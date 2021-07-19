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Что известно о новейшем легком истребителе России пятого поколения

Что известно о новейшем легком истребителе России пятого поколения

Премьера легкого истребителя состоится в день открытия МАКС-2021 в подмосковном Жуковском – 20 июля. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T21:18+0300

2021-07-19T21:18+0300

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На оружейной выставке МАКС-2021, которая открывается 20 июля, государственная корпорация "Ростех" предлагает зарубежным партнерам принципиально новый истребитель, который может перевернуть систему мировых стандартов и "обнулить" состояние авиапрома ведущих стран Запада.Легкий многоцелевой истребитель пятого поколения компании "Сухой" обещает стать сенсацией авиасалона. Накануне "Ростех" впервые опубликовал интригующие видео и фото: показал контуры нового самолета, элементы приборной панели.Интересно, что первой демонстрационной "целью" легкого истребителя стал иностранный боевой корабль, очертаниями сходный с британским эсминцем Defender. Премьера легкого истребителя состоится в день открытия МАКС-2021 в подмосковном Жуковском – 20 июля.Ранее стало известно, что первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель обладает сверхзвуковой скоростью (более двух Махов), сверхманевренностью, малой радиолокационной заметностью, имеет взлетную массу до 18 тонн и улучшенные взлетно-посадочные характеристики за счет отклоняемого вектора тяги двигателя (тяговооруженность не менее единицы).Вооружение – классическое ракетно-пушечное, ракеты смогут размещаться во внутренних отсеках и на внешних подвесках. Гиперзвуковые ракеты способны поражать цели в ближнем космосе. В разработке нового шедевра "Сухого" использован технологический задел по тематике Су-57: радиопоглощающее покрытие, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения, двигатель "изделие 30".Новая машина в значительной степени ориентирована на экспортный рынок, в демо-ролике заметны представители Аргентины, Вьетнама, ОАЭ, Индии. Россия и ОАЭ четыре года назад подписали соглашение, которым предусмотрена разработка легкого истребителя – открытой платформы, на которой возможна реализация машины любого поколения, начиная с пятого.Вероятно, в перспективе многоцелевой одномоторный самолет заинтересует многие страны мира, включая СНГ, как бюджетная альтернатива тяжелому истребителю Су-57, не говоря уже о совершенно "сыром" F-35 американского производства. Интерес зарубежных конкурентов к принципиально новой машине "Сухого" поистине огромен, и его подогревает счетчик времени "до сенсации" на специальном сайте "Ростеха". В Жуковском присутствуют более 120 делегаций из 65 стран мира.Рождение легендыТехнические характеристики новейшего истребителя полностью не раскрываются, однако о многом говорят специалистам даже известные "штрихи к портрету": низкая заметность в различных диапазонах, высокая тяговооруженность, значительная боевая нагрузка, передовой комплекс авиационных средств поражения, пилотируемая и беспилотная версии.Предположительно, с появлением в войсках пилотируемых ударных самолетов и их беспилотных клонов изменятся стратегия и тактика боевой авиации. Пилотируемый истребитель будет атаковать в составе группы аналогичных по конфигурации дронов. С постоянным обменом информацией между летательными аппаратами. Крейсерская сверхзвуковая скорость позволит быстро наращивать количество боевых самолетов на опасном направлении. При сближении с противником применение оружия будет упреждающим и непрерывным, что сведет к минимуму вероятность ответного удара.Искусственный интеллект беспилотников (здесь Россия давно опережает Запад) будет прокладывать курс, вести разведку, прикрывать пилотируемую машину от истребителей и средств ПВО противника. Дополнительную защиту обеспечат системы радиоэлектронной борьбы нового поколения. Новая машина способна обеспечить непрерывный сферический обзор и сверхдальнее обнаружение в режиме радиолокации (инфракрасного и ультрафиолетового излучений). Открытость платформы позволяет создать истребитель даже шестого и седьмого поколений.Одномоторные истребители – меньшинство среди производимых в мире боевых самолетов, и спроектированы так, чтобы сделать производство дешевле, а потребности в обслуживании и эксплуатационные расходы ниже, чем у двухмоторных машин. Ожидается, что новый российский истребитель будет ориентирован на экспортные рынки, где его ведущими конкурентами будут американский F-35A и китайский J-10C. Потенциальными экспортерами новейшей машины «Сухого» на Западе считают Беларусь, Египет, Иран, Индию.Запад не догонитМетодика дистанционной оценки зачехленного самолета не может быть до конца объективной, и все же специализированное издание The Drive отмечает сбалансированный подход российских конструкторов к затратам и эффекту малозаметности – основной акцент на "невидимость" сделан в самой важной, лобовой проекции (подобный принцип используют в разработках Китая, Турции, Южной Кореи, с которыми "Сухому" предстоит конкурировать на рынке). Издание также "видит" дополнительные отсеки для ракет "воздух-воздух" малой дальности, расположенные перед основными стойками шасси – по аналогии с конструкцией Су-57.Журнал Military Watch замечает, что у таинственного российского самолета имеется сдвоенное хвостовое оперение, скошенное наружу – очень похожее на американский F-35, который ранее считался единственным в мире одномоторным истребителем-невидимкой. Издание предполагает, что новый российский истребитель значительно выиграет за счет сверхманевренности и суперкруизных возможностей, которых явно не хватает F-35. И это самолет меньшего размера, с гораздо более низкими эксплуатационными затратами. Считается, что новая "невидимка" может заменить весь российский парк МиГ-29, и позволит создать производственные линии с высоким внутренним спросом и относительно низкими производственными затратами.Аналитическое издание The National Interest сравнивает энерговооруженность нового «Сухого» (масса 18 тонн и крейсерская скорость 2 Маха) с американскими стелс-машинами F-22 (20 тонн и крейсерская 1, 8 Маха) и F -35 (13 тонн и 1,6 Маха – не более 60 секунд). Сравнение не в пользу технологий США. Управление вектором тяги российского истребителя позволяет пилоту ориентировать тягу реактивного двигателя вне зависимости от траектории движения, и это еще одно значительное преимущество в ближнем бою (даже у F-22 тяга регулируется лишь по вертикальной оси). Американцы явно озабочены превосходством новейшего российского однодвигательного истребителя – боевым и коммерческим.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! 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колумнистика, россия, наука и технологии, в мире, новости