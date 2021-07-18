https://ru.sputnik.md/20210718/chto-obschego-mezhdu-kurganami-moldovy-i-egipetskimi-piramidami-35565435.html

Что общего между курганами Молдовы и египетскими пирамидами

Что общего между курганами Молдовы и египетскими пирамидами

Известный молдавский археолог, кандидат-исторических наук Николай Тельнов рассказал в интервью Sputnik, почему на территории Молдовы сооружали курганы и где их... 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T10:28+0300

2021-07-18T10:28+0300

2021-07-20T16:00+0300

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Территория Молдавии, в том числе и Приднестровья, с давних времен была покрыта многочисленными курганами. И сегодня некоторые из них сохранились.— Расскажите о том, сколько таких курганов в Молдове, каково их предназначение, когда и кем эти сооружения начали создаваться на нашей территории и до какого времени продолжалась эта традиция.— С глубокой древности в причерноморских степях обитали различные народы. Некоторые из них кочевали со своими стадами, другие жили оседло в плодородных долинах степных рек и занимались земледелием. Память о них сохранили курганы, которые стоят в степях в течение тысячелетий. Какие тайны и сокровища хранятся в этих курганах – разгадывают археологи, которые занимаются их исследованием.До времени интенсивного использования этой территории под сельхозугодия возвышались десятки тысяч курганных насыпей. Наиболее активное их уничтожение произошло в последнее столетие в связи с распашкой механизированной техникой и строительством ирригационных систем. В настоящее время их число значительно уменьшилось, но все же и в Молдавии их сохранились тысячи. Но, к сожалению, их уничтожение продолжается.Курган – это чаще всего округлая насыпь над захоронениями. На нашей территории курганы появились около пяти тысяч лет назад, во время меднокаменного века энеолита. Эти курганы, как и более поздние, имели конструкцию, по своим чертам приближающуюся к египетским пирамидам. Появление их в регионе и по времени совпадает со строительством пирамид в Египте. Основное отличие в том, что курганы возводили из дерева и грунта, и значительно реже в них сооружались каменные конструкции. Очевидно, они и по внешнему виду напоминали пирамиды и по назначению, и по общей или близкой мировоззренческой идее. В погребальных камерах курганов найдены оружие, сосуды, украшения и другие вещи, помещенные с умершими. В некоторых курганах, особенно скифских, погребенных царей или вождей в потусторонний мир сопровождали умерщвленные слуги, воины и лошади, иногда в довольно значительном количестве.Археологические раскопки скифских курганов в Северном Причерноморье дали возможность подтвердить описание погребения скифских царей греческим историком Геродотом в V веке до нашей эры.Традиция сооружать курганы на нашей территории сохранилась примерно с рубежа IV–III тысячелетия до нашей эры до XIII столетия нашей эры. То есть курганный обряд погребения существовал чуть более четырех тысяч лет. Хотя следует отметить, что ногайские татары использовали ранние насыпи курганов для погребений вплоть до XVIII века, да и некоторые христианские кладбища расположены на курганах и в настоящее время.Также следует подчеркнуть и то, что часто в них выявлены погребения различных хронологических эпох. Так, в курганы, сооруженные в раннебронзовом веке, бывали впущены погребения более поздних эпох вплоть до средневекового времени. В этих случаях первоначальная насыпь курганов досыпалась и укреплялась, и такие подзахоронения и досыпки курганов могли происходить несколько раз. Наверху курганов в память о погребенных в них людях устанавливались каменные изваяния, перед которыми в древности совершались определенные религиозные культы.— Где именно в Молдове их наибольшая концентрация и почему именно там?— Наибольшая концентрация курганов в Молдавии наблюдается в ее южной части и на территории Бельской степи. Связано это с тем, что эти земли были заселены в основном пастушеским населением, среди которого был в значительной степени распространен курганный обряд погребения. В топографическом плане наиболее ранние курганы размещены довольно часто в поймах рек, а в более поздние временные периоды – на возвышенных местах вплоть до господствующих над местностью высотах. Это наряду с установленными на их вершинах каменными изваяниями позволяет считать, что они могли исполнять роль своеобразных храмовых комплексов. Многие из курганов окружены легендами и народными преданиями, которые передавались из поколения в поколение. Каждый крупный курган носил определенное наименование, часто связанное с историческими или легендарными личностями. Курганы и герои, якобы похороненные в них, воспевались в песнях и до настоящего времени живут в памяти людей окрестных поселений.— Хотелось бы узнать об истории исследований курганов. Когда они начали изучаться археологами и другими специалистами? Какие наиболее выдающиеся открытия и кем были сделаны у нас в стране и в нашем регионе (Северное, Северо-Западное Причерноморье, Фракия)?— На курганы люди обращали внимание всегда, так как они являлись неотъемлемой частью окружающего их пейзажа. Издавна они пытались разгадать их происхождение и предназначение. У большинства они ассоциировались с древними могилами. Как я уже отметил, в каждом населенном пункте, где располагались курганы, были свои легенды о погребенных в них воинах или других людей, о всевозможных загадочных явлениях, которые якобы наблюдали местные жители на курганах. Эти рассказы передавались из поколения в поколение, отражались в народных песнях и другом местном фольклоре. О том, что курганы являлись могилами, люди знали и из своего собственного опыта, так как иногда при определенных работах им приходилось раскапывать курганы. Кроме этого, в разные периоды истории происходили вспышки кладоискательства. А вообще, о курганах как о погребальных памятниках издревле славу несла не только народная молва, но, к примеру, и такой известный историк, как Геродот, две с половиной тысячи лет назад посещал курганную могилу киммерийских царей на Днестре. Довольно ярко в своей работе он описал и захоронения скифского царя в подкурганной могиле.Научный интерес к изучению курганов появился в XIX веке. Произошло это после присоединения Бессарабии к России. Со временем начало проводиться картографирование этой территории, и в результате на военных картах были обозначены места расположения курганов и их высота.Интересно, что на курганы в наших местах обратил внимание и находившийся в ссылке А. С. Пушкин. О них упоминается в некоторых его поэмах и стихотворениях. К середине XIX века возникает ряд обществ любителей древности, создаются музеи, в том числе и Одесский городской, и к концу XIX века в Северном Причерноморье, в том числе и на нашей территории, начинают проводиться более или менее квалифицированные и упорядоченные раскопки курганов. Самое же продуктивное время их исследования пришлось на 70–80-е годы двадцатого века. В это время в связи с проведением масштабных работ по ирригации сельхозугодий были проведены значительные археологические раскопки с целью спасения археологических памятников.Сложно объективно говорить о выдающихся открытиях в курганной археологии. Каждый курган по-своему уникален и является ценным археологическим источником. Важно то, что благодаря раскопкам была выстроена надежная культурно-хронологическая колонка развития общества в нашем регионе от эпохи энеолита до Средневековья. Это особенно ценно для изучения истории нашего края, так как письменных источников, таких как в Египте или Месопотамии, в наших местах не сохранилось, и археологические находки являются тем базовым материалом, на основе которого мы изучаем нашу древнюю историю.— Какие проводятся сегодня исследования курганов в нашей стране?— У нас в стране сегодня проводятся только спасательные раскопки разрушающихся археологических памятников Агентством по спасению памятников археологии, функционирующим при Министерстве культуры. Научный Центр археологии в Академии наук ликвидирован, как практически уничтожена в прежнем виде и Академия наук. Как ни печально, это произошло в последние несколько лет.— Недавно приднестровские археологи рядом с селом Глиное начали исследование одного из древних курганов. Найдены интереснейшие материалы. Расскажите работе ваших коллег, о кургане.— Археологи Приднестровья в настоящее время исследуют один из древних курганов, первое захоронение в котором было совершено около пяти тысяч лет назад. В дальнейшем в этом кургане совершались погребения вплоть до XVIII века новой эры.До настоящего времени стратиграфически выявлено четыре слоя разновременных насыпей и исследовано уже более сотни разновременных погребений. В Приднестровском университете успешно функционирует Научно-исследовательская лаборатория "Археология", которая ежегодно на левобережье Днестра проводит плановые и спасательные археологические раскопки. В лаборатории работает коллектив высококвалифицированных специалистов, которые ежегодно вводят в научный оборот результаты исследований, публикуют свои достижения в высокорейтинговых научных изданиях. Важным является и то, что ежегодно студенты-историки университета проходят археологическую практику в экспедициях данной лаборатории. Полагаю, что и нынешний полевой сезон будет удачным для археологов Приднестровья, о чем уже можно судить по выявленным находкам.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Археолог Сергей Фидельский о каменной стеле, найденной при раскопках древнего кургана близ села Глиное в июне 2021 года Археолог Сергей Фидельский о каменной стеле, найденной при раскопках древнего кургана близ села Глиное в июне 2021 года 2021-07-18T10:28+0300 true PT1M14S

Археолог Николай Петрович Тельнов о древнем кургане близ села Чобручи Археолог Николай Петрович Тельнов о древнем кургане близ села Чобручи 2021-07-18T10:28+0300 true PT1M14S

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