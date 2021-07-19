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Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca
Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca
Оставшуюся вакцину AstraZeneca из Испании передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19). 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T22:32+0300
2021-07-21T11:14+0300
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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Испания&nbsp;больше не будет закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca. Информацию подтвердили для РИА Новости в министерстве здравоохранения.В министерстве отметили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca. Но из-за побочных эффектов, связанных с применением&nbsp;AstraZeneca, было принято решение отказаться от вакцины. Таким образом, в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили пять миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
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вакцинация, испания, общество, в мире, новости

Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca

22:32 19.07.2021 (обновлено: 11:14 21.07.2021)
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© REUTERS / YVES HERMANAstraZeneca
AstraZeneca - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
Оставшуюся вакцину AstraZeneca из Испании передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Испания больше не будет закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca. Информацию подтвердили для РИА Новости в министерстве здравоохранения.
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В министерстве отметили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.
Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca. Но из-за побочных эффектов, связанных с применением AstraZeneca, было принято решение отказаться от вакцины. Таким образом, в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили пять миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.
Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).
Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).
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