Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210718/pogodnye-rekordy-moldova-18-july-35563710.html
Погодные рекорды Молдовы 18 июля
Погодные рекорды Молдовы 18 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T00:01+0300
2021-07-20T16:09+0300
погода в молдове
в молдове
погода
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35309096_0:202:3012:1896_1920x0_80_0_0_647c003000e59a8ac97370debbf02a1e.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik.&nbsp;Самое холодное 18 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 18 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35309096_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_b4eeb9ca8dfb11d4ff9d5efbdb131062.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в молдове, в молдове, погода, новости

Погодные рекорды Молдовы 18 июля

00:01 18.07.2021 (обновлено: 16:09 20.07.2021)
191
© Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкПосетители в бассейне "Чайка" в Москве в жаркий день
Посетители в бассейне Чайка в Москве в жаркий день - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Самое холодное 18 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря - Sputnik Молдова, 1920, 23.02.2021
Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата
23 февраля, 18:36
109
По информации синоптиков, в 1954 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 18 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +37,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
17:44Козак: Киев обновить Минские соглашения не предлагал
17:20Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
17:00Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского
16:25В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина
15:48Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра
15:28Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
14:27Ливни с градом в Гагаузии: пострадали зерновые культуры и фруктовые сады
14:25Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
14:15Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ
14:08В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые
14:00Гибель юноши на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских силовиков
13:45На слово больше: девиз Олимпийских игр изменился
13:30Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо
13:15Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре
13:00Один из двух ковид-центров Гагаузии возобновил работу
12:57Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы, ливни и град
12:43В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь
12:14Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги