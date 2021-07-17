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Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"

Видео: в Кишиневе прошел второй этап марафона вакцинации "Спутником V"

С раннего утра люди, сделавшие ранее прививку "Спутником V", пришли к столичному Дворцу республики, чтобы пройти вакцинацию вторым компонентом российского... 17.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-17T12:53+0300

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Уже через два с половиной часа после запуска вакцинного марафона во Дворце республики большая часть привитых ранее "Спутником V" была привита вторым компонентом вакцины.Кишиневский примар Ион Чебан отметил, что к 12.00 количество вакцинированных достигло 3200 человек. Очередь, образовавшаяся рано утром, прошла быстро, так как врачи работали организованно.Те, кто должен получить вторую дозу "Спутник V" (а это в общей сложности 4000 человек), пришли в субботу во Дворец республики. Марафон по вакцинации продолжался до 18.00.В марафоне по вакцинации первым компонентом "Спутника V", который прошел во Дворце республики в Кишиневе 26 июня, было привито 4000 человек.Было организовано 30 линий вакцинации и задействовано около 250 работников, а суммарная пропускная способность составила около тысячи человек в час.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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