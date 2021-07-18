https://ru.sputnik.md/20210718/poka-vse-spali-zhertvy-navodneniya-vozvraschenie-na-gaiti-i-situatsiya-s-covid-19-35565470.html

Пока все спали: жертвы наводнения, возвращение на Гаити и ситуация с COVID-19

Пока все спали: жертвы наводнения, возвращение на Гаити и ситуация с COVID-19

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T08:37+0300

2021-07-18T08:37+0300

2021-07-20T16:05+0300

обзор

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35530196_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_8137cf7a4586de7dead3546edc9df1b0.jpg

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Число погибших в результате катастрофических наводнений на западе Европы продолжает расти.По данным немецкого Bild, количество жертв разгула стихии в Германии достигло 156 человек. В воскресенье утром полицейское управление Кобленца сообщило, что число погибших от непогоды в земле Рейнланд-Пфальц увеличилось на 12 - до 110. Еще 45 человек, по данным на вечер субботы, стали жертвами наводнения в земле Северный Рейн – Вестфалия, как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.Вечером в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и оползней объявлен в административном округе Верхняя Бавария, сообщает РИА Новости. Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".В Германии с понедельника прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.После ливней в ночь на среду начало затапливать населенные пункты в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.Вдова погибшего президента Гаити вернулась в странуМартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, вернулась на родину после лечения в американском Майами. Об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус.Вдову президента встречал и. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Экзантус также опубликовал фотографии встречи, на них вдова одета в бронежилет.Ранее власти Гаити сообщили, что похороны Моиза состоятся 23 июля, пишет РИА Новости.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 189 миллионов.На утро 18 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 189 923 996. Из них 4 081 384 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 067 424). Следом идут Индия (31 064 908) и Бразилия (19 342 448).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 917 397), Россия (5 860 113), Турция (5 522 039), Великобритания (5 407 417), Аргентина (4 737 213), Колумбия (4 621 260) и Италия (4 284 332).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 317 198 случаев заражения, в Румынии – 1 081 588.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 257 903. В субботу профильное министерство сообщило о 61 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6224, выздоровело 250 861 человек.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210717/video-spasateli-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya-germania-35558796.html

https://ru.sputnik.md/20210711/SShA-otpravit-delegatsiyu-v-Gaiti-v-svyazi-s-ubiystvom-prezidenta-35451550.html

https://ru.sputnik.md/20210717/covid-19-nuzhno-li-privivatsya-ot-nego-kazhdye-polgoda-otvet-immunologa-35562139.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обзор, в мире, новости