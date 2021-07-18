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В Японии продолжаются поисковые работы после мощного оползня
В Японии продолжаются поисковые работы после мощного оползня
На месте произошедшего в начале июля оползня в городе Атами префектуры Сидзуока продолжаются спасательные работы, число жертв выросло до 18 человек. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T16:32+0300
2021-07-20T15:44+0300
оползень
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в мире
происшествия
новости
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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik.&nbsp;В воскресенье была подтверждена гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре&nbsp;Сидзуока. Таким образом, число жертв достигло 18, передает телеканал&nbsp;NHK.Ранее власти сообщали о 15 погибших. Тем не менее до сих пор не удается установить местонахождение еще 12 человек, сообщает РИА Новости.Третьего июля около 10 утра по местному времени в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от&nbsp;Токио&nbsp;сошел мощный оползень. В районе бедствия начались&nbsp;поисково-спасательные работы, которые продолжаются до сих пор.Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20 человек. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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оползень, япония, в мире, происшествия, новости

В Японии продолжаются поисковые работы после мощного оползня

16:32 18.07.2021 (обновлено: 15:44 20.07.2021)
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© AFP 2021 / Charly TriballeauПоиск пропавших без вести после схода оползня в Атами, Япония
Поиск пропавших без вести после схода оползня в Атами, Япония - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© AFP 2021 / Charly Triballeau
На месте произошедшего в начале июля оползня в городе Атами префектуры Сидзуока продолжаются спасательные работы, число жертв выросло до 18 человек.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В воскресенье была подтверждена гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока. Таким образом, число жертв достигло 18, передает телеканал NHK.
Ранее власти сообщали о 15 погибших. Тем не менее до сих пор не удается установить местонахождение еще 12 человек, сообщает РИА Новости.
Последствия мощного оползня в японском городе Атами - Sputnik Молдова, 1920, 03.07.2021
Фото
Фото: страшные последствия оползня в японском Атами
3 июля, 18:11
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Третьего июля около 10 утра по местному времени в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия начались поисково-спасательные работы, которые продолжаются до сих пор.
Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20 человек. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.
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