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"Зеленый код": Центральный рынок возобновляет работу в обычном режиме
"Зеленый код": Центральный рынок возобновляет работу в обычном режиме
После присвоения Кишиневу статуса зоны с низким уровнем эпидемической опасности торговля в городе постепенно возвращается к нормальному графику. 17.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-17T16:16+0300
2021-07-17T16:16+0300
2021-07-20T16:14+0300
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новости
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КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Центральный рынок в Кишиневе возвращается к обычному режиму работы.Рынок будет открыт ежедневно с 6.00 до 18.00, с санитарным днем в последний понедельник каждого календарного месяца.Решение принято после того, как муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья присвоила Кишиневу "зеленый код" эпидопасности.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.В Молдове могут ввести ЧП, что сейчас происходит в главном COVID-госпитале страны>>>Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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коронавирус, коронавирус в июле 2021, торговля, кишинев, центральный рынок, в молдове, общество, новости
"Зеленый код": Центральный рынок возобновляет работу в обычном режиме
16:16 17.07.2021 (обновлено: 16:14 20.07.2021)
После присвоения Кишиневу статуса зоны с низким уровнем эпидемической опасности торговля в городе постепенно возвращается к нормальному графику.
КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Центральный рынок в Кишиневе возвращается к обычному режиму работы.
Рынок будет открыт ежедневно с 6.00 до 18.00, с санитарным днем в последний понедельник каждого календарного месяца.
Решение принято после того, как муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья присвоила Кишиневу "зеленый код" эпидопасности.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.
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