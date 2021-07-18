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Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"
Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"
Канцлер ФРГ на фоне масштабных наводнений в Европе призвала активнее реализовывать политику по борьбе с изменением климата. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T18:06+0300
2021-07-20T15:43+0300
наводнение
германи
ангела меркель
новости
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Канцлер ФРГ&nbsp;Ангела Меркель в воскресенье посетила один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии.Она заверила, что федеральные власти окажут всестороннюю поддержку региональным, сообщает РИА Новости.&nbsp;Федеральное правительство Германии намерено на следующей неделе разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, власти собираются впредь уделять большее внимание вопросам климата в своей политике, заявила Меркель."К счастью, Германия в состоянии в финансовом плане сделать это (восстановить пострадавшие регионы) в краткосрочной перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нужно делать это политикой, которая уделяет большее внимание климату, чем это было ранее", - заявила Меркель, добавив, что в августе вновь посетит пострадавший регион.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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наводнение, германи, ангела меркель, новости, происшествия, в мире, общество

Меркель посетила затопленные районы: "В немецком нет слов, чтобы описать это"

18:06 18.07.2021 (обновлено: 15:43 20.07.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ на фоне масштабных наводнений в Европе призвала активнее реализовывать политику по борьбе с изменением климата.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье посетила один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии.
"Я прибыла сегодня сюда, в Шульд, вместе с премьер-министром (Ману Драйер), чтобы мы со стороны федерального правительства имели реальную картину того, что я считаю сюрреалистической и пугающей ситуации. В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", – заявила Меркель во время визита в город Аденау в Рейнланд-Пфальце, пострадавшем от наводнений.
Она заверила, что федеральные власти окажут всестороннюю поддержку региональным, сообщает РИА Новости
Germany: Flooding leaves trail of destruction in its wake in Erftstadt - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Видео
Видео: спасатели ликвидируют последствия наводнения в Германии
17 июля, 18:34
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Федеральное правительство Германии намерено на следующей неделе разработать план восстановления инфраструктуры в пострадавших от наводнений регионах, власти собираются впредь уделять большее внимание вопросам климата в своей политике, заявила Меркель.
"К счастью, Германия в состоянии в финансовом плане сделать это (восстановить пострадавшие регионы) в краткосрочной перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нужно делать это политикой, которая уделяет большее внимание климату, чем это было ранее", - заявила Меркель, добавив, что в августе вновь посетит пострадавший регион.
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