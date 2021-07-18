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Фото: в Подмосковье открыли памятник космонавту Алексею Леонову
Фото: в Подмосковье открыли памятник космонавту Алексею Леонову
Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T11:32+0300
2021-07-18T11:32+0300
2021-07-20T15:56+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В подмосковном городе Мытищи на Федеральном военно-мемориальном кладбище был открыт памятник Алексею Леонову – первому космонавту, вышедшему в открытый космос. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер в своем Twitter."Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин). Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон", – написал он.Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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памятник, алексей леонов, в мире, общество, новости
Фото: в Подмосковье открыли памятник космонавту Алексею Леонову
11:32 18.07.2021 (обновлено: 15:56 20.07.2021)
Памятник первому космонавту, вышедшему в открытый космос, открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В подмосковном городе Мытищи на Федеральном военно-мемориальном кладбище был открыт памятник Алексею Леонову – первому космонавту, вышедшему в открытый космос. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер в своем Twitter.
"Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Алексею Архиповичу Леонову (скульптор — Ярослав Бородин). Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлон", – написал он.
Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.
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