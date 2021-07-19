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Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи
Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи
Что оставила после себя "большая вода" в странах Европы - лучшие и самые эмоциональные кадры смотрите в фотоленте Sputnik. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T12:00+0300
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Бушевавшие в Германии ливни в выходные накрыли Австрию и привели к подтоплению городов. Канцлер Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.В воскресенье один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии - город Аденау в Рейнланд-Пфальце - посетила канцлер Ангела Меркель. В целом печальная статистика "европейского потопа" пока выглядит так: в Германии погибли 156 человек, 670 пострадали, более 1 тысячи пропали без вести. В Бельгии - 31 погибший, 163 пропавших. В Австрии - один погибший. Мощные ливни затопили также Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210716/Potop-vse-opasnee-v-Germanii-vveli-rezhim-voennoy-katastrofy-35549045.html
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Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи

12:00 19.07.2021 (обновлено: 18:00 20.07.2021)
210
© REUTERS / Yves HermanПоврежденный автомобиль после наводнения в Бельгии
Поврежденный автомобиль после наводнения в Бельгии - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / Yves Herman
Что оставила после себя "большая вода" в странах Европы - лучшие и самые эмоциональные кадры смотрите в фотоленте Sputnik.
Бушевавшие в Германии ливни в выходные накрыли Австрию и привели к подтоплению городов. Канцлер Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.
Последствия вызванного сильными дождями наводнения в западной Германии - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Потоп все опаснее: в Германии ввели режим военной катастрофы
16 июля, 20:15
524
В воскресенье один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии - город Аденау в Рейнланд-Пфальце - посетила канцлер Ангела Меркель.
"В немецком языке нет слов, чтобы описать это опустошение, которое было нанесено", - отметила она. 
В целом печальная статистика "европейского потопа" пока выглядит так: в Германии погибли 156 человек, 670 пострадали, более 1 тысячи пропали без вести. В Бельгии - 31 погибший, 163 пропавших. В Австрии - один погибший.
Мощные ливни затопили также Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.
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© REUTERS / @FORSTIVAASНаводнение в Саксонской Швейцарии.
Наводнение в Саксонской Швейцарии. - Sputnik Молдова
1/15
© REUTERS / @FORSTIVAAS
Наводнение в Саксонской Швейцарии.
© AP Photo / Bram JanssenСвадебные фотографии плывут по затопленной улице в Нидерландах.
Свадебные фотографии плывут по затопленной улице в Нидерландах. - Sputnik Молдова
2/15
© AP Photo / Bram Janssen
Свадебные фотографии плывут по затопленной улице в Нидерландах.
© REUTERS / Yves HermanПоврежденный автомобиль после наводнения в Бельгии.
Поврежденный автомобиль после наводнения в Бельгии. - Sputnik Молдова
3/15
© REUTERS / Yves Herman
Поврежденный автомобиль после наводнения в Бельгии.
© AFP 2021 / Philippe DesmazesПожарный на затопленной улице во Франции.
Пожарный на затопленной улице во Франции. - Sputnik Молдова
4/15
© AFP 2021 / Philippe Desmazes
Пожарный на затопленной улице во Франции.
© AP Photo / Bram JanssenМужчина на затопленной улице у своего дома в Нидерландах.
Мужчина на затопленной улице у своего дома в Нидерландах. - Sputnik Молдова
5/15
© AP Photo / Bram Janssen
Мужчина на затопленной улице у своего дома в Нидерландах.
© REUTERS / Thilo SchmuelgenЗатопленное кладбище в Германии.
Затопленное кладбище в Германии. - Sputnik Молдова
6/15
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Затопленное кладбище в Германии.
© REUTERS / Yves HermanЛюди на затопленных улицах Бельгии.
Люди на затопленных улицах Бельгии. - Sputnik Молдова
7/15
© REUTERS / Yves Herman
Люди на затопленных улицах Бельгии.
© AFP 2021 / Armend NimaniМужчина с удочкой на затопленной улице в Приштине.
Мужчина с удочкой на затопленной улице в Приштине. - Sputnik Молдова
8/15
© AFP 2021 / Armend Nimani
Мужчина с удочкой на затопленной улице в Приштине.
© AP Photo / Michael ProbstОчистка дома от грязи после наводнения в Германии.
Очистка дома от грязи после наводнения в Германии. - Sputnik Молдова
9/15
© AP Photo / Michael Probst
Очистка дома от грязи после наводнения в Германии.
© AFP 2021 / Manfred Fesl / APAСемья у бушующей реки в Австрии.
Семья у бушующей реки в Австрии. - Sputnik Молдова
10/15
© AFP 2021 / Manfred Fesl / APA
Семья у бушующей реки в Австрии.
© REUTERS / Wolfgang RattayМужчина выгружает щебень после наводнения в Германии.
Мужчина выгружает щебень после наводнения в Германии. - Sputnik Молдова
11/15
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Мужчина выгружает щебень после наводнения в Германии.
© REUTERS / Thilo SchmuelgenПолиция и сотрудник вооруженных сил на транспортном средстве в Германии.
Полиция и сотрудник вооруженных сил на транспортном средстве в Германии. - Sputnik Молдова
12/15
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Полиция и сотрудник вооруженных сил на транспортном средстве в Германии.
© REUTERS / Yves HermanСпасатели перемещаются на лодке во время наводнения в Бельгии.
Спасатели перемещаются на лодке во время наводнения в Бельгии. - Sputnik Молдова
13/15
© REUTERS / Yves Herman
Спасатели перемещаются на лодке во время наводнения в Бельгии.
© REUTERS / Thilo SchmuelgenОчистка улиц от разрушений после наводнения в Германии.
Очистка улиц от разрушений после наводнения в Германии. - Sputnik Молдова
14/15
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Очистка улиц от разрушений после наводнения в Германии.
© AFP 2021 / Christof Stache

Покрытый грязью плюшевый мишка у дома после наводнения в Германии.

Покрытый грязью плюшевый мишка у дома после наводнения в Германии. - Sputnik Молдова
15/15
© AFP 2021 / Christof Stache

Покрытый грязью плюшевый мишка у дома после наводнения в Германии.

1/15
© REUTERS / @FORSTIVAAS
Наводнение в Саксонской Швейцарии.
2/15
© AP Photo / Bram Janssen
Свадебные фотографии плывут по затопленной улице в Нидерландах.
3/15
© REUTERS / Yves Herman
Поврежденный автомобиль после наводнения в Бельгии.
4/15
© AFP 2021 / Philippe Desmazes
Пожарный на затопленной улице во Франции.
5/15
© AP Photo / Bram Janssen
Мужчина на затопленной улице у своего дома в Нидерландах.
6/15
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Затопленное кладбище в Германии.
7/15
© REUTERS / Yves Herman
Люди на затопленных улицах Бельгии.
8/15
© AFP 2021 / Armend Nimani
Мужчина с удочкой на затопленной улице в Приштине.
9/15
© AP Photo / Michael Probst
Очистка дома от грязи после наводнения в Германии.
10/15
© AFP 2021 / Manfred Fesl / APA
Семья у бушующей реки в Австрии.
11/15
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Мужчина выгружает щебень после наводнения в Германии.
12/15
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Полиция и сотрудник вооруженных сил на транспортном средстве в Германии.
13/15
© REUTERS / Yves Herman
Спасатели перемещаются на лодке во время наводнения в Бельгии.
14/15
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Очистка улиц от разрушений после наводнения в Германии.
15/15
© AFP 2021 / Christof Stache

Покрытый грязью плюшевый мишка у дома после наводнения в Германии.

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