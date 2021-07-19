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Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи
12:00 19.07.2021 (обновлено: 18:00 20.07.2021)
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Бушевавшие в Германии ливни в выходные накрыли Австрию и привели к подтоплению городов. Канцлер Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.
16 июля, 20:15
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В воскресенье один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии - город Аденау в Рейнланд-Пфальце - посетила канцлер Ангела Меркель.
"В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", - отметила она.
В целом печальная статистика "европейского потопа" пока выглядит так: в Германии погибли 156 человек, 670 пострадали, более 1 тысячи пропали без вести. В Бельгии - 31 погибший, 163 пропавших. В Австрии - один погибший.
Мощные ливни затопили также Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.
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© AP Photo / Bram JanssenСвадебные фотографии плывут по затопленной улице в Нидерландах.
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© AP Photo / Bram Janssen
Свадебные фотографии плывут по затопленной улице в Нидерландах.
© AFP 2021 / Philippe DesmazesПожарный на затопленной улице во Франции.
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© AFP 2021 / Philippe Desmazes
Пожарный на затопленной улице во Франции.
© AP Photo / Bram JanssenМужчина на затопленной улице у своего дома в Нидерландах.
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© AP Photo / Bram Janssen
Мужчина на затопленной улице у своего дома в Нидерландах.
© AFP 2021 / Armend NimaniМужчина с удочкой на затопленной улице в Приштине.
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© AFP 2021 / Armend Nimani
Мужчина с удочкой на затопленной улице в Приштине.
© AP Photo / Michael ProbstОчистка дома от грязи после наводнения в Германии.
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© AP Photo / Michael Probst
Очистка дома от грязи после наводнения в Германии.
© AFP 2021 / Manfred Fesl / APAСемья у бушующей реки в Австрии.
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© AFP 2021 / Manfred Fesl / APA
Семья у бушующей реки в Австрии.
© REUTERS / Thilo SchmuelgenПолиция и сотрудник вооруженных сил на транспортном средстве в Германии.
Полиция и сотрудник вооруженных сил на транспортном средстве в Германии.
© AFP 2021 / Christof Stache
Покрытый грязью плюшевый мишка у дома после наводнения в Германии.
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© AFP 2021 / Christof Stache
Покрытый грязью плюшевый мишка у дома после наводнения в Германии.
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© AP Photo / Bram Janssen
Свадебные фотографии плывут по затопленной улице в Нидерландах.
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© AFP 2021 / Philippe Desmazes
Пожарный на затопленной улице во Франции.
5/15
© AP Photo / Bram Janssen
Мужчина на затопленной улице у своего дома в Нидерландах.
8/15
© AFP 2021 / Armend Nimani
Мужчина с удочкой на затопленной улице в Приштине.
9/15
© AP Photo / Michael Probst
Очистка дома от грязи после наводнения в Германии.
10/15
© AFP 2021 / Manfred Fesl / APA
Семья у бушующей реки в Австрии.
Полиция и сотрудник вооруженных сил на транспортном средстве в Германии.
15/15
© AFP 2021 / Christof Stache
Покрытый грязью плюшевый мишка у дома после наводнения в Германии.