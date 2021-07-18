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Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"
Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"
Канцлер ФРГ на фоне масштабных наводнений в Европе призвала активнее реализовывать политику по борьбе с изменением климата. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T18:06+0300
2021-07-18T18:06+0300
2021-07-20T15:43+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье посетила один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии.Она заверила, что федеральные власти окажут всестороннюю поддержку региональным, сообщает РИА Новости. Федеральное правительство Германии намерено на следующей неделе разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, власти собираются впредь уделять большее внимание вопросам климата в своей политике, заявила Меркель."К счастью, Германия в состоянии в финансовом плане сделать это (восстановить пострадавшие регионы) в краткосрочной перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нужно делать это политикой, которая уделяет большее внимание климату, чем это было ранее", - заявила Меркель, добавив, что в августе вновь посетит пострадавший регион.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"
18:06 18.07.2021 (обновлено: 15:43 20.07.2021)
Канцлер ФРГ на фоне масштабных наводнений в Европе призвала активнее реализовывать политику по борьбе с изменением климата.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье посетила один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии.
"Я прибыла сегодня сюда, в Шульд, вместе с премьер-министром (Ману Драйер), чтобы мы со стороны федерального правительства имели реальную картину того, что я считаю сюрреалистической и пугающей ситуации. В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", – заявила Меркель во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, пострадавшем от наводнений.
Она заверила, что федеральные власти окажут всестороннюю поддержку региональным, сообщает РИА Новости
.
Федеральное правительство Германии намерено на следующей неделе разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, власти собираются впредь уделять большее внимание вопросам климата в своей политике, заявила Меркель.
"К счастью, Германия в состоянии в финансовом плане сделать это (восстановить пострадавшие регионы) в краткосрочной перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нужно делать это политикой, которая уделяет большее внимание климату, чем это было ранее", - заявила Меркель, добавив, что в августе вновь посетит пострадавший регион.
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