбу, он думает о том, чтобы вернуться к работе юриста и собирается писать докторскую диссертацию. "Пришло время других людей, а я уступлю им дорогу", — сказал он.
Сергей Сырбу находился в парламенте 11 лет, за это время успел сменить несколько политформирований. Из ПКРМ он перешел в Демократическую партию, вместе с депутатским мандатом. После бегства Плахотнюка и массовых уходов депутатов из фракции ДПМ возглавил парламентское формирование Pentru Moldova, а на выборах вошел в список партии "Шор".
В списке Сырбу баллотировался под девятым номером, однако партия "Шор" получила в законодательном органе только шесть мандатов.
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