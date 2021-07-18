https://ru.sputnik.md/20210718/merkel-posetila-zatoplennye-rayony-35570583.html

Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"

Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"

Канцлер ФРГ на фоне масштабных наводнений в Европе призвала активнее реализовывать политику по борьбе с изменением климата. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T18:06+0300

2021-07-18T18:06+0300

2021-07-20T15:43+0300

наводнение

германи

ангела меркель

новости

происшествия

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2882/89/28828916_0:137:3079:1868_1920x0_80_0_0_a218bdb142efa7a55a5e0ba9acd715ad.jpg

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье посетила один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии.Она заверила, что федеральные власти окажут всестороннюю поддержку региональным, сообщает РИА Новости. Федеральное правительство Германии намерено на следующей неделе разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, власти собираются впредь уделять большее внимание вопросам климата в своей политике, заявила Меркель."К счастью, Германия в состоянии в финансовом плане сделать это (восстановить пострадавшие регионы) в краткосрочной перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нужно делать это политикой, которая уделяет большее внимание климату, чем это было ранее", - заявила Меркель, добавив, что в августе вновь посетит пострадавший регион.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210717/video-spasateli-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya-germania-35558796.html

германи

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наводнение, германи, ангела меркель, новости, происшествия, в мире, общество