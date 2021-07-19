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Киев затопило - проезд по улицам затруднен, службы работают на максимуме

Киев затопило - проезд по улицам затруднен, службы работают на максимуме

В Киеве за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас в ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад... 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T19:14+0300

2021-07-19T19:14+0300

2021-07-20T17:56+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сотрудники коммунальных служб Киева откачивают воду с улиц украинской столицы после ливня. За полчаса в городе выпала недельная норма осадков, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.Ранее в понедельник две станции метро в столице Украины были временно закрыты из-за попадания воды в вестибюли вследствие непогоды. "Киев накрыл мощный ливень - за 30 минут выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти недельную норму. Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечены 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор" - всего 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. В работе задействована специальная техника - гидромониторы, илососы, мотопомпы", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.В пресс-службе добавили, что коммунальная техника заблаговременно дежурила на некоторых развязках, передает РИА Новости."Работы по ликвидации подтоплений продолжаются на проспекте Палладина, улице Стеценко, площади Героев Бреста, в тоннеле на улице Елены Телиги, на улицах Кирилловской, Автозаводской, Победы и других", - отметили в администрации.Также в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" заявили, что станция "Академгородок" работает в обычном режиме, последствия подтопления ликвидированы. "Последствия ненастья ликвидированы. Станция "Академгородок" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте подземки в Facebook.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

https://ru.sputnik.md/20210716/Potop-vse-opasnee-v-Germanii-vveli-rezhim-voennoy-katastrofy-35549045.html

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