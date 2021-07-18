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Двое российских гребцов не поедут на Олимпиаду в Токио

Двое российских гребцов не поедут на Олимпиаду в Токио

Допинг-пробы "Б" российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина показали положительные результаты. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T15:46+0300

2021-07-18T15:46+0300

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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Допинг-пробы "Б" российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина оказались положительными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина.Моргачев и Сорин должны были выступать на Олимпиаде в Токио в составе сборной России по академической гребле, но допинг-тест, взятый у них на тренировке 17 июня, показал наличие мельдония. Международная федерация гребного спорта разрешила России заменить гребцов, вместо Моргачева и Сорина в составе сборной заявили Александра Матвеева и Никиту Еськина.Однако позже Федерация окончательно отозвала мужскую парную четверку с Олимпийских игр, так как пришла к выводу, что уровень мастерства запасных не соответствует олимпийским стандартам.По его словам, запрещенный препарат гребцы не употребляли, скорее всего, он попал к ним ненамеренно, "по действию третьих лиц".Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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