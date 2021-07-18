https://ru.sputnik.md/20210718/britney-spears-otkazalas-ot-vystupleniy-iz-za-opekunstva-ottsa-35569092.html
Бритни Спирс отказалась от выступлений из-за опекунства отца
Бритни Спирс отказалась от выступлений из-за опекунства отца
Американская певица заявила, что не станет давать концерты, пока ее отец будет продолжать полностью контролировать ее карьеру. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T14:11+0300
2021-07-18T14:11+0300
2021-07-20T15:46+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Певица Бритни Спирс заявила, что не собирается выступать на сцене, пока ее отец Джеймс, являющийся ее опекуном, контролирует ее карьеру."Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет ... Опекунство убило мои мечты", - написала певица на своей странице в Instagram.На прошедшей неделе суд Лос-Анджелеса разрешил Спирс самостоятельно нанять адвоката для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщает РИА Новости. Новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил, что будет требовать полного прекращения опекунства отца над певицей.В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений за ее душевное здоровье, которое пошатнулось после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году. Отец певицы Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над ней, которое впоследствии было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни остался ее единственным опекуном.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Бритни Спирс отказалась от выступлений из-за опекунства отца
14:11 18.07.2021 (обновлено: 15:46 20.07.2021)
Американская певица заявила, что не станет давать концерты, пока ее отец будет продолжать полностью контролировать ее карьеру.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Певица Бритни Спирс заявила, что не собирается выступать на сцене, пока ее отец Джеймс, являющийся ее опекуном, контролирует ее карьеру.
"Я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время в ситуации, когда мой отец контролирует то, что я ношу, говорю, делаю или думаю. Я делала это на протяжении последних 13 лет ... Опекунство убило мои мечты", - написала певица на своей странице в Instagram.
На прошедшей неделе суд Лос-Анджелеса разрешил Спирс самостоятельно нанять адвоката для представления ее интересов в деле об опекунстве над ней, сообщает РИА Новости
. Новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт заявил, что будет требовать полного прекращения опекунства отца над певицей.
В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений за ее душевное здоровье, которое пошатнулось после развода с Кевином Федерлайном в 2007 году.
Отец певицы Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Уоллет в 2008 году получили временное опекунство над ней, которое впоследствии было продлено на неопределенный срок. В 2019 году отец Бритни остался ее единственным опекуном.
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