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Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели
Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели
Самые значимые мгновения последних семи дней, какими их увидели лучшие фотографы со всего мира, – в нашей фотоподборке. 18.07.2021, Sputnik Молдова
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Футбольный чемпионат Европы, державший в напряжении болельщиков Старого света целый месяц, закончился. Радость в Италии и грусть в Англии – весь спектр эмоций фанатов футбола попал в объективы фотокорреспондентов.А в это же время проходил и Кубок Америки, триумфатором которого стала сборная Аргентины.А вместе с этим всю неделю не утихают антиправительственные протесты на Кубе и в ЮАР.А закончилась неделя масштабной катастрофой: несколько стран Европы пострадали от сильных ливней, приведших к разливам рек. Количество жертв разгула стихии перевалило за сотню.Чем еще запомнится уходящая семидневка – смотрите в нашей фотоленте.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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лучшие снимки, фотолента, в мире, общество, новости, мультимедиа

Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели

12:44 18.07.2021 (обновлено: 15:54 20.07.2021)
127
© AFP 2021 / Tiziana FabiПарад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме
Парад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Самые значимые мгновения последних семи дней, какими их увидели лучшие фотографы со всего мира, – в нашей фотоподборке.
Футбольный чемпионат Европы, державший в напряжении болельщиков Старого света целый месяц, закончился. Радость в Италии и грусть в Англии – весь спектр эмоций фанатов футбола попал в объективы фотокорреспондентов.
Нага Садху на фестивале кувшинов в Праяградж, Индия - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Фото
Фото: Даниш Сиддики - лучшие кадры убитого фотокорреспондента Reuters
16 июля, 18:20
136
А в это же время проходил и Кубок Америки, триумфатором которого стала сборная Аргентины.
А вместе с этим всю неделю не утихают антиправительственные протесты на Кубе и в ЮАР.
А закончилась неделя масштабной катастрофой: несколько стран Европы пострадали от сильных ливней, приведших к разливам рек. Количество жертв разгула стихии перевалило за сотню.
Чем еще запомнится уходящая семидневка – смотрите в нашей фотоленте.
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© AFP 2021 / Thomas Concordia / Getty Images Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида.
Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида. - Sputnik Молдова
1/27
© AFP 2021 / Thomas Concordia / Getty Images
Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида.
© AFP 2021 / Tiziana FabiПарад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме.
Парад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме. - Sputnik Молдова
2/27
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Парад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме.
© REUTERS / Virgin GalacticМиллиардер Ричард Брэнсон с экипажем на борту ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic.
Миллиардер Ричард Брэнсон с экипажем на борту ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic. - Sputnik Молдова
3/27
© REUTERS / Virgin Galactic
Миллиардер Ричард Брэнсон с экипажем на борту ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic.
© AP Photo / Noah BergerОгонь поглощает дом в штате Калифорния.
Огонь поглощает дом в штате Калифорния. - Sputnik Молдова
4/27
© AP Photo / Noah Berger
Огонь поглощает дом в штате Калифорния.
© REUTERS / Gary A. Vasquez / USA TODAY SportsИрландский боец Конор Макгрегор на носилках после боя с американским бойцом Дастином Пуарье.
Ирландский боец Конор Макгрегор на носилках после боя с американским бойцом Дастином Пуарье. - Sputnik Молдова
5/27
© REUTERS / Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports
Ирландский боец Конор Макгрегор на носилках после боя с американским бойцом Дастином Пуарье.
© AP Photo / Michel Euler, PoolПрезидент Франции Эмманюэль Макрон и генерал Франсуа Лекуантр на параде в День взятия Бастилии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон и генерал Франсуа Лекуантр на параде в День взятия Бастилии. - Sputnik Молдова
6/27
© AP Photo / Michel Euler, Pool
Президент Франции Эмманюэль Макрон и генерал Франсуа Лекуантр на параде в День взятия Бастилии.
© AFP 2021 / STRЖенщины несут горящие факелы во время демонстрации против военного переворота в Янгоне.
Женщины несут горящие факелы во время демонстрации против военного переворота в Янгоне. - Sputnik Молдова
7/27
© AFP 2021 / STR
Женщины несут горящие факелы во время демонстрации против военного переворота в Янгоне.
© AFP 2021 / Christophe SimonБелла Хадид позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале в Каннах.
Белла Хадид позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале в Каннах. - Sputnik Молдова
8/27
© AFP 2021 / Christophe Simon
Белла Хадид позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале в Каннах.
© AP Photo / Michael ProbstРазрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия.
Разрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия. - Sputnik Молдова
9/27
© AP Photo / Michael Probst
Разрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия.
© AFP 2021 / Yamil LageПеревернутые во время демонстрации против президента автомобили в Гаване.
Перевернутые во время демонстрации против президента автомобили в Гаване. - Sputnik Молдова
10/27
© AFP 2021 / Yamil Lage
Перевернутые во время демонстрации против президента автомобили в Гаване.
© AP Photo / Bruna PradoАргентинец Лионель Месси целует кубок после победы над Бразилией со счетом 1: 0 в финальном футбольном матче Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Аргентинец Лионель Месси целует кубок после победы над Бразилией со счетом 1: 0 в финальном футбольном матче Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. - Sputnik Молдова
11/27
© AP Photo / Bruna Prado
Аргентинец Лионель Месси целует кубок после победы над Бразилией со счетом 1: 0 в финальном футбольном матче Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© AP Photo / Peter MorrisonДве девушки позируют с болельщиками Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне.
Две девушки позируют с болельщиками Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне. - Sputnik Молдова
12/27
© AP Photo / Peter Morrison
Две девушки позируют с болельщиками Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне.
© AFP 2021 / Marco LongariМародеры грабят торговый центр в Вослоорусе, ЮАР.
Мародеры грабят торговый центр в Вослоорусе, ЮАР. - Sputnik Молдова
13/27
© AFP 2021 / Marco Longari
Мародеры грабят торговый центр в Вослоорусе, ЮАР.
© AP Photo / Matias DelacroixПредставители прессы собираются вокруг сторонников убитого президента Жовенеля Мойза, Гаити.
Представители прессы собираются вокруг сторонников убитого президента Жовенеля Мойза, Гаити. - Sputnik Молдова
14/27
© AP Photo / Matias Delacroix
Представители прессы собираются вокруг сторонников убитого президента Жовенеля Мойза, Гаити.
© AFP 2021 / Giuseppe CacaceДайвер в самом глубоком бассейне Deep Dive Dubai в мире в ОАЭ.
Дайвер в самом глубоком бассейне Deep Dive Dubai в мире в ОАЭ. - Sputnik Молдова
15/27
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Дайвер в самом глубоком бассейне Deep Dive Dubai в мире в ОАЭ.
© REUTERS / Todd KorolСоревнования без седла на родео в Калгари, Альберта, Канада.
Соревнования без седла на родео в Калгари, Альберта, Канада. - Sputnik Молдова
16/27
© REUTERS / Todd Korol
Соревнования без седла на родео в Калгари, Альберта, Канада.
© AP Photo / Ashwini BhatiaЛюди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии.
Люди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии. - Sputnik Молдова
17/27
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Люди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии.
© AP Photo / Bebeto MatthewsМодный показ от Pyer Moss в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, США.
Модный показ от Pyer Moss в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, США. - Sputnik Молдова
18/27
© AP Photo / Bebeto Matthews
Модный показ от Pyer Moss в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, США.
© AFP 2021 / Ander GilleneaУчастники "Шахматного забега" в Памплоне, Испания.
Участники Шахматного забега в Памплоне, Испания. - Sputnik Молдова
19/27
© AFP 2021 / Ander Gillenea
Участники "Шахматного забега" в Памплоне, Испания.
© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанкБеженцы из зоны боевых действий в Афганистане.
Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане. - Sputnik Молдова
20/27
© Sputnik / Sayed Zakeria
/
Перейти в фотобанк
Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане.
© AP Photo / Mahesh Kumar AУчастница фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия.
Участница фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия. - Sputnik Молдова
21/27
© AP Photo / Mahesh Kumar A
Участница фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия.
© AFP 2021 / Marco BertorelloТанцоры балетной труппы театра "Ла Скала" во время выступления в бассейне Bagni Misteriosi в Милане, Италия.
Танцоры балетной труппы театра Ла Скала во время выступления в бассейне Bagni Misteriosi в Милане, Италия. - Sputnik Молдова
22/27
© AFP 2021 / Marco Bertorello
Танцоры балетной труппы театра "Ла Скала" во время выступления в бассейне Bagni Misteriosi в Милане, Италия.
© AFP 2021 / StringerФермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, Китай.
Фермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, Китай. - Sputnik Молдова
23/27
© AFP 2021 / Stringer
Фермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, Китай.
© REUTERS / KyodoМолния над мостом Rainbow Bridge в Токио, Япония.
Молния над мостом Rainbow Bridge в Токио, Япония. - Sputnik Молдова
24/27
© REUTERS / Kyodo
Молния над мостом Rainbow Bridge в Токио, Япония.
© AFP 2021 / Eduardo SoterasЖенщина на рынке города Данша, Эфиопия.
Женщина на рынке города Данша, Эфиопия. - Sputnik Молдова
25/27
© AFP 2021 / Eduardo Soteras
Женщина на рынке города Данша, Эфиопия.
© REUTERS / Mohammad Ponir HossainКарликовая корова Рани на ферме в Бангладеш.
Карликовая корова Рани на ферме в Бангладеш. - Sputnik Молдова
26/27
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Карликовая корова Рани на ферме в Бангладеш.
© AP Photo / Brynn AndersonАнджелина Кали позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале, Канны.
Анджелина Кали позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале, Канны. - Sputnik Молдова
27/27
© AP Photo / Brynn Anderson
Анджелина Кали позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале, Канны.
1/27
© AFP 2021 / Thomas Concordia / Getty Images
Модель в бикини на модном показе Miami Swim Week в Майами, Флорида.
2/27
© AFP 2021 / Tiziana Fabi
Парад игроков национальной сборной Италии с трофеем ЕВРО-2020 на двухэтажном автобусе в Риме.
3/27
© REUTERS / Virgin Galactic
Миллиардер Ричард Брэнсон с экипажем на борту ракетоплана VSS Unity компании Virgin Galactic.
4/27
© AP Photo / Noah Berger
Огонь поглощает дом в штате Калифорния.
5/27
© REUTERS / Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports
Ирландский боец Конор Макгрегор на носилках после боя с американским бойцом Дастином Пуарье.
6/27
© AP Photo / Michel Euler, Pool
Президент Франции Эмманюэль Макрон и генерал Франсуа Лекуантр на параде в День взятия Бастилии.
7/27
© AFP 2021 / STR
Женщины несут горящие факелы во время демонстрации против военного переворота в Янгоне.
8/27
© AFP 2021 / Christophe Simon
Белла Хадид позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале в Каннах.
9/27
© AP Photo / Michael Probst
Разрушенные дома видны недалеко от реки Ар в Шульде, Германия.
10/27
© AFP 2021 / Yamil Lage
Перевернутые во время демонстрации против президента автомобили в Гаване.
11/27
© AP Photo / Bruna Prado
Аргентинец Лионель Месси целует кубок после победы над Бразилией со счетом 1: 0 в финальном футбольном матче Кубка Америки на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
12/27
© AP Photo / Peter Morrison
Две девушки позируют с болельщиками Англии возле Трафальгарской площади в Лондоне.
13/27
© AFP 2021 / Marco Longari
Мародеры грабят торговый центр в Вослоорусе, ЮАР.
14/27
© AP Photo / Matias Delacroix
Представители прессы собираются вокруг сторонников убитого президента Жовенеля Мойза, Гаити.
15/27
© AFP 2021 / Giuseppe Cacace
Дайвер в самом глубоком бассейне Deep Dive Dubai в мире в ОАЭ.
16/27
© REUTERS / Todd Korol
Соревнования без седла на родео в Калгари, Альберта, Канада.
17/27
© AP Photo / Ashwini Bhatia
Люди пытаются вытянуть автомобиль, поврежденный во время наводнений после сильных муссонных дождей в Индии.
18/27
© AP Photo / Bebeto Matthews
Модный показ от Pyer Moss в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк, США.
19/27
© AFP 2021 / Ander Gillenea
Участники "Шахматного забега" в Памплоне, Испания.
20/27
© Sputnik / Sayed Zakeria
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Перейти в фотобанк
Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане.
21/27
© AP Photo / Mahesh Kumar A
Участница фестиваля Боналу в Хайдарабаде, Индия.
22/27
© AFP 2021 / Marco Bertorello
Танцоры балетной труппы театра "Ла Скала" во время выступления в бассейне Bagni Misteriosi в Милане, Италия.
23/27
© AFP 2021 / Stringer
Фермеры собирают водяные каштаны в пруду в Тайчжоу, Китай.
24/27
© REUTERS / Kyodo
Молния над мостом Rainbow Bridge в Токио, Япония.
25/27
© AFP 2021 / Eduardo Soteras
Женщина на рынке города Данша, Эфиопия.
26/27
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Карликовая корова Рани на ферме в Бангладеш.
27/27
© AP Photo / Brynn Anderson
Анджелина Кали позирует фотографам на 74-м международном кинофестивале, Канны.
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