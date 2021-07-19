https://ru.sputnik.md/20210719/Kitaytsy-trebuyut-ot-VOZ-proverit-biolaboratoriyu-SShA-35572330.html

Китайцы требуют от ВОЗ проверить биолабораторию США

Китайцы требуют от ВОЗ проверить биолабораторию США

Такое требование в адресованнном Всемирной организации здравоохранения письме выразили более полумиллиона жителей КНР. 19.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-19T09:50+0300

2021-07-19T09:50+0300

2021-07-21T11:17+0300

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КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии", потребовали в открытом письме в ВОЗ более полумиллиона пользователей интернета в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.Ранее агентство "Ассошиэйтед Пресс" информировало, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса. Впоследствии он заявил, что организация намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.В открытом письме жителей КНР говорится, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ необходимо обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие. Особым образом в письме выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, где, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы – Эбола, SARS, MERS и оспа. Утечка любого из них может привести к тяжелым последствиям.Отмечается, что Китай разрешил вирусологам из западных стран и представителям СМИ США посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".Американская лаборатория, как пишет газета, была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной закрытия назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но объяснение было, по мнению издания, недостаточно убедительно. Только выяснив происхождение вируса, мир может устранить потенциальные опасности и избежать следующих вспышек эпидемии, пишет газета.Группа китайских пользователей подготовила письмо и попросила газету опубликовать его в соцсетях, что и было сделано в субботу, 17 июля. За сутки письмо набрало более 500 тысяч подписей, отмечает издание.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

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