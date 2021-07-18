https://ru.sputnik.md/20210718/foto-futbol-protesty-navodnenie-samye-yarkie-kadry-nedeli-35568223.html

Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели

Фото: футбол, протесты и наводнение – самые яркие кадры недели

Самые значимые мгновения последних семи дней, какими их увидели лучшие фотографы со всего мира, – в нашей фотоподборке. 18.07.2021, Sputnik Молдова

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2021-07-18T12:44+0300

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Футбольный чемпионат Европы, державший в напряжении болельщиков Старого света целый месяц, закончился. Радость в Италии и грусть в Англии – весь спектр эмоций фанатов футбола попал в объективы фотокорреспондентов.А в это же время проходил и Кубок Америки, триумфатором которого стала сборная Аргентины.А вместе с этим всю неделю не утихают антиправительственные протесты на Кубе и в ЮАР.А закончилась неделя масштабной катастрофой: несколько стран Европы пострадали от сильных ливней, приведших к разливам рек. Количество жертв разгула стихии перевалило за сотню.Чем еще запомнится уходящая семидневка – смотрите в нашей фотоленте.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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