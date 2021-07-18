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Видео: насколько суеверны жители Молдовы
Видео: насколько суеверны жители Молдовы
Топ суеверий: смотрите в видео Sputnik Молдова, какие приметы наиболее популярны среди жителей республики. 18.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-18T13:13+0300
2021-07-18T13:13+0300
2021-07-20T15:47+0300
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Люди могут видеть друг друга и общаться в режиме реального времени, находясь на расстоянии тысяч километров, человек покорил космос и даже отправил роботов на Марс, но многие жители Молдовы по-прежнему остаются крайне суеверными.Некоторые думают, что с ними может произойти что-то плохое, если черная кошка перейдет дорогу, другие стучат по дереву, чтобы избежать бед, а есть и те, кто очень боится сглаза.Психологи утверждают, что люди суеверны, потому что пытаются найти простые объяснения причинно-следственного процесса и не хотят провоцировать судьбу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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молдова, суеверия, мультимедиа, в молдове, новости
Видео: насколько суеверны жители Молдовы
13:13 18.07.2021 (обновлено: 15:47 20.07.2021)
Топ суеверий: смотрите в видео Sputnik Молдова, какие приметы наиболее популярны среди жителей республики.
Люди могут видеть друг друга и общаться в режиме реального времени, находясь на расстоянии тысяч километров, человек покорил космос и даже отправил роботов на Марс, но многие жители Молдовы по-прежнему остаются крайне суеверными.
Некоторые думают, что с ними может произойти что-то плохое, если черная кошка перейдет дорогу, другие стучат по дереву, чтобы избежать бед, а есть и те, кто очень боится сглаза.
Психологи утверждают, что люди суеверны, потому что пытаются найти простые объяснения причинно-следственного процесса и не хотят провоцировать судьбу.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>> Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova