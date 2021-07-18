Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210718/samyj-tochnyj-prognoz-pogody-poka-zharko-no-zhdem-poholodaniya-35563415.html
Самый точный прогноз погоды: пока жарко, но ждем похолодания
Самый точный прогноз погоды: пока жарко, но ждем похолодания
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T07:00+0300
2021-07-20T16:07+0300
погода в молдове
выходные
жара
молдова
в молдове
погода
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35336851_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_a57497d81ef182a3b2d32fb2e1dd9531.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik.&nbsp;Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков.&nbsp;Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +31 до +33.На выходных и в начале следующей недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.Далее, 22 и 23 июля, прогнозируют теплые дни без дождей.&nbsp;В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 18 июля день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.Люди верили, что если 18 июля месяц&nbsp;кажется туманным и большим, то в ближайшее время погода испортится. А вот если месяц&nbsp;белый и блестящий, то это к холодной погоде, но без дождей.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210715/bolshegruzam-net-proezda-v-kishineve-v-zharu-ikh-dvizhenie-zaprescheno--35533211.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35336851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d04905791b9fadc7ac368a8e8b964fab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода в молдове, выходные, жара, молдова, в молдове, погода, новости

Самый точный прогноз погоды: пока жарко, но ждем похолодания

07:00 18.07.2021 (обновлено: 16:07 20.07.2021)
644
© Sputnik / Mihai CarausParcul Alunelul umbrele
Parcul Alunelul umbrele - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Бендеры. - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено
15 июля, 19:15
68
По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +31 до +33.
На выходных и в начале следующей недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.
Далее, 22 и 23 июля, прогнозируют теплые дни без дождей. 
В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 18 июля день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Люди верили, что если 18 июля месяц кажется туманным и большим, то в ближайшее время погода испортится. А вот если месяц белый и блестящий, то это к холодной погоде, но без дождей.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00Колацки: "хорошие люди" или специалисты - кто войдет в новый кабмин Молдовы
17:44Козак: Киев обновить Минские соглашения не предлагал
17:20Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Передумал уходить из политики: Сырбу – вице-председатель партии "Шор"
17:00Сухаревская: почему Санду рискует пойти по пути Зеленского
16:25В Киеве при попытке вооруженного ограбления банка задержана женщина
15:48Сколько педагогов вакцинированы в Кишиневе: ответ мэра
15:28Трагедия в Бельцах: под окнами многоэтажки нашли тела двух девушек
14:27Ливни с градом в Гагаузии: пострадали зерновые культуры и фруктовые сады
14:25Видео: бомбы во время молитвы – ракеты упали у президентского дворца в Кабуле
14:15Какие симптомы после прививки от COVID-19 опасны - Минздрав РФ
14:08В центре Кишинева найден убитый священник: задержаны подозреваемые
14:00Гибель юноши на левом берегу Днестра привлекла внимание молдавских силовиков
13:45На слово больше: девиз Олимпийских игр изменился
13:30Видео: Индия в воздухе - летчики с берегов Ганга покоряют российское небо
13:15Новые подробности "скандала с зеленкой": что ответил Кавкалюк Генпрокуратуре
13:00Один из двух ковид-центров Гагаузии возобновил работу
12:57Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы, ливни и град
12:43В НАРЭ аннулировали одно из своих решений: о чем речь
12:14Майя Санду завершает рабочий визит в Батуми: каковы итоги