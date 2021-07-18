https://ru.sputnik.md/20210718/minzdrav-opublikoval-spisok-stran-krasnoy-zony-epidopasnosti-35568878.html

Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности

Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности

Путешественники, которые прибывают в Молдову из этих стран, должны будут провести 14 дней на самоизоляции. 18.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Минздрав опубликовал список стран красной зоны эпидопасности. Он будет обновляться каждую неделю. Критерием для внесения страны в ту или иную категорию станет уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.Лица, въезжающие в страну из красной зоны, будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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