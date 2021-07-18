https://ru.sputnik.md/20210718/ekspert-predupredil-ob-opasnosti-trudnoizlechimogo-dlinnogo-covid-19-35570882.html

Эксперт предупредил об опасности трудноизлечимого "длинного" COVID-19

Эксперт предупредил об опасности трудноизлечимого "длинного" COVID-19

Профессор-биотехнолог рассказал о том, что существует так называемый "длинный ковид", при развитии которого у пациента наблюдается рост уровня одного типа... 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T19:34+0300

2021-07-18T19:34+0300

2021-07-21T11:17+0300

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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Биотехнолог и специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш предупредил о существовании так называемого "длинного COVID", свидетельством развития которого может служить рост антител IgM после болезни, сообщает РИА Новости.Кулиш рассказал о существовании двух типов антител. Так, IgM растет уже после того, как пациент заболел, а после выздоровления их показатели уменьшаются. Эти антитела помогают бороться с инфекций в острой фазе.Что касается IgG, то они обеспечивают длительную защиту организма и формируются после перенесенной инфекции или вакцинации.Специалист подчеркнул, что рост уровня антител IgM после COVID-19 является поводом срочно обратиться к медикам.Биотехнолог отметил, что в его практике были случаи, когда антитела IgM повышались спустя 8-9 месяцев после болезни.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210717/covid-19-nuzhno-li-privivatsya-ot-nego-kazhdye-polgoda-otvet-immunologa-35562139.html

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