https://ru.sputnik.md/20210718/foto-podmoskove-pamyatnik-kosmonavtu-aleksey-leonov-35566151.html

Фото: в Подмосковье открыли памятник космонавту Алексею Леонову

Фото: в Подмосковье открыли памятник космонавту Алексею Леонову

Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. 18.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В подмосковном городе Мытищи на Федеральном военно-мемориальном кладбище был открыт памятник Алексею Леонову – первому космонавту, вышедшему в открытый космос. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер в своем Twitter.​"Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин). Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон", – написал он.Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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памятник, алексей леонов, в мире, общество, новости