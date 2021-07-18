https://ru.sputnik.md/20210718/mify-o-pervoy-pomoschi-kotorye-gubyat-zhizni-35551592.html

Мифы о первой помощи, которые губят жизни

Мифы о первой помощи, которые губят жизни

Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается, засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял... 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T09:00+0300

2021-07-18T09:00+0300

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Мифы о первой помощи, которые губят жизни. Мифы о первой помощи, которые губят жизни.

О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи, рассказал автор канала "Доктор Фил", врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.Слушайте подкасты РИА Новости.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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