https://ru.sputnik.md/20210717/v-hyncheshtah-vo-vremya-sportivnogo-marafona-pogib-begun-35561295.html

В Хынчештах во время спортивного марафона погиб бегун

В Хынчештах во время спортивного марафона погиб бегун

Несмотря на то, что в субботу в Хынчештском районе жара достигла более +34 градусов, здесь провели спортивное мероприятие по бегу для пропаганды здорового... 17.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-17T14:43+0300

2021-07-17T14:43+0300

2021-07-20T16:18+0300

здоровый образ жизни

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новости

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КИШИНЕВ, 17 июля — Sputnik. В Хынчештах во время спортивных соревнований по бегу погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщает полиция.Марафонец был найден без сознания недалеко от маршрута после того, как организаторы заметили его отсутствие на финише.Были организованы поиски и мужчину нашли недалеко от трассы, по которой проходила спортивная дистанция. Вызванная на место происшествия медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но спасти его не удалось.Марафон "Вместе за спортивный образ жизни" проходил в субботу в Хынчештах с 6.00 до 11.00. Организаторы спортивного мероприятия — ассоциация Run Moldova и Хынчештский районный совет. В соревновании приняли участие спортсмены-любители, которые вышли на дистанции 5 и 10 километров.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210716/Vrach-rasskazal-kak-zhara-snizhaet-nash-immunitet-35549229.html

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здоровый образ жизни, полиция, марафон, в молдове, происшествия, новости