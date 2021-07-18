https://ru.sputnik.md/20210718/uvidet-sorokskuyu-krepost-i-privitsya-ot-koronavirusa-35571060.html

Увидеть Сорокскую крепость и... привиться от коронавируса

Увидеть Сорокскую крепость и... привиться от коронавируса

В воскресенье посетители в музейного комплекса Cetatea Soroca могли не только посетить древнюю крепость, но также вакцинироваться от COVID-19 прямо на... 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T20:21+0300

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КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В Минздраве Молдовы сообщили, что 270 посетителей музейного комплекса Сорокской крепости прошли вакцинацию в мобильном пункте, находившемся на территории музея в это воскресенье.Кроме того, все посетители были проинформированы о важности и преимуществах вакцинации.Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации студентов и резидентов ГУМФ имени Н. Тестемицану, семейных врачей, медицинских работников Центра общественного здоровья города Сороки и администрации Сорокской крепости.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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