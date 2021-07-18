https://ru.sputnik.md/20210718/samyj-tochnyj-prognoz-pogody-poka-zharko-no-zhdem-poholodaniya-35563415.html
Самый точный прогноз погоды: пока жарко, но ждем похолодания
Самый точный прогноз погоды: пока жарко, но ждем похолодания
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T07:00+0300
2021-07-18T07:00+0300
2021-07-20T16:07+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +31 до +33.На выходных и в начале следующей недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.Далее, 22 и 23 июля, прогнозируют теплые дни без дождей. В связи с жарой синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.Праздники и народные приметыПравославная церковь отмечает 18 июля день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.Люди верили, что если 18 июля месяц кажется туманным и большим, то в ближайшее время погода испортится. А вот если месяц белый и блестящий, то это к холодной погоде, но без дождей.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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погода в молдове, выходные, жара, молдова, в молдове, погода, новости
Самый точный прогноз погоды: пока жарко, но ждем похолодания
07:00 18.07.2021 (обновлено: 16:07 20.07.2021)
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
По данным синоптиков, будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 18 июля: ночью – от +18 до +20, днем – от +31 до +33.
На выходных и в начале следующей недели будет жаркая погода, до +36 градусов, без осадков. Однако уже 20 июля температура воздуха снизится до +30, в этот день метеорологи прогнозируют грозы. Позднее, 21 июля, жара пойдет на спад, ожидается до +28 градусов и грозы.
Далее, 22 и 23 июля, прогнозируют теплые дни без дождей.
В связи с жарой синоптики объявили
на этот период "желтый код" погодной опасности.
Праздники и народные приметы
Православная церковь отмечает 18 июля день обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.
Люди верили, что если 18 июля месяц кажется туманным и большим, то в ближайшее время погода испортится. А вот если месяц белый и блестящий, то это к холодной погоде, но без дождей.
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