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Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице
Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице
Школа в одном из секторов Кишинева не будет закрыта, планируется ее реконструкция по современному проекту. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T17:01+0300
2021-07-18T17:01+0300
2021-07-22T12:27+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что слухи о закрытии одной из школ в столице не соответствуют действительности.Градоначальник призвал не распространять недостоверную информацию и сообщил, что на самом деле здание школы будет реконструировано по современному проекту."Узнал о якобы закрытии школы №86 в секторе Буюканы. Заявляю, что это слухи, не соответствующие действительности. Мы планируем реконструкцию при поддержке коллег из Бухареста", — написал Чебан в Telegram.По словам главы городской администрации, единственная цель мэрии в отношении этой школы состоит в том, чтобы модернизировать учебное заведение и создать наилучшие условия для учеников.Проект планируется завершить к сентябрю, к началу нового учебного года. Вся информация, которая касается школы, является прозрачной и общедоступной, сообщил Чебан.Он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Мэр Кишинева опроверг слухи о закрытии школы в столице
17:01 18.07.2021 (обновлено: 12:27 22.07.2021)
Школа в одном из секторов Кишинева не будет закрыта, планируется ее реконструкция по современному проекту.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что слухи о закрытии одной из школ в столице не соответствуют действительности.
Градоначальник призвал не распространять недостоверную информацию и сообщил, что на самом деле здание школы будет реконструировано по современному проекту.
"Узнал о якобы закрытии школы №86 в секторе Буюканы. Заявляю, что это слухи, не соответствующие действительности. Мы планируем реконструкцию при поддержке коллег из Бухареста", — написал Чебан в Telegram.
По словам главы городской администрации, единственная цель мэрии в отношении этой школы состоит в том, чтобы модернизировать учебное заведение и создать наилучшие условия для учеников.
Проект планируется завершить к сентябрю, к началу нового учебного года. Вся информация, которая касается школы, является прозрачной и общедоступной, сообщил Чебан.
Он подчеркнул, что дети и учителя будут временно переведены в другие учреждения только тогда, когда непосредственно начнется ремонт.
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