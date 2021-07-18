https://ru.sputnik.md/20210718/video-naskolko-sueverny-zhiteli-moldova-35566560.html

Видео: насколько суеверны жители Молдовы

Видео: насколько суеверны жители Молдовы

Топ суеверий: смотрите в видео Sputnik Молдова, какие приметы наиболее популярны среди жителей республики. 18.07.2021, Sputnik Молдова

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Люди могут видеть друг друга и общаться в режиме реального времени, находясь на расстоянии тысяч километров, человек покорил космос и даже отправил роботов на Марс, но многие жители Молдовы по-прежнему остаются крайне суеверными.Некоторые думают, что с ними может произойти что-то плохое, если черная кошка перейдет дорогу, другие стучат по дереву, чтобы избежать бед, а есть и те, кто очень боится сглаза.Психологи утверждают, что люди суеверны, потому что пытаются найти простые объяснения причинно-следственного процесса и не хотят провоцировать судьбу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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молдова, суеверия, мультимедиа, в молдове, новости