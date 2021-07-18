https://ru.sputnik.md/20210718/papa-rimskiy-obratilsya-k-veruyuschim-vpervye-posle-perenesennoy-operatsii-35569266.html
Папа римский обратился к верующим впервые после перенесенной операции
Папа римский обратился к верующим впервые после перенесенной операции
Папа римский в воскресенье впервые обратился к верующим в Ватикане после перенесенной две недели назад операции. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T14:46+0300
2021-07-18T14:46+0300
2021-07-20T15:46+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В воскресенье папа римский Франциск впервые после госпитализации и проведенной ему операции на кишечнике обратился к верующим с традиционной полуденной молитвой "Ангел Господень" и проповедью из окна Апостольского дворца Ватикана, сообщает РИА Новости.Напомним, операция папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице "Агостино Джемелли". По информации официального представителя Ватикана, она продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа римский провел в больнице 10 суток и уже в прошедшую среду вернулся в Ватикан.В прошлое воскресенье папа Франциск также появился перед верующими, но вознести традиционную молитву ему пришлось на балконе 11-го этажа больницы, где находилась его палата. Множество верующих тогда пришло к зданию клиники. Потнифик поблагодарил их за поддержку.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210704/Pape-Rimskomu-provedut-khirurgicheskuyu-operatsiyu-35364939.html
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Папа римский обратился к верующим впервые после перенесенной операции
14:46 18.07.2021 (обновлено: 15:46 20.07.2021)
Папа римский в воскресенье впервые обратился к верующим в Ватикане после перенесенной две недели назад операции.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik.
В воскресенье папа римский Франциск впервые после госпитализации и проведенной ему операции на кишечнике обратился к верующим с традиционной полуденной молитвой "Ангел Господень" и проповедью из окна Апостольского дворца Ватикана, сообщает РИА Новости
.
Напомним, операция папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице "Агостино Джемелли". По информации официального представителя Ватикана, она продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа римский провел в больнице 10 суток и уже в прошедшую среду вернулся в Ватикан.
В прошлое воскресенье папа Франциск также появился перед верующими, но вознести традиционную молитву ему пришлось на балконе 11-го этажа больницы, где находилась его палата. Множество верующих тогда пришло к зданию клиники. Потнифик поблагодарил их за поддержку.
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