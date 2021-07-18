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Видео: антитеррористическая тренировка – подготовка к МАКС-2021 продолжается
Видео: антитеррористическая тренировка – подготовка к МАКС-2021 продолжается
В подмосковном Жуковском в преддверии международного авиакосмического салона МАКС-2021 прошла антитеррористическая тренировка. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T18:54+0300
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Управление ФСБ по Москве и Московской области провело антитеррористическую тренировку в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021 в Жуковском. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального ведомства.В тренировке приняли участие представители ФСБ, МЧС и Росгвардии, а также подмосковных главков полиции и структур областного правительства.Отмечается, что целью тренировки являлась проработка вопросов "реагирования при получении информации об угрозе совершения террористического акта в местах массового скопления людей, блокирования и оцепления района его совершения, эвакуации граждан, недопущения развития паники среди гостей авиасалона".Также во время проведения МАКС-2021 будут в обязательном порядке соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности. Как подчеркнул заместитель гендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, в этом году желающие посетить МАКС-2021 будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус."Это правила на сегодняшний день. Вы знаете, ситуация динамичная, все быстро меняется. В Москве отменили QR-коды, на следующий день их отменили в Подмосковье для каких-то категорий, мероприятий. Мы пока не вошли в статус этих мероприятий, соответственно, для нас эти правила на сегодняшний день действуют", – добавил Советкин.Международный авиационно-космический салон&nbsp;МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме "Жуковский".Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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Видео: антитеррористическая тренировка – подготовка к МАКС-2021 продолжается

18:54 18.07.2021 (обновлено: 15:42 20.07.2021)
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© Ruptly
В подмосковном Жуковском в преддверии международного авиакосмического салона МАКС-2021 прошла антитеррористическая тренировка.
Управление ФСБ по Москве и Московской области провело антитеррористическую тренировку в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021 в Жуковском. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В тренировке приняли участие представители ФСБ, МЧС и Росгвардии, а также подмосковных главков полиции и структур областного правительства.
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Отмечается, что целью тренировки являлась проработка вопросов "реагирования при получении информации об угрозе совершения террористического акта в местах массового скопления людей, блокирования и оцепления района его совершения, эвакуации граждан, недопущения развития паники среди гостей авиасалона".
Также во время проведения МАКС-2021 будут в обязательном порядке соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности. Как подчеркнул заместитель гендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, в этом году желающие посетить МАКС-2021 будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
"Это правила на сегодняшний день. Вы знаете, ситуация динамичная, все быстро меняется. В Москве отменили QR-коды, на следующий день их отменили в Подмосковье для каких-то категорий, мероприятий. Мы пока не вошли в статус этих мероприятий, соответственно, для нас эти правила на сегодняшний день действуют", – добавил Советкин.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме "Жуковский".
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