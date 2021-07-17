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В Хынчештах во время спортивного марафона погиб бегун
В Хынчештах во время спортивного марафона погиб бегун
Несмотря на то, что в субботу в Хынчештском районе жара достигла более +34 градусов, здесь провели спортивное мероприятие по бегу для пропаганды здорового... 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T14:43+0300
2021-07-20T16:18+0300
здоровый образ жизни
полиция
марафон
в молдове
происшествия
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КИШИНЕВ, 17 июля — Sputnik. В Хынчештах во время спортивных соревнований по бегу погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщает полиция.Марафонец был&nbsp;найден без сознания недалеко от маршрута после того, как организаторы заметили его отсутствие на финише.Были организованы поиски и мужчину нашли недалеко от трассы, по которой проходила спортивная дистанция. Вызванная на место происшествия медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но спасти его не удалось.Марафон "Вместе за спортивный образ жизни" проходил в субботу в Хынчештах с 6.00 до 11.00. Организаторы спортивного мероприятия — ассоциация Run Moldova и Хынчештский районный совет. В соревновании приняли участие спортсмены-любители, которые вышли на дистанции 5 и 10 километров.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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здоровый образ жизни, полиция, марафон, в молдове, происшествия, новости

В Хынчештах во время спортивного марафона погиб бегун

14:43 17.07.2021 (обновлено: 16:18 20.07.2021)
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© Pixabay / maxmannМарафон
Марафон - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
© Pixabay / maxmann
Несмотря на то, что в субботу в Хынчештском районе жара достигла более +34 градусов, здесь провели спортивное мероприятие по бегу для пропаганды здорового образа жизни.
КИШИНЕВ, 17 июля — Sputnik. В Хынчештах во время спортивных соревнований по бегу погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщает полиция.
Марафонец был найден без сознания недалеко от маршрута после того, как организаторы заметили его отсутствие на финише.
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Были организованы поиски и мужчину нашли недалеко от трассы, по которой проходила спортивная дистанция. Вызванная на место происшествия медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но спасти его не удалось.
Марафон "Вместе за спортивный образ жизни" проходил в субботу в Хынчештах с 6.00 до 11.00. Организаторы спортивного мероприятия — ассоциация Run Moldova и Хынчештский районный совет. В соревновании приняли участие спортсмены-любители, которые вышли на дистанции 5 и 10 километров.
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