https://ru.sputnik.md/20210719/Dlya-uchiteley-Gagauzii--delo-dobrovolnoe-no-vaktsinirovatsya-neobkhodimo-35575000.html
Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"
Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"
В Гагаузии растет число работников детских садов и доуниверситетских учебных заведений, провакцинировавшихся от коронавируса нового типа. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T11:17+0300
2021-07-19T11:17+0300
2021-07-21T11:17+0300
коронавирус
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КОМРАТ, 19 июл - Sputnik, Максим Топал. Наряду с медработниками специалисты сферы образования также получают прививки от COVID-19. В системе образования автономии работает более 4 тысяч сотрудников, из них привиты уже 38%.В школах число вакцинированных среди педагогов достигло 40%, технического персонала – 31%. В детских садах провакцинировался 41% педагогов и 39% вспомогательного персонала.Наибольшая активность в плане иммунизации зарегистрирована среди руководящего состава учебных заведений автономии – добровольно привились 64% директоров школьных и дошкольных учреждений.В Главном управлении образования Гагаузии призвали педагогов иммунизироваться, чтобы "спокойно работать и отдыхать"."Несмотря на то что прививка – дело добровольное, для стабилизации ситуации и полноценного учебного процесса в новом учебном году необходимо вакцинироваться. Нужно сделать прививку и спокойно отдыхать, работать, учить детей. Она защитит вас и ваших близких от тех угроз, которые объективно есть", - говорит начальник ведомства Наталья Кристева.Она также рассказала, что и сама уже привилась двумя дозами вакцины от коронавируса.Для получения прививки в Молдове следует обратиться к своему семейному врачу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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https://ru.sputnik.md/20210714/Gagauziya-gotovitsya-vnov-otkryt-kovid-tsentr-dlya-kogo-podvodyat-kislorod-35524060.html
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гагаузия, вакцинация, в молдове, новости
Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"
11:17 19.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
В Гагаузии растет число работников детских садов и доуниверситетских учебных заведений, провакцинировавшихся от коронавируса нового типа.
КОМРАТ, 19 июл - Sputnik, Максим Топал. Наряду с медработниками специалисты сферы образования также получают прививки от COVID-19. В системе образования автономии работает более 4 тысяч сотрудников, из них привиты уже 38%.
В школах число вакцинированных среди педагогов достигло 40%, технического персонала – 31%. В детских садах провакцинировался 41% педагогов и 39% вспомогательного персонала.
Наибольшая активность в плане иммунизации зарегистрирована среди руководящего состава учебных заведений автономии – добровольно привились 64% директоров школьных и дошкольных учреждений.
В Главном управлении образования Гагаузии призвали педагогов иммунизироваться, чтобы "спокойно работать и отдыхать".
"Несмотря на то что прививка – дело добровольное, для стабилизации ситуации и полноценного учебного процесса в новом учебном году необходимо вакцинироваться. Нужно сделать прививку и спокойно отдыхать, работать, учить детей. Она защитит вас и ваших близких от тех угроз, которые объективно есть", - говорит начальник ведомства Наталья Кристева.
Она также рассказала, что и сама уже привилась двумя дозами вакцины от коронавируса.
Для получения прививки в Молдове следует обратиться к своему семейному врачу.
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