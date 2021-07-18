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Девять человек пострадали от жары в Молдове за неделю
Девять человек пострадали от жары в Молдове за неделю
От сильного зноя по всей стране регистрируются обмороки и тепловые удары, которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T07:30+0300
2021-07-20T16:07+0300
жара
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. На этой неделе, в период с&nbsp;12 по 16 июля, к врачам обратились девять человек с жалобами на проблемы со здоровьем, которые вызвала жара.В Национальном центре догоспитальной неотложной медицинской помощи сообщили, что&nbsp;с начала текущего летнего сезона врачи скорой помощи 61 раз выезжали на вызовы в связи с тепловыми ударами. Зарегистрировано 46 случаев&nbsp;ожогов от долгого пребывания на солнце и 15 обмороков.Больше всего таких случаев в столице Молдовы, на втором месте — северные районы. Реже всего вызывают скорую помощь по этой причине в южных районах и Гагаузии.Синоптики прогнозируют, что до начала следующей недели сохранится жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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жара, скорая помощь, погода, в молдове, общество, новости

Девять человек пострадали от жары в Молдове за неделю

07:30 18.07.2021 (обновлено: 16:07 20.07.2021)
269
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев
Все материалы
От сильного зноя по всей стране регистрируются обмороки и тепловые удары, которые приводят к серьезным проблемам со здоровьем.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. На этой неделе, в период с 12 по 16 июля, к врачам обратились девять человек с жалобами на проблемы со здоровьем, которые вызвала жара.
В Национальном центре догоспитальной неотложной медицинской помощи сообщили, что с начала текущего летнего сезона врачи скорой помощи 61 раз выезжали на вызовы в связи с тепловыми ударами. Зарегистрировано 46 случаев ожогов от долгого пребывания на солнце и 15 обмороков.
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Больше всего таких случаев в столице Молдовы, на втором месте — северные районы. Реже всего вызывают скорую помощь по этой причине в южных районах и Гагаузии.
Синоптики прогнозируют, что до начала следующей недели сохранится жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.
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