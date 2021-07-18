https://ru.sputnik.md/20210718/japan-prodolzhayutsya-poiskovye-raboty-posle-moschnogo-opolznya-35569914.html

В Японии продолжаются поисковые работы после мощного оползня

В Японии продолжаются поисковые работы после мощного оползня

На месте произошедшего в начале июля оползня в городе Атами префектуры Сидзуока продолжаются спасательные работы, число жертв выросло до 18 человек. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T16:32+0300

2021-07-18T16:32+0300

2021-07-20T15:44+0300

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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В воскресенье была подтверждена гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока. Таким образом, число жертв достигло 18, передает телеканал NHK.Ранее власти сообщали о 15 погибших. Тем не менее до сих пор не удается установить местонахождение еще 12 человек, сообщает РИА Новости.Третьего июля около 10 утра по местному времени в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы, которые продолжаются до сих пор.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20 человек. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210703/Foto-strashnye-posledstviya-opolznya-v-yaponskom-Atami-35355116.html

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