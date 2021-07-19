https://ru.sputnik.md/20210719/Ispaniya-bolshe-ne-budet-zakupat-vaktsinu-AstraZeneca-35583214.html

Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca

Испания больше не будет закупать вакцину AstraZeneca

Оставшуюся вакцину AstraZeneca из Испании передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19). 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T22:32+0300

2021-07-19T22:32+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Испания больше не будет закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca. Информацию подтвердили для РИА Новости в министерстве здравоохранения.В министерстве отметили, что в настоящее время эта вакцина лишь передается автономным сообществам, чтобы "завершить вакцинацию жителей старше 60 лет". В возрастной группе от 60 до 69 лет 78% уже полностью привиты (одну дозу получили 95,6%), в возрастной группе от 70 до 79 лет – 97,6%, старше 80 лет – 100%.Изначально предполагалось, что Испания приобретет 31 миллион вакцин AstraZeneca. Но из-за побочных эффектов, связанных с применением AstraZeneca, было принято решение отказаться от вакцины. Таким образом, в страну были поставлены лишь 10,3 миллиона вакцин, по меньшей мере одну дозу получили пять миллионов человек, обе дозы – 3,9 миллиона.Оставшуюся вакцину AstraZeneca передадут третьим странам через COVAX (глобальный доступ к вакцинам COVID-19).Всего в стране полностью привиты 23,4 миллиона человек, хотя бы одна доза вакцины введена 29 миллионам пациентов (население страны 47 миллионов).Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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