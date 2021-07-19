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Бензин снова дорожает - третий день подряд
Бензин снова дорожает - третий день подряд
Неделя началась с нового роста цен на бензин: одна из топливных компаний третий день подряд повышает стоимость отпускаемого на АЗС горючего. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T13:15+0300
2021-07-20T17:59+0300
молдова
нарэ
подорожание
азс
бензин
экономика
в молдове
новости
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Одна из молдавских топливных компаний увеличила в понедельник цену отпускаемого на автозаправках бензина на 9 банов за литр, притом что днем ранее литр горючего там же подорожал на 10 банов. Все это произошло, после того как несколько дней назад Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило маржу оптовых продаж топлива.После нового повышения бензин с октановым числом A95, который вчера стоил 20,31 лея за литр, сегодня достиг 20,40 лея.Стоимость литра дизтоплива осталась неизменной - 16,50 лея.Увеличение торговой надбавкиВ пятницу, 16&nbsp;июля, Национальное агентство по&nbsp;регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и&nbsp;сжиженный газ.Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и&nbsp;дизельного топлива была увеличена примерно на&nbsp;380 леев с&nbsp;1142,18 лея за&nbsp;тонну бензина и&nbsp;солярки — до&nbsp;1522,91 лея за&nbsp;тонну, а&nbsp;сжиженного газа&nbsp;— примерно на&nbsp;150 леев за&nbsp;тонну, а&nbsp;для сжиженного газа — с&nbsp;451,58 до&nbsp;602,11 лея за&nbsp;тонну.Как заявил во&nbsp;время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за&nbsp;закрытия одного из&nbsp;перерабатывающих заводов в&nbsp;Румынии и&nbsp;изменения правил торговли с&nbsp;Белоруссией в&nbsp;регионе наблюдается недостаток топлива.В&nbsp;адрес НАРЭ поступил ряд обращений от&nbsp;госорганов и&nbsp;топливных компаний с&nbsp;просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об&nbsp;этом просили Минсельзоз и&nbsp;мелкие компании, которые не&nbsp;импортируют топливо, а&nbsp;закупают его на&nbsp;внутреннем рынке.В&nbsp;качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.Новая методологияНапомним, с&nbsp;1&nbsp;июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в&nbsp;соответствии с&nbsp;новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на&nbsp;основе котировок Platts за&nbsp;14&nbsp;дней до&nbsp;импорта.Новая методология расчета и&nbsp;применения цен на&nbsp;нефтепродукты была утверждена 14&nbsp;июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и&nbsp;не&nbsp;могут превышать максимальные цены, определенные методологией.Формула расчета цены на&nbsp;литр топлива в&nbsp;соответствии с&nbsp;законом в&nbsp;упрощенном виде выглядит так:средняя величина котировок Platts на&nbsp;определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в&nbsp;полгода, = максимальная цена розничной реализации.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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молдова, нарэ, подорожание, азс, бензин, в молдове, новости

Бензин снова дорожает - третий день подряд

13:15 19.07.2021 (обновлено: 17:59 20.07.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкзаправочный пистолет
заправочный пистолет - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Неделя началась с нового роста цен на бензин: одна из топливных компаний третий день подряд повышает стоимость отпускаемого на АЗС горючего.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Одна из молдавских топливных компаний увеличила в понедельник цену отпускаемого на автозаправках бензина на 9 банов за литр, притом что днем ранее литр горючего там же подорожал на 10 банов. Все это произошло, после того как несколько дней назад Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) увеличило маржу оптовых продаж топлива.
После нового повышения бензин с октановым числом A95, который вчера стоил 20,31 лея за литр, сегодня достиг 20,40 лея.
Стоимость литра дизтоплива осталась неизменной - 16,50 лея.

Увеличение торговой надбавки

В пятницу, 16 июля, Национальное агентство по регулированию энергетики увеличило оптовую торговую надбавку на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.
Согласно решению, утвержденному НАРЭ, маржа продажи бензина и дизельного топлива была увеличена примерно на 380 леев с 1142,18 лея за тонну бензина и солярки — до 1522,91 лея за тонну, а сжиженного газа — примерно на 150 леев за тонну, а для сжиженного газа — с 451,58 до 602,11 лея за тонну.
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Как заявил во время заседания директор НАРЭ Еуджен Карпов, из-за закрытия одного из перерабатывающих заводов в Румынии и изменения правил торговли с Белоруссией в регионе наблюдается недостаток топлива.
В адрес НАРЭ поступил ряд обращений от госорганов и топливных компаний с просьбой обеспечить продажу топлива оптом. Об этом просили Минсельзоз и мелкие компании, которые не импортируют топливо, а закупают его на внутреннем рынке.
В качестве ответной меры НАРЭ решило увеличить торговую маржу для оптовой торговли нефтепродуктами.

Новая методология

Напомним, с 1 июля НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.
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Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.
Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:
средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.
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