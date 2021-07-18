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Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности
Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности
Путешественники, которые прибывают в Молдову из этих стран, должны будут провести 14 дней на самоизоляции. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T13:42+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности. Он будет обновляться каждую неделю.&nbsp;Критерием для внесения страны в ту или иную категорию станет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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молдова, в молдове, новости

Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности

13:42 18.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
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© Sputnik / Самвел Сепетчян / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра»
Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра» - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
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Александр Исаев
Все материалы
Путешественники, которые прибывают в Молдову из этих стран, должны будут провести 14 дней на самоизоляции.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности. Он будет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию станет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.
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Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
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