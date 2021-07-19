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COVID-19 стал распространяться быстрее - глава Минздрава России
COVID-19 стал распространяться быстрее - глава Минздрава России
Михаил Мурашко заявил, что поражение легких в настоящее время у инфицированных коронавирусом пациентов развивается вдвое быстрее. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T12:30+0300
2021-07-21T11:28+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. О скором течении коронавируса у пациентов и более быстром распространении инфекции в эфире канала "Россия 24" рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости."Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное пораженное легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", — сказал министр.Мурашко отметил, что эту особенность нужно учитывать, так как раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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общество, в мире, новости

COVID-19 стал распространяться быстрее - глава Минздрава России

12:30 19.07.2021 (обновлено: 11:28 21.07.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава РФ
Госпиталь COVID-19 НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава РФ - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко заявил, что поражение легких в настоящее время у инфицированных коронавирусом пациентов развивается вдвое быстрее.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. О скором течении коронавируса у пациентов и более быстром распространении инфекции в эфире канала "Россия 24" рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
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15 июля, 23:15
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"Если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня выраженное пораженное легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам. Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов", — сказал министр.
Мурашко отметил, что эту особенность нужно учитывать, так как раннее начало лечения может помочь сохранить здоровье.
Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом штамма "дельта" значительно выше, чем обычным.
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