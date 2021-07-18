Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210718/poka-vse-spali-zhertvy-navodneniya-vozvraschenie-na-gaiti-i-situatsiya-s-covid-19-35565470.html
Пока все спали: жертвы наводнения, возвращение на Гаити и ситуация с COVID-19
Пока все спали: жертвы наводнения, возвращение на Гаити и ситуация с COVID-19
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T08:37+0300
2021-07-20T16:05+0300
обзор
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35530196_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_8137cf7a4586de7dead3546edc9df1b0.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Число погибших в результате катастрофических наводнений на западе Европы продолжает расти.По данным немецкого Bild, количество жертв разгула стихии в Германии достигло 156 человек. В воскресенье утром полицейское управление Кобленца сообщило, что число погибших от непогоды в земле Рейнланд-Пфальц увеличилось на 12 - до 110. Еще 45 человек, по данным на вечер субботы, стали жертвами наводнения в земле Северный Рейн – Вестфалия, как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.Вечером в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и оползней объявлен в административном округе Верхняя Бавария, сообщает РИА Новости. Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".В Германии с понедельника прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад&nbsp;Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.После ливней в ночь на среду начало затапливать населенные пункты в федеральных землях&nbsp;Рейнланд-Пфальц&nbsp;и&nbsp;Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в&nbsp;Бельгии&nbsp;и&nbsp;Нидерландах.Вдова погибшего президента Гаити вернулась в странуМартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, вернулась на родину после лечения в американском Майами. Об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус.Вдову президента встречал и. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Экзантус также опубликовал фотографии встречи, на них вдова одета в бронежилет.Ранее власти Гаити сообщили, что похороны Моиза состоятся 23 июля, пишет&nbsp;РИА Новости.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе. Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане&nbsp;Колумбии. Семнадцать человек арестовали.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 189 миллионов.На утро 18 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 189 923 996. Из них&nbsp;4 081 384 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34&nbsp;067 424). Следом идут Индия (31&nbsp;064&nbsp;908) и Бразилия (19 342 448).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5&nbsp;917&nbsp;397), Россия (5&nbsp;860&nbsp;113),&nbsp;Турция (5&nbsp;522&nbsp;039), Великобритания (5&nbsp;407 417),&nbsp;Аргентина (4&nbsp;737&nbsp;213), Колумбия (4&nbsp;621&nbsp;260) и Италия (4 284 332).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено&nbsp;2&nbsp;317&nbsp;198 случаев заражения, в Румынии – 1&nbsp;081&nbsp;588.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 257 903. В субботу профильное министерство сообщило о 61 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19&nbsp;за год пандемии, составляет 6224, выздоровело 250 861 человек.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210717/video-spasateli-likvidiruyut-posledstviya-navodneniya-germania-35558796.html
https://ru.sputnik.md/20210711/SShA-otpravit-delegatsiyu-v-Gaiti-v-svyazi-s-ubiystvom-prezidenta-35451550.html
https://ru.sputnik.md/20210717/covid-19-nuzhno-li-privivatsya-ot-nego-kazhdye-polgoda-otvet-immunologa-35562139.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35530196_430:0:3159:2047_1920x0_80_0_0_1c00945b2f68e3291f501c80a3adb718.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
обзор, в мире, новости

Пока все спали: жертвы наводнения, возвращение на Гаити и ситуация с COVID-19

08:37 18.07.2021 (обновлено: 16:05 20.07.2021)
205
© REUTERS / Leon Kuegeler Затопленная улица после проливных дождей в Хагене, Германия
Затопленная улица после проливных дождей в Хагене, Германия - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© REUTERS / Leon Kuegeler
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Число погибших в результате катастрофических наводнений на западе Европы продолжает расти.
По данным немецкого Bild, количество жертв разгула стихии в Германии достигло 156 человек. В воскресенье утром полицейское управление Кобленца сообщило, что число погибших от непогоды в земле Рейнланд-Пфальц увеличилось на 12 - до 110. Еще 45 человек, по данным на вечер субботы, стали жертвами наводнения в земле Северный Рейн – Вестфалия, как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.
Germany: Flooding leaves trail of destruction in its wake in Erftstadt - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Видео: спасатели ликвидируют последствия наводнения в Германии
17 июля, 18:34
245
Вечером в субботу режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и оползней объявлен в административном округе Верхняя Бавария, сообщает РИА Новости. Кроме того, наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии, отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано. Немецкие власти оценивают ситуацию там как "напряженную, но управляемую".
В Германии с понедельника прошли ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
После ливней в ночь на среду начало затапливать населенные пункты в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

Вдова погибшего президента Гаити вернулась в страну

Мартин Моиз, вдова президента Гаити Жовенеля Моиза, вернулась на родину после лечения в американском Майами. Об этом сообщил министр связи страны Франц Экзантус.
Вдову президента встречал и. о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф. Экзантус также опубликовал фотографии встречи, на них вдова одета в бронежилет.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - Sputnik Молдова, 1920, 11.07.2021
США отправит делегацию в Гаити в связи с убийством президента
11 июля, 16:02
57
Ранее власти Гаити сообщили, что похороны Моиза состоятся 23 июля, пишет РИА Новости.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию на минувшей неделе.
Гаитянские силовики сообщили, что установили личности 28 подозреваемых в нападении, 26 из них — граждане Колумбии. Семнадцать человек арестовали.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 189 миллионов.
TELEGRAMMMM "{$url}"
На утро 18 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 189 923 996. Из них 4 081 384 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 067 424). Следом идут Индия (31 064 908) и Бразилия (19 342 448).
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
COVID-19: нужно ли прививаться от него каждые полгода – ответ иммунолога
17 июля, 17:43
972
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (5 917 397), Россия (5 860 113), Турция (5 522 039), Великобритания (5 407 417), Аргентина (4 737 213), Колумбия (4 621 260) и Италия (4 284 332).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 317 198 случаев заражения, в Румынии – 1 081 588.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 257 903. В субботу профильное министерство сообщило о 61 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6224, выздоровело 250 861 человек.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
17:44Козак: Киев обновить Минские соглашения не предлагал
17:20Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
17:00Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского
16:25В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина
15:48Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра
15:28Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
14:27Ливни с градом в Гагаузии: пострадали зерновые культуры и фруктовые сады
14:25Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
14:15Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ
14:08В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые
14:00Гибель юноши на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских силовиков
13:45На слово больше: девиз Олимпийских игр изменился
13:30Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо
13:15Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре
13:00Один из двух ковид-центров Гагаузии возобновил работу
12:57Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы, ливни и град
12:43В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь
12:14Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги