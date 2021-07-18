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ЦИК сообщил, сколько денег собрали на своих счетах партии на выборах

ЦИК сообщил, сколько денег собрали на своих счетах партии на выборах

Центризбирком опубликовал финальные финансовые отчеты участников парламентских выборов — но отчитались еще не все. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T15:18+0300

2021-07-18T15:18+0300

2021-07-20T15:45+0300

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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия после заседания в воскресенье опубликовала очередные финансовые отчеты партий и блоков, участвовавших в парламентских выборах 11 июля.Финальные отчеты за все семь недель кампании предоставили лишь около половины участников выборов. Среди тех, кто полностью отчитался перед ЦИК, больше всего денег на избирательных счетах собрали блок "Ренато Усатый", партия "Действие и солидарность" (PAS) и блок ПКРМ-ПСРМ.Остальные участники выборов пока представили отчеты в лучшем случае за пять недель.Среди них лидирует партия "Альянс за объединение румын" (AUR), которой за пять недель перечислили на счет около миллиона леев. Однако в финансовой отчетности унионистов обнаружены серьезные недостатки. ЦИК вынес AUR предупреждение за предоставление неверных данных.Все отчеты были приняты к сведению Центризбиркомом и направлены в Налоговую службу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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центризбирком, деньги, выборы, в молдове, новости