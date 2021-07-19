https://ru.sputnik.md/20210719/Foto-bedstviye-yevromasshtaba-navodneniye-ostavilo-strany-EU-pod-sloyem-gryazi-35573504.html

Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи

Фото: бедствие евромасштаба - наводнение оставило страны ЕС под слоем грязи

Что оставила после себя "большая вода" в странах Европы - лучшие и самые эмоциональные кадры смотрите в фотоленте Sputnik. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T12:00+0300

2021-07-19T12:00+0300

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Бушевавшие в Германии ливни в выходные накрыли Австрию и привели к подтоплению городов. Канцлер Себастьян Курц пообещал помощь пострадавшим от последствий разгула стихии.В воскресенье один из наиболее пострадавших от наводнения регионов Германии - город Аденау в Рейнланд-Пфальце - посетила канцлер Ангела Меркель. В целом печальная статистика "европейского потопа" пока выглядит так: в Германии погибли 156 человек, 670 пострадали, более 1 тысячи пропали без вести. В Бельгии - 31 погибший, 163 пропавших. В Австрии - один погибший. Мощные ливни затопили также Швейцарию, Люксембург и Нидерланды.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210716/Potop-vse-opasnee-v-Germanii-vveli-rezhim-voennoy-katastrofy-35549045.html

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