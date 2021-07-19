https://ru.sputnik.md/20210719/Dlya-uchiteley-Gagauzii--delo-dobrovolnoe-no-vaktsinirovatsya-neobkhodimo-35575000.html

Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"

Для учителей Гагаузии – "дело добровольное", но "вакцинироваться необходимо"

В Гагаузии растет число работников детских садов и доуниверситетских учебных заведений, провакцинировавшихся от коронавируса нового типа. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T11:17+0300

2021-07-19T11:17+0300

2021-07-21T11:17+0300

коронавирус

гагаузия

вакцинация

общество

в молдове

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35223716_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_03e86d7e95e176c3b76b1185de7f4831.jpg

КОМРАТ, 19 июл - Sputnik, Максим Топал. Наряду с медработниками специалисты сферы образования также получают прививки от COVID-19. В системе образования автономии работает более 4 тысяч сотрудников, из них привиты уже 38%.В школах число вакцинированных среди педагогов достигло 40%, технического персонала – 31%. В детских садах провакцинировался 41% педагогов и 39% вспомогательного персонала.Наибольшая активность в плане иммунизации зарегистрирована среди руководящего состава учебных заведений автономии – добровольно привились 64% директоров школьных и дошкольных учреждений.В Главном управлении образования Гагаузии призвали педагогов иммунизироваться, чтобы "спокойно работать и отдыхать"."Несмотря на то что прививка – дело добровольное, для стабилизации ситуации и полноценного учебного процесса в новом учебном году необходимо вакцинироваться. Нужно сделать прививку и спокойно отдыхать, работать, учить детей. Она защитит вас и ваших близких от тех угроз, которые объективно есть", - говорит начальник ведомства Наталья Кристева.Она также рассказала, что и сама уже привилась двумя дозами вакцины от коронавируса.Для получения прививки в Молдове следует обратиться к своему семейному врачу.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210715/Vozmozhen-delta-shtamm-v-Gagauzii-tyazhelee-stali-perenosit-koronavirus-35534603.html

https://ru.sputnik.md/20210714/Gagauziya-gotovitsya-vnov-otkryt-kovid-tsentr-dlya-kogo-podvodyat-kislorod-35524060.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MO

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гагаузия, вакцинация, в молдове, новости