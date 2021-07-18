https://ru.sputnik.md/20210718/Itogi-nedeli-v-Moldove-v-odnom-video-vybory-i-novye-pravila-35570128.html
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T17:35+0300
2021-07-18T17:35+0300
2021-07-20T15:43+0300
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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. В стране подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов. После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Таким образом, PAS получает парламентское большинство. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.Результаты выборов разочаровали некоторых молдавских политиков. Так, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который на выборах проходил в составе блока "Ренато Усатый", объявил, что сначала уходит в отпуск, а затем – в отставку. Спустя сутки об отставке объявило все руководство "Платформы DA". Сейчас самый животрепещущий вопрос – кто войдет в состав нового правительства страны.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в субботу утвердила новый список противоэпидемических мер. Документ вступит в силу в понедельник. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса. Так, проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%. Организаторы обязаны составить список участников с персональными данными и эпидемиологическими записями в соответствии с утвержденным образцом.На предприятиях общественного питания необходимо соблюдать норму размещения людей таким образом, чтобы обеспечить площадь не менее 4 квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.Ношение масок остается обязательным, в том числе не только в закрытых общественных местах, общественном транспорте и на станциях ожидания, но и на открытых пространствах, где затруднено соблюдение социальной дистанции. Особо отмечается, что маска должна закрывать и рот, и нос.Также по решению комиссии в Молдове вводится обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.Кроме того, в решении уточняются и правила пересечения границы Молдовы. Минздрав будет продолжать мониторинг, разделяя страны мира на красную и зеленую зоны, список станет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию будет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.События непростой недели – в одном видео.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
2021-07-18T17:35+0300
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мультимедиа, в молдове
Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила
17:35 18.07.2021 (обновлено: 15:43 20.07.2021)
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. В стране подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов. После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Таким образом, PAS получает парламентское большинство. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.
Результаты выборов разочаровали некоторых молдавских политиков. Так, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который на выборах проходил в составе блока "Ренато Усатый", объявил, что сначала уходит в отпуск, а затем – в отставку. Спустя сутки об отставке объявило все руководство "Платформы DA". Сейчас самый животрепещущий вопрос – кто войдет в состав нового правительства страны.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в субботу утвердила новый список противоэпидемических мер
. Документ вступит в силу в понедельник. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса.
Так, проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%. Организаторы обязаны составить список участников с персональными данными и эпидемиологическими записями в соответствии с утвержденным образцом.
На предприятиях общественного питания необходимо соблюдать норму размещения людей таким образом, чтобы обеспечить площадь не менее 4 квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.
Ношение масок остается обязательным, в том числе не только в закрытых общественных местах, общественном транспорте и на станциях ожидания, но и на открытых пространствах, где затруднено соблюдение социальной дистанции. Особо отмечается, что маска должна закрывать и рот, и нос.
Также по решению комиссии в Молдове вводится обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.
Кроме того, в решении уточняются и правила пересечения границы Молдовы. Минздрав будет продолжать мониторинг, разделяя страны мира на красную и зеленую зоны, список станет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию будет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.
Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
События непростой недели – в одном видео.
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