https://ru.sputnik.md/20210718/v-moldove-vvedeny-novye-protivoepidemicheskie-ogranicheniya-35566167.html

В Молдове введены новые противоэпидемические ограничения

В Молдове введены новые противоэпидемические ограничения

Ношение маски в общественных местах является обязательным, даже на открытом воздухе, а массовые мероприятия разрешаются лишь в наполовину пустых залах. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T11:04+0300

2021-07-18T11:04+0300

2021-07-20T15:56+0300

ограничения

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общество

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КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на заседании в субботу утвердила новый список противоэпидемических мер.Документ вступит в силу в понедельник. Сообщается, что новые ограничения были введены на фоне роста заболеваемости COVID-19 и риска распространения в Молдове новых штаммов коронавируса.Так, проведение массовых мероприятий (включая свадьбы) в закрытых помещениях разрешается только при условии заполнения зала не более чем на 50%. Организаторы обязаны составить список участников с персональными данными и эпидемиологическими записями в соответствии с утвержденным образцом.На предприятиях общественного питания необходимо соблюдать норму размещения людей таким образом, чтобы обеспечить площадь не менее 4 квадратных метров на человека. Такая же норма действует при допуске людей в рекреационные зоны.Ношение масок остается обязательным, в том числе не только в закрытых общественных местах, общественном транспорте и на станциях ожидания, но и на открытых пространствах, где затруднено соблюдение социальной дистанции. Особо отмечается, что маска должна закрывать и рот, и нос.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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ограничения, маски, коронавирус, в молдове, общество, новости компаний