https://ru.sputnik.md/20210718/Itogi-nedeli-v-Moldove-v-odnom-video-vybory-i-novye-pravila-35570128.html

Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила

Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила

В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T17:35+0300

2021-07-18T17:35+0300

2021-07-20T15:43+0300

видео

мультимедиа

общество

политика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/12/35570159_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d1cb340b19e0e3b019f08169985a877.png

Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. В стране подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов. После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" получила 52,8% голосов. Таким образом, PAS получает парламентское большинство. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%. Остальные конкуренты не преодолели необходимый для попадания в парламент порог.Результаты выборов разочаровали некоторых молдавских политиков. Так, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, который на выборах проходил в составе блока "Ренато Усатый", объявил, что сначала уходит в отпуск, а затем – в отставку. Спустя сутки об отставке объявило все руководство "Платформы DA". Сейчас самый животрепещущий вопрос – кто войдет в состав нового правительства страны.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в субботу утвердила новый список противоэпидемических мер. Документ вступит в силу в понедельник. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса. Так, проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%. Организаторы обязаны составить список участников с персональными данными и эпидемиологическими записями в соответствии с утвержденным образцом.На предприятиях общественного питания необходимо соблюдать норму размещения людей таким образом, чтобы обеспечить площадь не менее 4 квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.Ношение масок остается обязательным, в том числе не только в закрытых общественных местах, общественном транспорте и на станциях ожидания, но и на открытых пространствах, где затруднено соблюдение социальной дистанции. Особо отмечается, что маска должна закрывать и рот, и нос.Также по решению комиссии в Молдове вводится обязательство для руководителей учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности мотивировать работников вакцинироваться против COVID-19 с целью достичь к 1 сентября уровня вакцинированных в трудовых коллективах не менее 70%.Кроме того, в решении уточняются и правила пересечения границы Молдовы. Минздрав будет продолжать мониторинг, разделяя страны мира на красную и зеленую зоны, список станет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию будет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.События непростой недели – в одном видео.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210718/daydzhest-nedeli-chego-ozhidat-ot-novoy-vlasti-v-moldove-35549058.html

https://ru.sputnik.md/20210718/v-moldove-vvedeny-novye-protivoepidemicheskie-ogranicheniya-35566167.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила Итоги недели в Молдове в одном видео: выборы и новые правила 2021-07-18T17:35+0300 true PT1M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, в молдове