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По всей стране за выходные вакцинировали около 14 тысяч человек
По всей стране за выходные вакцинировали около 14 тысяч человек
Агитационные бригады и пункты вакцинации продолжают деятельность не только в столице Молдовы, но также и в районах страны. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T21:15+0300
2021-07-21T11:17+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В ходе нескольких мероприятий по иммунизации населения, которые&nbsp;прошли в выходные, прививки от коронавирусной инфекции получили почти 14 000 человек, сообщает Минздрав.&nbsp;В районах страны были организованы несколько мобильных бригад для информирования граждан о преимуществах вакцинации. Одно из таких мероприятий прошло в Атаках при поддержке&nbsp; Ассоциации студентов и резидентов Медуниверситета Молдовы и Центра общественного здоровья Окницы.&nbsp;За несколько часов более 300 человек были вакцинированы от COVID-19, сообщает министерство.Госсекретарь Минздрава Денис Чернеля выразил благодарность местным органам власти, медицинским работникам и жителям за огромные усилия по проведению вакцинации. Он сообщил, что в ближайший период ведомство планирует мобилизовать еще несколько агитационных мобильных бригад, особенно в сельской местности.В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. На сегодняшний день введено 861 995 доз разных вакцин.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Александр Исаев
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минздрав, вакцинация, в молдове, новости

По всей стране за выходные вакцинировали около 14 тысяч человек

21:15 18.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Агитационные бригады и пункты вакцинации продолжают деятельность не только в столице Молдовы, но также и в районах страны.
КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. В ходе нескольких мероприятий по иммунизации населения, которые прошли в выходные, прививки от коронавирусной инфекции получили почти 14 000 человек, сообщает Минздрав. 
Cetatea Soroca - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
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18 июля, 20:21
137
В районах страны были организованы несколько мобильных бригад для информирования граждан о преимуществах вакцинации. Одно из таких мероприятий прошло в Атаках при поддержке  Ассоциации студентов и резидентов Медуниверситета Молдовы и Центра общественного здоровья Окницы. За несколько часов более 300 человек были вакцинированы от COVID-19, сообщает министерство.
Госсекретарь Минздрава Денис Чернеля выразил благодарность местным органам власти, медицинским работникам и жителям за огромные усилия по проведению вакцинации. Он сообщил, что в ближайший период ведомство планирует мобилизовать еще несколько агитационных мобильных бригад, особенно в сельской местности.
В Республике Молдова кампания вакцинации против COVID-19 началась 2 марта 2021 года. На сегодняшний день введено 861 995 доз разных вакцин.
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