https://ru.sputnik.md/20210718/video-antiterroristicheskaya-trenirovka-podgotovka-maks-2021-35569642.html

Видео: антитеррористическая тренировка – подготовка к МАКС-2021 продолжается

Видео: антитеррористическая тренировка – подготовка к МАКС-2021 продолжается

В подмосковном Жуковском в преддверии международного авиакосмического салона МАКС-2021 прошла антитеррористическая тренировка. 18.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-18T18:54+0300

2021-07-18T18:54+0300

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Управление ФСБ по Москве и Московской области провело антитеррористическую тренировку в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021 в Жуковском. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального ведомства.В тренировке приняли участие представители ФСБ, МЧС и Росгвардии, а также подмосковных главков полиции и структур областного правительства.Отмечается, что целью тренировки являлась проработка вопросов "реагирования при получении информации об угрозе совершения террористического акта в местах массового скопления людей, блокирования и оцепления района его совершения, эвакуации граждан, недопущения развития паники среди гостей авиасалона".Также во время проведения МАКС-2021 будут в обязательном порядке соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности. Как подчеркнул заместитель гендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, в этом году желающие посетить МАКС-2021 будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус."Это правила на сегодняшний день. Вы знаете, ситуация динамичная, все быстро меняется. В Москве отменили QR-коды, на следующий день их отменили в Подмосковье для каких-то категорий, мероприятий. Мы пока не вошли в статус этих мероприятий, соответственно, для нас эти правила на сегодняшний день действуют", – добавил Советкин.Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме "Жуковский".Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210716/Rostekh-opublikoval-foto-noveyshego-voennogo-samoleta-dlya-MAKS-2021-35539989.html

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