https://ru.sputnik.md/20210718/smi-soobschili-ob-otkaze-Britanii-ot-massovoy-vaktsinatsii-detey-ot-covid-19-35571257.html
СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19
СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19
Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, не пока не появится достаточной информации о возможных рисках. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T20:50+0300
2021-07-18T20:50+0300
2021-07-21T11:17+0300
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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Британская газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила о том, что власти Соединенного королевства приняли решение не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет РИА Новости.По информации британского издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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в мире, общество, новости
СМИ сообщили об отказе Британии от массовой вакцинации детей от COVID-19
20:50 18.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
Власти Великобритании не будут проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса, не пока не появится достаточной информации о возможных рисках.
КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik.
Британская газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила о том, что власти Соединенного королевства приняли решение не проводить массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса, прививка будет ставиться только в исключительных случаях, пишет РИА Новости
.
По информации британского издания, объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал британским министрам отказаться от идеи массовой вакцинации детей, пока не появится достаточной информации о возможных рисках. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет в случае, если они особенно подвержены риску заболевания коронавирусной инфекцией или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом. Также вакцинация будет доступна тем, кто через три месяца достигнет совершеннолетия.
Отмечается, что подростки в возрасте 16 лет, которые считаются уязвимыми к COVID-19, уже имеют право вакцинироваться в рамках шестой группы развертывания вакцины, которая охватывает людей в возрасте 16-65 лет в "группе риска".
Ранее вакцинация детей старше 12 лет была одобрена в США, Израиле и Франции, пишет газета.
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