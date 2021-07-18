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Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели
12:44 18.07.2021 (обновлено: 15:54 20.07.2021)
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© AFP 2021 / Tiziana FabiПарад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Самые значимые мгновения последних семи дней, какими их увидели лучшие фотографы со всего мира, – в нашей фотоподборке.
Футбольный чемпионат Европы, державший в напряжении болельщиков Старого света целый месяц, закончился. Радость в Италии и грусть в Англии – весь спектр эмоций фанатов футбола попал в объективы фотокорреспондентов.
А в это же время проходил и Кубок Америки, триумфатором которого стала сборная Аргентины.
А вместе с этим всю неделю не утихают антиправительственные протесты на Кубе и в ЮАР.
А закончилась неделя масштабной катастрофой: несколько стран Европы пострадали от сильных ливней, приведших к разливам рек. Количество жертв разгула стихии перевалило за сотню.
Чем еще запомнится уходящая семидневка – смотрите в нашей фотоленте.
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© AFP 2021 / Thomas Concordia / Getty Images Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида.
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© AFP 2021 / Thomas Concordia / Getty Images
Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида.
© AFP 2021 / Tiziana FabiПарад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме.
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© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Парад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме.
© REUTERS / Virgin GalacticМиллиардер Ричард Брэнсон с экипажем на борту ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic.
Миллиардер Ричард Брэнсон с экипажем на борту ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic.
© AP Photo / Noah BergerОгонь поглощает дом в штате Калифорния.
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© AP Photo / Noah Berger
Огонь поглощает дом в штате Калифорния.
© REUTERS / Gary A. Vasquez / USA TODAY SportsИрландский боец Конор Макгрегор на носилках после боя с американским бойцом Дастином Пуарье.
Ирландский боец Конор Макгрегор на носилках после боя с американским бойцом Дастином Пуарье.
© AP Photo / Michel Euler, PoolПрезидент Франции Эмманюэль Макрон и генерал Франсуа Лекуантр на параде в День взятия Бастилии.
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© AP Photo / Michel Euler, Pool
Президент Франции Эмманюэль Макрон и генерал Франсуа Лекуантр на параде в День взятия Бастилии.
© AFP 2021 / STRЖенщины несут горящие факелы во время демонстрации против военного переворота в Янгоне.
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© AFP 2021 / STR
Женщины несут горящие факелы во время демонстрации против военного переворота в Янгоне.
© AFP 2021 / Christophe SimonБелла Хадид позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале в Каннах.
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© AFP 2021 / Christophe Simon
Белла Хадид позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале в Каннах.
© AP Photo / Michael ProbstРазрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия.
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© AP Photo / Michael Probst
Разрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия.
© AFP 2021 / Yamil LageПеревернутые во время демонстрации против президента автомобили в Гаване.
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© AFP 2021 / Yamil Lage
Перевернутые во время демонстрации против президента автомобили в Гаване.
© AP Photo / Bruna PradoАргентинец Лионель Месси целует кубок после победы над Бразилией со счетом 1: 0 в финальном футбольном матче Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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© AP Photo / Bruna Prado
Аргентинец Лионель Месси целует кубок после победы над Бразилией со счетом 1: 0 в финальном футбольном матче Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© AP Photo / Peter MorrisonДве девушки позируют с болельщиками Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне.
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© AP Photo / Peter Morrison
Две девушки позируют с болельщиками Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне.
© AFP 2021 / Marco LongariМародеры грабят торговый центр в Вослоорусе, ЮАР.
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© AFP 2021 / Marco Longari
Мародеры грабят торговый центр в Вослоорусе, ЮАР.
© AP Photo / Matias DelacroixПредставители прессы собираются вокруг сторонников убитого президента Жовенеля Мойза, Гаити.
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© AP Photo / Matias Delacroix
Представители прессы собираются вокруг сторонников убитого президента Жовенеля Мойза, Гаити.
© AFP 2021 / Giuseppe CacaceДайвер в самом глубоком бассейне Deep Dive Dubai в мире в ОАЭ.
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© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Дайвер в самом глубоком бассейне Deep Dive Dubai в мире в ОАЭ.
© AP Photo / Ashwini BhatiaЛюди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии.
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© AP Photo / Ashwini Bhatia
Люди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии.
© AP Photo / Bebeto MatthewsМодный показ от Pyer Moss в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, США.
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© AP Photo / Bebeto Matthews
Модный показ от Pyer Moss в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, США.
© AFP 2021 / Ander GilleneaУчастники "Шахматного забега" в Памплоне, Испания.
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© AFP 2021 / Ander Gillenea
Участники "Шахматного забега" в Памплоне, Испания.
© AP Photo / Mahesh Kumar AУчастница фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия.
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© AP Photo / Mahesh Kumar A
Участница фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия.
© AFP 2021 / Marco BertorelloТанцоры балетной труппы театра "Ла Скала" во время выступления в бассейне Bagni Misteriosi в Милане, Италия.
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© AFP 2021 / Marco Bertorello
Танцоры балетной труппы театра "Ла Скала" во время выступления в бассейне Bagni Misteriosi в Милане, Италия.
© AFP 2021 / StringerФермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, Китай.
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© AFP 2021 / Stringer
Фермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, Китай.
© AFP 2021 / Eduardo SoterasЖенщина на рынке города Данша, Эфиопия.
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© AFP 2021 / Eduardo Soteras
Женщина на рынке города Данша, Эфиопия.
© AP Photo / Brynn AndersonАнджелина Кали позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале, Канны.
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© AP Photo / Brynn Anderson
Анджелина Кали позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале, Канны.
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© AFP 2021 / Thomas Concordia / Getty Images
Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида.
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© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Парад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме.
Миллиардер Ричард Брэнсон с экипажем на борту ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic.
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© AP Photo / Noah Berger
Огонь поглощает дом в штате Калифорния.
Ирландский боец Конор Макгрегор на носилках после боя с американским бойцом Дастином Пуарье.
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© AP Photo / Michel Euler, Pool
Президент Франции Эмманюэль Макрон и генерал Франсуа Лекуантр на параде в День взятия Бастилии.
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© AFP 2021 / STR
Женщины несут горящие факелы во время демонстрации против военного переворота в Янгоне.
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© AFP 2021 / Christophe Simon
Белла Хадид позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале в Каннах.
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© AP Photo / Michael Probst
Разрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия.
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© AFP 2021 / Yamil Lage
Перевернутые во время демонстрации против президента автомобили в Гаване.
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© AP Photo / Bruna Prado
Аргентинец Лионель Месси целует кубок после победы над Бразилией со счетом 1: 0 в финальном футбольном матче Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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© AP Photo / Peter Morrison
Две девушки позируют с болельщиками Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне.
13/27
© AFP 2021 / Marco Longari
Мародеры грабят торговый центр в Вослоорусе, ЮАР.
14/27
© AP Photo / Matias Delacroix
Представители прессы собираются вокруг сторонников убитого президента Жовенеля Мойза, Гаити.
15/27
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Дайвер в самом глубоком бассейне Deep Dive Dubai в мире в ОАЭ.
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© AP Photo / Ashwini Bhatia
Люди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии.
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© AP Photo / Bebeto Matthews
Модный показ от Pyer Moss в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, США.
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© AFP 2021 / Ander Gillenea
Участники "Шахматного забега" в Памплоне, Испания.
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© AP Photo / Mahesh Kumar A
Участница фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия.
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© AFP 2021 / Marco Bertorello
Танцоры балетной труппы театра "Ла Скала" во время выступления в бассейне Bagni Misteriosi в Милане, Италия.
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© AFP 2021 / Stringer
Фермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, Китай.
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© AFP 2021 / Eduardo Soteras
Женщина на рынке города Данша, Эфиопия.
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© AP Photo / Brynn Anderson
Анджелина Кали позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале, Канны.