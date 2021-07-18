Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210718/mer-kishineva-oproverg-sluhi-o-zakrytii-shkoly-v-stolice-35569989.html
Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице
Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице
Школа в одном из секторов Кишинева не будет закрыта, планируется ее реконструкция по современному проекту. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T17:01+0300
2021-07-22T12:27+0300
новости кишинева
кишинев
реконструкция
школа
в молдове
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0d/34364262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2864cb7dd69b1da268a053b691fd7d7.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что слухи о закрытии одной из школ в столице не соответствуют действительности.Градоначальник призвал не распространять недостоверную информацию и сообщил, что на самом деле здание школы будет реконструировано по современному проекту."Узнал о якобы закрытии школы №86 в секторе Буюканы. Заявляю, что это слухи, не соответствующие действительности. Мы планируем реконструкцию при поддержке коллег из Бухареста", — написал Чебан в Telegram.По словам главы городской администрации, единственная цель мэрии в отношении этой школы состоит в том, чтобы модернизировать учебное заведение и создать наилучшие условия для учеников.Проект планируется завершить к сентябрю, к началу нового учебного года. Вся информация, которая касается школы, является прозрачной и общедоступной, сообщил Чебан.Он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда&nbsp;непосредственно&nbsp;начнется ремонт.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0d/34364262_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_845e65d0f491d5ea52f79232c80f82e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, реконструкция, школа, в молдове, новости

Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице

17:01 18.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
318
© Photo : Miroslav RotariElevi
Elevi - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Школа в одном из секторов Кишинева не будет закрыта, планируется ее реконструкция по современному проекту.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что слухи о закрытии одной из школ в столице не соответствуют действительности.
Градоначальник призвал не распространять недостоверную информацию и сообщил, что на самом деле здание школы будет реконструировано по современному проекту.
"Узнал о якобы закрытии школы №86 в секторе Буюканы. Заявляю, что это слухи, не соответствующие действительности. Мы планируем реконструкцию при поддержке коллег из Бухареста", — написал Чебан в Telegram.
TELEGRAMMMM "{$url}"
По словам главы городской администрации, единственная цель мэрии в отношении этой школы состоит в том, чтобы модернизировать учебное заведение и создать наилучшие условия для учеников.
Проект планируется завершить к сентябрю, к началу нового учебного года. Вся информация, которая касается школы, является прозрачной и общедоступной, сообщил Чебан.
Он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля