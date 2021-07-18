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Мифы о первой помощи, которые губят жизни
Мифы о первой помощи, которые губят жизни
Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается, засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял... 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T09:00+0300
2021-07-18T09:00+0300
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Мифы о первой помощи, которые губят жизни.
Мифы о первой помощи, которые губят жизни.
О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи, рассказал автор канала "Доктор Фил", врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.Слушайте подкасты РИА Новости.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Мифы о первой помощи, которые губят жизни
09:00 18.07.2021 (обновлено: 16:04 20.07.2021)
Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается, засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи, рассказал автор канала "Доктор Фил", врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.
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