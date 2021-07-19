Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210719/Kitaytsy-trebuyut-ot-VOZ-proverit-biolaboratoriyu-SShA-35572330.html
Китайцы требуют от ВОЗ проверить биолабораторию США
Китайцы требуют от ВОЗ проверить биолабораторию США
Такое требование в адресованнном Всемирной организации здравоохранения письме выразили более полумиллиона жителей КНР. 19.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-19T09:50+0300
2021-07-21T11:17+0300
коронавирус
общество
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1437/26/14372608_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_ab2544b830e571ae4c9fae518212c4f0.jpg
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии", потребовали в открытом письме в ВОЗ более полумиллиона пользователей интернета в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.Ранее агентство "Ассошиэйтед Пресс" информировало, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса. Впоследствии он заявил, что организация намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.В открытом письме жителей КНР говорится, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ необходимо обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие. Особым образом в письме выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, где, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы – Эбола, SARS, MERS и оспа. Утечка любого из них может привести к тяжелым последствиям.Отмечается, что Китай разрешил вирусологам из западных стран и представителям СМИ США посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".Американская лаборатория, как пишет газета, была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной закрытия назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но объяснение было, по мнению издания, недостаточно убедительно. Только выяснив происхождение вируса, мир может устранить потенциальные опасности и избежать следующих вспышек эпидемии, пишет газета.Группа китайских пользователей подготовила письмо и попросила газету опубликовать его в соцсетях, что и было сделано в субботу, 17 июля. За сутки письмо набрало более 500 тысяч подписей, отмечает издание.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
https://ru.sputnik.md/20210716/COVID-19-utechka-ili-estestvennoe-proiskhozhdenie--mnenie-eksperta-35553072.html
https://ru.sputnik.md/20210607/uchenye-iz-usa-dokazali-iskusstvennoe-proiskhozhdenie-koronavirusa-35029310.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MO
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1437/26/14372608_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ffd3eb7ff4c28d47323d9ee1c9fd129b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, в мире, новости

Китайцы требуют от ВОЗ проверить биолабораторию США

09:50 19.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
210
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай
Города мира. Шанхай - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Александр Вильф
/
Перейти в фотобанк
Такое требование в адресованнном Всемирной организации здравоохранения письме выразили более полумиллиона жителей КНР.
КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии", потребовали в открытом письме в ВОЗ более полумиллиона пользователей интернета в Китае, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Global Times.
Лаборатория Инвитро начала тестирование на коронавирусную инфекцию - Sputnik Молдова, 1920, 16.07.2021
Коронавирус
COVID-19: утечка или естественное происхождение - мнение эксперта
16 июля, 23:30
221
Ранее агентство "Ассошиэйтед Пресс" информировало, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятности искусственного происхождения коронавируса. Впоследствии он заявил, что организация намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.
В открытом письме жителей КНР говорится, что для предотвращения следующей эпидемии ВОЗ необходимо обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие. Особым образом в письме выделен Институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде, где, как утверждается, содержатся опасные и заразные вирусы – Эбола, SARS, MERS и оспа. Утечка любого из них может привести к тяжелым последствиям.
"Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности", - говорится в письме.
Отмечается, что Китай разрешил вирусологам из западных стран и представителям СМИ США посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 07.06.2021
Коронавирус
Ученые из США доказали искусственное происхождение коронавируса
7 июня, 20:15
598
Американская лаборатория, как пишет газета, была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной закрытия назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но объяснение было, по мнению издания, недостаточно убедительно. Только выяснив происхождение вируса, мир может устранить потенциальные опасности и избежать следующих вспышек эпидемии, пишет газета.
Группа китайских пользователей подготовила письмо и попросила газету опубликовать его в соцсетях, что и было сделано в субботу, 17 июля. За сутки письмо набрало более 500 тысяч подписей, отмечает издание.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:03Украине пора помолчать. Байден и Меркель договорились о "Северном потоке"
14:40Стресс для водителей: на заправках в Молдове снова дефицит дизтоплива
14:25Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
14:00Как не стать совой от COVID-19 – рекомендации невролога
13:30Недолго радовались: топливо снова подорожало
13:00МИД России: РФ ожидает от ЕСПЧ неполитизированного отношения к жалобе на Украину
12:41Пары, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет, получат помощь властей Кишинева
12:14Россия впервые в истории обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой
11:37Потоп в Одессе: поваленные деревья, затопленные дома и реки на улицах
11:10Байден признал невозможность остановки "Северного потока – 2"
10:37Не спас малыша: в Комрате вынесли приговор медику за врачебную ошибку
10:05Где в Кишиневе 22 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:42Бригада SMURD перевезла из Украины в Молдову пострадавшую в ДТП женщину
09:00Мэрджиняну: нарушает ли обязательная вакцинация права человека в Молдове
08:46Мир за сутки: Байден – о сатане, Зеленский подписал закон и COVID-19 из лаборатории
08:30Синий кит вернулся? Ждет ли Молдову эпидемия самоубийств
08:00Киркэ: какие проблемы ждут правительство PAS
07:30Эксперт: сколько времени у PAS, чтобы не разочаровать свой электорат
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову вернется засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 22 июля