https://ru.sputnik.md/20210718/mer-kishineva-oproverg-sluhi-o-zakrytii-shkoly-v-stolice-35569989.html

Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице

Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице

Школа в одном из секторов Кишинева не будет закрыта, планируется ее реконструкция по современному проекту. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T17:01+0300

2021-07-18T17:01+0300

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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что слухи о закрытии одной из школ в столице не соответствуют действительности.Градоначальник призвал не распространять недостоверную информацию и сообщил, что на самом деле здание школы будет реконструировано по современному проекту."Узнал о якобы закрытии школы №86 в секторе Буюканы. Заявляю, что это слухи, не соответствующие действительности. Мы планируем реконструкцию при поддержке коллег из Бухареста", — написал Чебан в Telegram.По словам главы городской администрации, единственная цель мэрии в отношении этой школы состоит в том, чтобы модернизировать учебное заведение и создать наилучшие условия для учеников.Проект планируется завершить к сентябрю, к началу нового учебного года. Вся информация, которая касается школы, является прозрачной и общедоступной, сообщил Чебан.Он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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