https://ru.sputnik.md/20210718/smi-soobschili-ob-otkaze-Britanii-ot-massovoy-vaktsinatsii-detey-ot-covid-19-35571257.html

СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19

СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19

Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, не пока не появится достаточной информации о возможных рисках. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T20:50+0300

2021-07-18T20:50+0300

2021-07-21T11:17+0300

коронавирус

в мире

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35526989_0:0:2493:1403_1920x0_80_0_0_b24ec13b826b37d98e75c2a0d9475c6f.jpg

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Британская газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила о том, что власти Соединенного королевства приняли решение не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет РИА Новости.По информации британского издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210714/Stalo-izvestno-kogda-v-Rossii-nachnetsya-vaktsinatsiya-podrostkov-ot-koronavirusa-35510445.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, общество, новости