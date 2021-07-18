Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210718/smi-soobschili-ob-otkaze-Britanii-ot-massovoy-vaktsinatsii-detey-ot-covid-19-35571257.html
СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19
СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19
Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, не пока не появится достаточной информации о возможных рисках. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T20:50+0300
2021-07-21T11:17+0300
коронавирус
в мире
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35526989_0:0:2493:1403_1920x0_80_0_0_b24ec13b826b37d98e75c2a0d9475c6f.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Британская газета&nbsp;Telegraph&nbsp;со ссылкой на источники сообщила о том, что власти Соединенного королевства приняли решение не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет РИА Новости.По информации британского издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в&nbsp;США,&nbsp;Израиле&nbsp;и&nbsp;Франции, пишет газета.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210714/Stalo-izvestno-kogda-v-Rossii-nachnetsya-vaktsinatsiya-podrostkov-ot-koronavirusa-35510445.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35526989_0:0:2241:1681_1920x0_80_0_0_6a0d0863bd30e09f7a9e2e236d4c916b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, общество, новости

СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19

20:50 18.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
244
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 18.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, не пока не появится достаточной информации о возможных рисках.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Британская газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила о том, что власти Соединенного королевства приняли решение не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет РИА Новости.
Вакцинация в Конгазе - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
Коронавирус
Стало известно, когда в России начнется вакцинация подростков от коронавируса
14 июля, 09:46
119
По информации британского издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.
Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".
Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля